Решение: вертикальный скроллбар всегда видимый на CSS#Веб-разработка #CSS и верстка #Фронтенд CSS
Быстрый ответ
Если необходимо, чтобы полоса прокрутки всегда оставалась видимой, используйте в CSS свойство
overflow-y: scroll; применительно к элементам
html или
body.
body {
overflow-y: scroll; /* А вот и всегда видимый скроллбар! */
}
С помощью этого решения вне зависимости от содержимого страницы полоса прокрутки будет фиксированно отображаться и избавит вас от нежелательных смещений в макете.
Теперь мы подробнее рассмотрим сложные аспекты: улучшение интерактивности сайта для пользователей, обеспечение кроссбраузерности и персонализацию дизайна полосы прокрутки.
Отображение полос прокрутки в различных браузерах
Обеспечение единообразного отображения полосы прокрутки в разных браузерах может быть сложной задачей из-за их неоднородных настроек по умолчанию и способов стилизации.
Браузеры на Webkit: настройка внешнего вида полос прокрутки
Браузеры на основе движка Webkit, такие как Safari и Chrome, обычно скрывают полосы прокрутки, показывая их только при активации. Такой подход может вызывать различные реакции у пользователей. Воспользуйтесь псевдоэлементом
::-webkit-scrollbar для управления видимостью и стилизации:
/* Полоса прокрутки, теперь ты не уйдешь из видимой области */
::-webkit-scrollbar {
-webkit-appearance: none;
width: 10px;
}
::-webkit-scrollbar-thumb {
border-radius: 5px;
background-color: darkgray;
-webkit-box-shadow: 0 0 1px white;
}
Firefox: обеспечение совместимости полос прокрутки
Для обработки старых версий Firefox требуется особый подход. Ранее использовался
-moz-scrollbars-vertical, но с версии Firefox 64 стоит прибегать к стандартным методам:
html {
overflow-y: scroll;
scrollbar-color: black white; /* Новый метод задания цвета полос прокрутки */
}
body {
overflow-y: scroll; /* Старые версии Firefox также под контролем */
}
Особенности различных операционных систем
Необходимо учесть, что у пользователей MacOS может возникнуть проблема с видимостью полос прокрутки из-за системных настроек. Несмотря на то что CSS обеспечивает унифицированный вид там, где это возможно, полный контроль над отображением полосы прокрутки возможен только с использованием JavaScript.
Модификация оформления полос прокрутки
Вызовите ассоциации с общим стилем сайта, проработав дизайн полосы прокрутки, чтобы достичь визуальной гармонии. Однако, помните об индивидуальности браузеров.
Доработка внешнего вида полос прокрутки
/* Полоса прокрутки в новом модном образе */
::-webkit-scrollbar-thumb {
background: #888; /* Элегантный цвет */
border-radius: 10px; /* Скругленные уголки для стильного вида */
}
Избегание ошибок при настройке внешнего вида
Не стоит использовать "костыли", как, например, увеличивать
height до 101%, чтобы вызвать появление полосы прокрутки. Это может привести к обрезанию содержимого или даже к появлению двойной полосы прокрутки. Лучше применить
min-height с небольшим переполнением или использовать отступы для того, чтобы сохранить полосу прокрутки без искажения контента.
Визуализация
Возьмите за основу метафору дома с окном, обычно скрытым за занавесами. Помахаем волшебной палочкой CSS:
body { overflow-y: scroll; }
И теперь окно (полоса прокрутки) всегда открыто 🌞, предоставляя вашим гостям свободное передвижение по интерактивной площади.
Ваши стили должны заставлять полосу прокрутки гармонично сочетаться с дизайном сайта, но при этом не стоит забывать о ее функциональности и доступности.
Тщательно подобранные стили для полос прокрутки в различных браузерах и ОС позволяют создать единый пользовательский опыт.
Полезные материалы
- Обзор текущего состояния стилизации полос прокрутки в CSS (Обновление 2022) | CSS-Tricks
- scrollbar-gutter – CSS: Каскадная таблица стилей | MDN
- CSS Basic User Interface Module Level 3 (CSS3 UI)
- css – Как скрыть полосу прокрутки на HTML-странице – Stack Overflow
- Как настроить оформление полосы прокрутки
- "scrollbar" | Can I use... Таблицы поддержки HTML5, CSS3 и других технологий
Владимир Лисицын
разработчик фронтенда