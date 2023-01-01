Сброс состояния модального окна в Bootstrap: пример кода

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Быстрый ответ

Для очистки модального окна Bootstrap после его закрытия используйте событие hidden.bs.modal , работая с jQuery. Воспользуйтесь примером:

JS Скопировать код $('#myModal').on('hidden.bs.modal', function () { $(this).find('form').trigger('reset'); // Форма очищена! $(this).find('.modal-body').html(''); // Мы достигли эффекта "пустого" modal-body. });

В результате такого кода ваше модальное окно будет возвращаться к "новому" состоянию при каждом открытии.

Практические шаги для сброса модального окна

Модальное окно может содержать формы, динамически загружаемое содержимое или интерактивные элементы. Разберемся, как обновить каждый из этих компонентов:

Очистка полей формы/ввода

Если в модальных окнах присутствуют формы, они могут быть сброшены таким образом:

JS Скопировать код $('#myModal').on('hidden.bs.modal', function () { $(this).find('form').trigger('reset'); // Форма мгновенно сбросится. $(this).find('form')[0].reset(); // Классический способ – это альтернативный вариант сброса. });

Поля формы будут готовы к новому заполнению с чистого листа!

Сброс динамически загруженного содержимого

Чтобы уничтожить старое содержимое, следуйте этим шагам:

JS Скопировать код $('#myModal').on('hidden.bs.modal', function () { $(this).find('.modal-body').empty(); // Как «освобождение ума» в словах Морфеуса $(this).removeData('bs.modal'); // Мы говорим Bootstrap: "Забудь все". });

Управление обработчиками событий

Для предупреждения возможных проблем со специфическими обработчиками событий модального окна следует применить следующие шаги:

JS Скопировать код $('#myModal').on('hidden.bs.modal', function () { // Удаляем ненужный 'click'. $(this).find('.save-button').off('click'); });

Это защитит будущие взаимодействия с вашим модальным окном от прошлых событий.

Визуализация

Жизненный цикл типичного модального окна Bootstrap выглядит так:

Открытие модального окна: "Привет, мир!". Пользователь видит содержимое модального окна: "Формы повсюду!". Закрытие модального окна: "Прощай, мир. Прощай, формы...". Команда открыть модальное окно снова. Повторное открытие модального окна: "Привет снова, но уже без старых данных!".

То есть при каждом закрытии модальное окно очищается и возвращается к первоначальному состоянию при повторном открытии.

Клонирование: шаг за пределами обычного сброса

Клонирование — это возможность модального окна Bootstrap "возродиться" при каждом новом открытии.

Подготовка к "реинкарнации"

Перед первым открытием модального окна создаем его клон.

JS Скопировать код var originalModal = $('#myModal').clone(); // Пусть модальное окно позирует.

Воссоздание из клонированной копии

В случае, если модальное окно нужно закрыть, его можно восстановить из клонированной копии.

JS Скопировать код $('#myModal').on('hidden.bs.modal', function () { $(this).replaceWith(originalModal.clone()); // И вот оно, новое жизненное течение! });

Примечание: Клоны удерживают события по умолчанию, так что обновленное модальное окно будет вполне функциональным!

Оптимизация производительности и совместимости

Используя методы сброса, важно учесть эффективность использования ресурсов и совместимость с разными версиями Bootstrap.

Оптимизация с помощью .empty()

JS Скопировать код $('#myModal').on('hidden.bs.modal', function () { $(this).find('.modal-body').empty(); // Эффективная очистка содержимого модального окна });

Совместимость

Проверьте работоспособность вашего решения в разных версиях Bootstrap и будьте готовы к изменениям в новых версиях, следуя официальной документации Bootstrap.

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