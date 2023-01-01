Рисуем полигоны на HTML5-холсте только с JavaScript

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Быстрый ответ

Для создания многоугольников на холсте HTML5 начните с применения beginPath() , затем определите вершины фигуры с помощью moveTo() для начальной точки и lineTo() для последующих. Используйте closePath() для замыкания пути и закончите создание контура. Примените stroke() или fill() , чтобы визуализировать многоугольник. Ниже приведён пример кода для построения треугольника:

JS Скопировать код let canvas = document.getElementById('myCanvas'); let ctx = canvas.getContext('2d'); ctx.beginPath(); ctx.moveTo(50, 50); ctx.lineTo(100, 150); ctx.lineTo(0, 150); ctx.closePath(); ctx.stroke();

Вы можете изменять координаты в соответствии со своими предпочтениями и потребностями, создавая многоугольники на холсте. Учтите начальную и конечную точки, чтобы достичь желаемого результата.

Вникаем в математику многоугольников

Для работы со сложными многоугольниками мы обращаемся к математике. Используя циклы и математические функции, можно определить вершины правильных многоугольников. Вот как можно расставить вершины на холсте:

JS Скопировать код function drawRegularPolygon(ctx, centerX, centerY, sides, size) { ctx.beginPath(); const angleStep = (2 * Math.PI) / sides; ctx.moveTo( centerX + size * Math.cos(0), centerY + size * Math.sin(0) ); for (let i = 1; i <= sides; i++) { ctx.lineTo( centerX + size * Math.cos(angleStep * i), centerY + size * Math.sin(angleStep * i) ); } ctx.closePath(); ctx.fill(); }

С помощью функций Math.cos() и Math.sin() можно равномерно распределить точки, формируя правильную геометрическую фигуру. Меняйте параметры size , centerX , centerY и sides , чтобы создавать свои уникальные многоугольники.

Стилизация и взаимодействие: Все готово к действию

Небольшие стилевые преобразования дадут вашим многоугольникам новый оттенок. Используйте ctx.strokeStyle и ctx.lineWidth для определения контуров:

JS Скопировать код ctx.strokeStyle = 'blue'; ctx.lineWidth = 3; ctx.stroke();

Теперь у нас не просто неизменные фигуры. Мы можем анимировать наши многоугольники, например, в ответ на события click или mousemove :

JS Скопировать код canvas.addEventListener('mousemove', function(event) { // Перерисовываем многоугольник при движении мыши! });

Давайте поплывём свободно с комплексными многоугольниками

Сложные многоугольники с уникальными сторонами требуют более кропотливого подхода. Каждую вершину необходимо соединять вручную. Следите за порядком координат, чтобы ваше произведение не превратилось в случайное абстрактное искусство.

Создайте свои функции, например, fillPolygon , для упрощения работы с холстом:

JS Скопировать код CanvasRenderingContext2D.prototype.fillPolygon = function(vertices) { this.beginPath(); this.moveTo(vertices[0].x, vertices[0].y); vertices.slice(1).forEach(vertex => { this.lineTo(vertex.x, vertex.y); }); this.closePath(); this.fill(); };

Визуализация

Рисование многоугольников — это просто соединение точек на сетке:

Markdown Скопировать код Холст: 🖼️ 1️⃣---2️⃣ | | 4️⃣---3️⃣

Линии соединяются в определённой последовательности:

Markdown Скопировать код 🖌️ От 1️⃣ к 2️⃣, затем к 3️⃣, 🖌️ От 3️⃣ к 4️⃣ и обратно к 1️⃣.

И вуаля, перед вами многоугольник на холсте:

Markdown Скопировать код 🖼️ Результат: / \ / \ /_____\

Оживите свои фигуры, следуя нашим рекомендациям!

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