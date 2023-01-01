Решение: срабатывание события change при снятии radio в jQuery

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Быстрый ответ

Событие change в библиотеке jQuery активируется только при выборе новой радиокнопки, но не фиксирует момент снятия выбора. Чтобы отследить изменения, следует назначить обработчик на всю группу элементов input с типом radio и одинаковым атрибутом name.

Для отслеживания выбора радиокнопки применяем следующий код:

JS Скопировать код $('input:radio[name="group"]').change(function() { console.log('Выбрана радио-кнопка с id:', this.id); });

Такой подход позволяет задать обработчик события change для всей группы радиокнопок и определить, какая кнопка в данный момент активна.

Динамические элементы в дело

Если радиокнопки добавляются в DOM динамически, после загрузки страницы, прямую привязку событий к ним выполнить уже не удастся. Решить данную проблему поможет делегирование событий:

JS Скопировать код $(document).on('change', 'input:radio[name="group"]', function() { // Обработка события для элементов, добавленных после загрузки страницы });

Делегирование позволяет отслеживать события на радиокнопках, привязывая обработчик к родительскому элементу, который в этом случае может быть даже document .

Включение и выключение элементов: переключаясь между состояниями

Для изменения состояния элементов в зависимости от статуса радиокнопки рекомендуется использовать метод prop() :

JS Скопировать код $('#radioButton').change(function() { if ($(this).prop("checked")) { $('#editBox').prop("disabled", false); // Активация текстового поля } });

Атрибут disabled следует установить в true , чтобы отключить элемент.

Как выбрать:

Выбор между prop() и attr() может значительно облегчить работу:

prop() служит для свойств, которые могут меняться, таких как checked , disabled и selected .

служит для свойств, которые могут меняться, таких как , и . attr() используется для постоянных HTML-атрибутов, значения которых не изменяются после загрузки страницы.

Визуализация

Рассмотрим процесс изменения состояния радиокнопки #radioButton:

Зеленый = Выбор (Событие change активно) Красный = Отмена выбора (Событие не активно)

Переход из состояния "Зеленый" в состояние "Красный" не активирует событие change , в отличие от установки выбора (переход из "Красный" в "Зеленый").

Мощь селектора :checked

Селектор :checked в jQuery облегчает поиск выбранной радиокнопки:

JS Скопировать код let chosenOne = $('input:radio[name="group"]:checked').val(); console.log('Выбрана радио-кнопка:', chosenOne);

Это удобный и эффективный способ определения активного элемента.

Управление изменениями в группах

Предположим, каждая радиокнопка в группе выполняет свою уникальную функцию при выборе. В этом случае обработку событий можно организовать так:

JS Скопировать код $('input:radio[name="group"]').change(function() { if ($('#radio1').prop("checked")) { // Специфическое действие для первой радиокнопки } else if ($('#radio2').prop("checked")) { // Специфическое действие для второй радиокнопки } });

Проверка свойства checked каждого элемента указывает, какое действие следует осуществить.

Решение проблемы отмены выбора

Чтобы учесть ситуации с отменой выбора радиокнопки, можно использовать следующую логику:

JS Скопировать код $('input:radio[name="group"]').change(function() { if (!this.checked) { // Логика для снятия активного состояния с радиокнопок } });

Важно помнить, что в группе радиокнопок выбор одной приводит к снятию выбора с другой, и эту особенность можно использовать при реализации логики обработчика.

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