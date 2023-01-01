Решение проблемы загрузки локальных изображений HTML с сервера

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Быстрый ответ

Отображение изображений из локальной файловой системы в браузере требует наличия веб-сервера в целях безопасности. Вместо этого следует использовать относительные пути:

HTML Скопировать код <img src="localfile.jpg">

Вы можете создать локальный сервер для тестов с помощью модуля http.server Python, например:

Python Скопировать код python -m http.server

Доступ к созданному серверу осуществляется через браузер по ссылке http://localhost:8000/ , посему ссылка на изображение будет выглядеть следующим образом:

HTML Скопировать код <img src="/path/to/image/localfile.jpg">

Пожалуйста, придерживайтесь такого подхода только для локальной разработки и делайте это в соответствии с требованиями безопасности.

"Почему": Политика одного источника в браузерах

Веб-браузеры ограничивают доступ к локальным файлам в связи с политикой одного источника, предотвращая взаимодействие веб-страниц с файлами, находящимися за пределами их домена.

Как: Методы доступа к локальным файлам

Если вы все же хотите получить доступ к локальным файлам, рассмотрите использование одного из следующих методов:

1. Локальные серверы

Настройка локального сервера позволит безопасно обрабатывать файлы, предоставляя имитацию рабочего окружения веб-сервера.

2. Протокол ‘file://’

Отдельные браузеры позволяют ограниченно работать с локальными файлами через протокол 'file://':

HTML Скопировать код <img src="file:///C:/path/to/image/localfile.jpg">

Однако, учтите отличия в поведении разных браузеров и имеющиеся в этом случае риски безопасности.

3. Виртуальные директории IIS

На операционной системе Windows через Интернет-службы информации (IIS) можно настроить виртуальные директории для доступа к файлам.

4. Расширения браузера

Есть расширения для Firefox и Internet Explorer, позволяющие работать с локальными файлами, но использование их повышает риски безопасности.

Опасности: Риски и профилактика

Отключение защитных функций браузера представляет собой риск для безопасности. Смартно настройте локальные серверы и ограничьте права доступа для защиты вашей информационной системы. Учтите, что серверное окружение обеспечивает защиту от некоторых уязвимостей.

Визуализация

Прямое обращение к локальному файлу в HTML можно сравнить с ситуацией, когда вы позволяете незнакомцу делать личные фотографии в вашем доме без вашего ведома:

Markdown Скопировать код | Веб-страница (🏠) | Локальный файл (🖼️) | Действие браузера (🚪) | | ---------------------- | ----------------- | --------------------- | | Общедоступное содержание (🌐) | Личные фото (🔑) | Закрытая дверь (🔒) |

Политика веб-безопасности выглядит так:

Markdown Скопировать код // 💻 Запрос веб-страницы: Можешь ли ты показать мне это локальное изображение? 🏠🚪🖼️ // 🚫 Ответ браузера: Ни в коем случае! Это может быть опасно. 🔒

Браузеры разработаны таким образом, чтобы обеспечивать приватность и надежность работы пользователя в сети.

Другие варианты: Более сложные решения

Data URIs:

Можно использовать Base64 кодированные строки с Data URI для встраивания изображений в HTML:

HTML Скопировать код <img src="data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJR...">

Веб-серверы Apache или NGINX:

При помощи веб-серверов Apache и NGINX возможно контролировать доступ к локальным файлам.

Сетевые диски:

Через сетевые диски в сетевой среде удается проецировать локальные пути файлов на сетевые ресурсы.

Рекомендуемые практики

Соблюдайте следующие рекомендации:

Храните ресурсы на сервере.

Применяйте системы контроля версий.

Настраивайте автоматическую обработку и загрузку локальных изображений на сервер.

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