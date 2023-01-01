Решение: text-overflow: ellipsis не работает в CSS

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Быстрый ответ

Для корректной работы text-overflow: ellipsis убедитесь, что установлены следующие свойства:

display: block или inline-block , width – указана конкретная ширина, overflow: hidden – скрытие лишнего содержимого, white-space: nowrap – отсутствие переносов.

Возьмём пример на CSS:

CSS Скопировать код .ellipsis { display: inline-block; width: 100px; overflow: hidden; white-space: nowrap; text-overflow: ellipsis; }

Теперь давайте посмотрим, как это будет выглядеть в HTML:

HTML Скопировать код <div class="ellipsis">Этот текст в итоге сократится до многоточия...</div>

Убедитесь, что все эти свойства установлены правильно, и текст реально может выйти за границы заданной ширины, тогда срабатывание многоточия обеспечено.

Многоточие на нескольких строках (мы углубляемся)

Обработка текста, который занимает несколько строк, предполагает применение специальных подходов. Воспользуйтесь свойством -webkit-line-clamp :

CSS Скопировать код .multiline-ellipsis { display: -webkit-box; -webkit-line-clamp: 3; -webkit-box-orient: vertical; overflow: hidden; width: 250px; height: 150px; }

Это свойство пока что поддерживается только в браузерах на движке WebKit, однако в ближайшем будущем будет добавлено и в Firefox.

Совместимость с различными браузерами

Отображение ваших стилей может варьироваться в разных браузерах. Тестируйте их! Если свойство webkit-line-clamp непонятно некоторым браузерам, можно использовать JavaScript для программного решения данной проблемы.

Особые случаи и закрепление полученных навыков

Если текст упорно стремится выйти за границы <pre> или любого другого контейнера при активации многоточия, то свойство word-wrap: break-word; поможет словам оставаться внутри заданных границ:

CSS Скопировать код .pre-wrap { white-space: pre-wrap; word-wrap: break-word; overflow-wrap: break-word; }

Визуализация

Каждое свойство CSS влияет на text-overflow: ellipsis лишь совместно, как команда. Наглядно это выглядит так:

Markdown Скопировать код | CSS Свойство | Эффект | Инструмент | | ------------ | ----------------------- | ------------ | | display: block; | 📦 (Подготовка основы) | Молот Программиста | | white-space: nowrap; | 🔒 (Уложено в одну строку) | Щит Защиты Текста | | overflow: hidden; | 🚫 (Сокрытие лишнего) | Инструмент Невидимости | | text-overflow: ellipsis; | ... (Намёк на продолжение) | Факел Указатель |

Пренебрегая любым из первых трёх свойств, вы лишаете многоточие возможности вклиниться в процесс.

Устранение обычных препятствий

Если text-overflow: ellipsis ведёт себя аномально, проверьте, нет ли следующих помех:

Ограничения контейнера : max-width или padding родительского элемента могут мешать. Учтите это.

: или родительского элемента могут мешать. Учтите это. Наследование стилей : свойства, такие как white-space , могут передаваться от родительских элементов. Проверьте каскад.

: свойства, такие как , могут передаваться от родительских элементов. Проверьте каскад. Динамический контент : содержимое, которое изменяется, может потребовать корректировки размеров контейнера.

: содержимое, которое изменяется, может потребовать корректировки размеров контейнера. Поддержка RTL: для языков с право-налевой письменностью использование direction: rtl; в сочетании с text-overflow поможет избежать проблем.

Расширенные варианты уверенного маневрирования

Дополнительные рекомендации по улучшению работы text-overflow: ellipsis :

Адаптивный дизайн : используйте проценты или единицы ширины обзора ( vw ) для width , чтобы ваш текст автоматически подстраивался под размер экрана.

: используйте проценты или единицы ширины обзора ( ) для , чтобы ваш текст автоматически подстраивался под размер экрана. Flexbox : при использовании flex-контейнера установите min-width: 0; чтобы предотвратить распирание содержимого.

: при использовании flex-контейнера установите чтобы предотвратить распирание содержимого. Содержимое разной длины: иногда JavaScript приходится корректировать отображение текста, когда стандартных возможностей CSS недостаточно.

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