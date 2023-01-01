Решение: text-overflow: ellipsis не работает в CSS#Веб-разработка #CSS и верстка #Фронтенд CSS
Быстрый ответ
Для корректной работы
text-overflow: ellipsis убедитесь, что установлены следующие свойства:
display: blockили
inline-block,
width– указана конкретная ширина,
overflow: hidden– скрытие лишнего содержимого,
white-space: nowrap– отсутствие переносов.
Возьмём пример на CSS:
.ellipsis {
display: inline-block;
width: 100px;
overflow: hidden;
white-space: nowrap;
text-overflow: ellipsis;
}
Теперь давайте посмотрим, как это будет выглядеть в HTML:
<div class="ellipsis">Этот текст в итоге сократится до многоточия...</div>
Убедитесь, что все эти свойства установлены правильно, и текст реально может выйти за границы заданной ширины, тогда срабатывание многоточия обеспечено.
Многоточие на нескольких строках (мы углубляемся)
Обработка текста, который занимает несколько строк, предполагает применение специальных подходов. Воспользуйтесь свойством
-webkit-line-clamp:
.multiline-ellipsis {
display: -webkit-box;
-webkit-line-clamp: 3;
-webkit-box-orient: vertical;
overflow: hidden;
width: 250px;
height: 150px;
}
Это свойство пока что поддерживается только в браузерах на движке WebKit, однако в ближайшем будущем будет добавлено и в Firefox.
Совместимость с различными браузерами
Отображение ваших стилей может варьироваться в разных браузерах. Тестируйте их! Если свойство
webkit-line-clamp непонятно некоторым браузерам, можно использовать JavaScript для программного решения данной проблемы.
Особые случаи и закрепление полученных навыков
Если текст упорно стремится выйти за границы
<pre> или любого другого контейнера при активации многоточия, то свойство
word-wrap: break-word; поможет словам оставаться внутри заданных границ:
.pre-wrap {
white-space: pre-wrap;
word-wrap: break-word;
overflow-wrap: break-word;
}
Визуализация
Каждое свойство CSS влияет на
text-overflow: ellipsis лишь совместно, как команда. Наглядно это выглядит так:
| CSS Свойство | Эффект | Инструмент |
| ------------ | ----------------------- | ------------ |
| display: block; | 📦 (Подготовка основы) | Молот Программиста |
| white-space: nowrap; | 🔒 (Уложено в одну строку) | Щит Защиты Текста |
| overflow: hidden; | 🚫 (Сокрытие лишнего) | Инструмент Невидимости |
| text-overflow: ellipsis; | ... (Намёк на продолжение) | Факел Указатель |
Пренебрегая любым из первых трёх свойств, вы лишаете многоточие возможности вклиниться в процесс.
Устранение обычных препятствий
Если
text-overflow: ellipsis ведёт себя аномально, проверьте, нет ли следующих помех:
- Ограничения контейнера:
max-widthили
paddingродительского элемента могут мешать. Учтите это.
- Наследование стилей: свойства, такие как
white-space, могут передаваться от родительских элементов. Проверьте каскад.
- Динамический контент: содержимое, которое изменяется, может потребовать корректировки размеров контейнера.
- Поддержка RTL: для языков с право-налевой письменностью использование
direction: rtl;в сочетании с
text-overflowпоможет избежать проблем.
Расширенные варианты уверенного маневрирования
Дополнительные рекомендации по улучшению работы
text-overflow: ellipsis:
- Адаптивный дизайн: используйте проценты или единицы ширины обзора (
vw) для
width, чтобы ваш текст автоматически подстраивался под размер экрана.
- Flexbox: при использовании flex-контейнера установите
min-width: 0;чтобы предотвратить распирание содержимого.
- Содержимое разной длины: иногда JavaScript приходится корректировать отображение текста, когда стандартных возможностей CSS недостаточно.
Полезные материалы
- text-overflow – CSS: Cascading Style Sheets | MDN — здесь на MDN вы найдёте подробное руководство по свойству text-overflow.
- text-overflow | CSS-Tricks — на сайте CSS-Tricks вы найдёте практические советы и примеры использования text-overflow.
- CSS text-overflow property — W3Schools расскажет об особенностях синтаксиса и совместимости браузеров для text-overflow.
- No Title Found — на Stack Overflow можно обнаружить обсуждения и ответы на вопросы, связанные с text-overflow: ellipsis.
- text-overflow | Codrops — на сайте Codrops CSS Reference представлен обзор свойства text-overflow.
- Can I use... Support tables for HTML5, CSS3, etc — здесь вы можете проверить, какие браузеры поддерживают text-overflow на сайте Can I use.
Владимир Лисицын
разработчик фронтенда