Ручной запуск валидации формы в jQuery: пошаговый гид

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Быстрый ответ

При ручной валидации формы с использованием jQuery выполните следующий код:

JS Скопировать код $('form').validate();

Если вам необходимо проверить валидность формы перед её отправкой, используйте следующий код:

JS Скопировать код if ($('form').valid()) { // Замечательно! Форма успешно прошла валидацию }

Сначала инициализируйте валидацию с помощью метода .validate() , а затем проверяйте её состояние с помощью .valid() . Не забудьте, что должен быть подключен плагин jQuery Validation. Он позволяет проверить данные формы таким образом, будто пользователь пытается её отправить, при этом предоставляя возможность обрабатывать результаты валидации различными способами.

Пошаговое руководство по валидации формы

Использование валидации HTML5 с JavaScript

В современных браузерах рекомендуется применять:

JS Скопировать код document.querySelector('form').reportValidity();

Для браузеров старых версий подойдет следующий подход:

JS Скопировать код var form = document.querySelector('form'); if (form.checkValidity()) { // Замечательно! Форма валидна } else { // Упс! Форма не прошла валидацию }

Применение полифиллов

Для обеспечения кроссбраузерной совместимости рассмотрите возможность использования полифиллов, например hyperform.js.

Улучшение пользовательского опыта

Проверяйте валидность полей при их потере фокуса:

JS Скопировать код $('input, select').on('blur', function () { $(this).valid(); });

Обработайте событие invalid для настройки пользовательских сообщений об ошибках и визуальной оформления:

JS Скопировать код $('input, select').on('invalid', function () { // Обнаружена проблема: что-то пошло не так });

Навигация в многошаговых формах

Проверяйте валидность конкретных групп элементов (например, fieldset ) перед переходом к следующему шагу:

JS Скопировать код $('#nextStepButton').on('click', function () { var currentSection = $(this).closest('fieldset'); if (currentSection.find('input, select').valid()) { // Переходим к следующему этапу } else { // Отменяем переход, так как форма содержит ошибки } });

Управление отправкой формы

Для контроля над процессом отправки формы используйте обработчик onsubmit :

JS Скопировать код $('form').on('submit', function (e) { if (!this.checkValidity()) { e.preventDefault(); // Отменяем отправку // Высвечиваем запрос на заполнение всех полей формы } });

Визуализация

Можно сравнить валидацию формы с проверкой груза 🧐📦.

Markdown Скопировать код До начала валидации: [📝, 📩, 🧾] 🛃 (форма — это запечатанные контейнеры)

Когда начинается валидация через jQuery:

JS Скопировать код $('#yourForm').validate(); // Начинаем проверку!

Markdown Скопировать код После валидации: [🏅, 🎖️, 📜] 👌 (каждый элемент формы — это проверенный контейнер)

Итоги:

Все элементы валидны? ✅ Груз одобрен!

Обнаружены ошибки? ❌ Груз не прошел проверку, обнаружены недостатки.

Углубленный анализ валидации форм

Настройка пользовательских сообщений об ошибках

Для выявления конкретных проблем используйте свойство validity и метод setCustomValidity() для отображения гибко настраиваемых сообщений:

JS Скопировать код var input = document.querySelector('input[type="email"]'); input.oninvalid = function() { if (this.validity.typeMismatch) { this.setCustomValidity('Пожалуйста, введите корректный адрес электронной почты.'); } };

Эмуляция кнопки отправки

В некоторых случаях, чтобы активировать стандартные проверки HTML5 без реальной отправки формы, требуется создать временную кнопку отправки:

JS Скопировать код var form = document.querySelector('form'); form.addEventListener('validate', function () { var button = form.appendChild(document.createElement('button')); button.click(); form.removeChild(button); // Убираем кнопку сразу после клика });

Совместимость валидации в разных браузерах

Проверьте поддержку методов валидации в различных браузерах с помощью ресурса caniuse.com .

Доступность валидации

Убедитесь, что ваша валидация не снижает удобство взаимодействия с формой для пользователей с ограниченными возможностями. Сообщения об ошибках не должны непредсказуемо смещать фокус и должны быть лаконичными и понятными.

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