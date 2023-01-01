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Решение: text-overflow: ellipsis не работает в CSS
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Решение: text-overflow: ellipsis не работает в CSS

#Веб-разработка  #CSS и верстка  #Фронтенд CSS  
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Быстрый ответ

Для корректной работы text-overflow: ellipsis убедитесь, что установлены следующие свойства:

  1. display: block или inline-block,
  2. width – указана конкретная ширина,
  3. overflow: hidden – скрытие лишнего содержимого,
  4. white-space: nowrap – отсутствие переносов.

Возьмём пример на CSS:

CSS
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.ellipsis {
  display: inline-block;  
  width: 100px;  
  overflow: hidden;  
  white-space: nowrap;  
  text-overflow: ellipsis;
}

Теперь давайте посмотрим, как это будет выглядеть в HTML:

HTML
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<div class="ellipsis">Этот текст в итоге сократится до многоточия...</div>

Убедитесь, что все эти свойства установлены правильно, и текст реально может выйти за границы заданной ширины, тогда срабатывание многоточия обеспечено.

Пошаговый план для смены профессии

Многоточие на нескольких строках (мы углубляемся)

Обработка текста, который занимает несколько строк, предполагает применение специальных подходов. Воспользуйтесь свойством -webkit-line-clamp:

CSS
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.multiline-ellipsis {
  display: -webkit-box;  
  -webkit-line-clamp: 3;  
  -webkit-box-orient: vertical;    
  overflow: hidden;   
  width: 250px;
  height: 150px;
}

Это свойство пока что поддерживается только в браузерах на движке WebKit, однако в ближайшем будущем будет добавлено и в Firefox.

Совместимость с различными браузерами

Отображение ваших стилей может варьироваться в разных браузерах. Тестируйте их! Если свойство webkit-line-clamp непонятно некоторым браузерам, можно использовать JavaScript для программного решения данной проблемы.

Особые случаи и закрепление полученных навыков

Если текст упорно стремится выйти за границы <pre> или любого другого контейнера при активации многоточия, то свойство word-wrap: break-word; поможет словам оставаться внутри заданных границ:

CSS
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.pre-wrap {
  white-space: pre-wrap;
  word-wrap: break-word;  
  overflow-wrap: break-word;
}

Визуализация

Каждое свойство CSS влияет на text-overflow: ellipsis лишь совместно, как команда. Наглядно это выглядит так:

Markdown
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| CSS Свойство       | Эффект                        | Инструмент |
| ------------ | ----------------------- | ------------ |
| display: block;     | 📦 (Подготовка основы)     | Молот Программиста |
| white-space: nowrap; | 🔒 (Уложено в одну строку)   | Щит Защиты Текста |
| overflow: hidden;    | 🚫 (Сокрытие лишнего)         | Инструмент Невидимости |
| text-overflow: ellipsis; | ... (Намёк на продолжение) | Факел Указатель |

Пренебрегая любым из первых трёх свойств, вы лишаете многоточие возможности вклиниться в процесс.

Устранение обычных препятствий

Если text-overflow: ellipsis ведёт себя аномально, проверьте, нет ли следующих помех:

  • Ограничения контейнера: max-width или padding родительского элемента могут мешать. Учтите это.
  • Наследование стилей: свойства, такие как white-space, могут передаваться от родительских элементов. Проверьте каскад.
  • Динамический контент: содержимое, которое изменяется, может потребовать корректировки размеров контейнера.
  • Поддержка RTL: для языков с право-налевой письменностью использование direction: rtl; в сочетании с text-overflow поможет избежать проблем.

Расширенные варианты уверенного маневрирования

Дополнительные рекомендации по улучшению работы text-overflow: ellipsis:

  • Адаптивный дизайн: используйте проценты или единицы ширины обзора (vw) для width, чтобы ваш текст автоматически подстраивался под размер экрана.
  • Flexbox: при использовании flex-контейнера установите min-width: 0; чтобы предотвратить распирание содержимого.
  • Содержимое разной длины: иногда JavaScript приходится корректировать отображение текста, когда стандартных возможностей CSS недостаточно.

Полезные материалы

  1. text-overflow – CSS: Cascading Style Sheets | MDN — здесь на MDN вы найдёте подробное руководство по свойству text-overflow.
  2. text-overflow | CSS-Tricks — на сайте CSS-Tricks вы найдёте практические советы и примеры использования text-overflow.
  3. CSS text-overflow property — W3Schools расскажет об особенностях синтаксиса и совместимости браузеров для text-overflow.
  4. No Title Found — на Stack Overflow можно обнаружить обсуждения и ответы на вопросы, связанные с text-overflow: ellipsis.
  5. text-overflow | Codrops — на сайте Codrops CSS Reference представлен обзор свойства text-overflow.
  6. Can I use... Support tables for HTML5, CSS3, etc — здесь вы можете проверить, какие браузеры поддерживают text-overflow на сайте Can I use.
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Владимир Лисицын

разработчик фронтенда

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