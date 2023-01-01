Рисуем полигоны на HTML5-холсте только с JavaScript#Веб-разработка #Основы JavaScript #Canvas и SVG
Быстрый ответ
Для создания многоугольников на холсте HTML5 начните с применения
beginPath(), затем определите вершины фигуры с помощью
moveTo() для начальной точки и
lineTo() для последующих. Используйте
closePath() для замыкания пути и закончите создание контура. Примените
stroke() или
fill(), чтобы визуализировать многоугольник. Ниже приведён пример кода для построения треугольника:
let canvas = document.getElementById('myCanvas');
let ctx = canvas.getContext('2d');
ctx.beginPath();
ctx.moveTo(50, 50);
ctx.lineTo(100, 150);
ctx.lineTo(0, 150);
ctx.closePath();
ctx.stroke();
Вы можете изменять координаты в соответствии со своими предпочтениями и потребностями, создавая многоугольники на холсте. Учтите начальную и конечную точки, чтобы достичь желаемого результата.
Вникаем в математику многоугольников
Для работы со сложными многоугольниками мы обращаемся к математике. Используя циклы и математические функции, можно определить вершины правильных многоугольников. Вот как можно расставить вершины на холсте:
function drawRegularPolygon(ctx, centerX, centerY, sides, size) {
ctx.beginPath();
const angleStep = (2 * Math.PI) / sides;
ctx.moveTo(
centerX + size * Math.cos(0),
centerY + size * Math.sin(0)
);
for (let i = 1; i <= sides; i++) {
ctx.lineTo(
centerX + size * Math.cos(angleStep * i),
centerY + size * Math.sin(angleStep * i)
);
}
ctx.closePath();
ctx.fill();
}
С помощью функций
Math.cos() и
Math.sin() можно равномерно распределить точки, формируя правильную геометрическую фигуру. Меняйте параметры
size,
centerX,
centerY и
sides, чтобы создавать свои уникальные многоугольники.
Стилизация и взаимодействие: Все готово к действию
Небольшие стилевые преобразования дадут вашим многоугольникам новый оттенок. Используйте
ctx.strokeStyle и
ctx.lineWidth для определения контуров:
ctx.strokeStyle = 'blue';
ctx.lineWidth = 3;
ctx.stroke();
Теперь у нас не просто неизменные фигуры. Мы можем анимировать наши многоугольники, например, в ответ на события
click или
mousemove:
canvas.addEventListener('mousemove', function(event) {
// Перерисовываем многоугольник при движении мыши!
});
Давайте поплывём свободно с комплексными многоугольниками
Сложные многоугольники с уникальными сторонами требуют более кропотливого подхода. Каждую вершину необходимо соединять вручную. Следите за порядком координат, чтобы ваше произведение не превратилось в случайное абстрактное искусство.
Создайте свои функции, например,
fillPolygon, для упрощения работы с холстом:
CanvasRenderingContext2D.prototype.fillPolygon = function(vertices) {
this.beginPath();
this.moveTo(vertices[0].x, vertices[0].y);
vertices.slice(1).forEach(vertex => {
this.lineTo(vertex.x, vertex.y);
});
this.closePath();
this.fill();
};
Визуализация
Рисование многоугольников — это просто соединение точек на сетке:
Холст: 🖼️
1️⃣---2️⃣
| |
4️⃣---3️⃣
Линии соединяются в определённой последовательности:
🖌️ От 1️⃣ к 2️⃣, затем к 3️⃣,
🖌️ От 3️⃣ к 4️⃣ и обратно к 1️⃣.
И вуаля, перед вами многоугольник на холсте:
🖼️ Результат:
/ \
/ \
/_____\
Оживите свои фигуры, следуя нашим рекомендациям!
Полезные материалы
- Canvas API – Web APIs | MDN — основное руководство по Canvas API.
- HTML canvas beginPath() Method — практические примеры изображения фигур, включая многоугольники.
- Fabric.js Javascript Canvas Library — изучите интерактивную графику и возможности библиотеки Fabric.js для решения более сложных задач.
- Just a moment... — вдохновляющие примеры интерактивных многоугольников на холсте в CodePen.
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Станислав Плотников
фронтенд-разработчик