Решение проблемы загрузки локальных изображений HTML с сервера#Разное
Быстрый ответ
Отображение изображений из локальной файловой системы в браузере требует наличия веб-сервера в целях безопасности. Вместо этого следует использовать относительные пути:
<img src="localfile.jpg">
Вы можете создать локальный сервер для тестов с помощью модуля
http.server Python, например:
python -m http.server
Доступ к созданному серверу осуществляется через браузер по ссылке
http://localhost:8000/, посему ссылка на изображение будет выглядеть следующим образом:
<img src="/path/to/image/localfile.jpg">
Пожалуйста, придерживайтесь такого подхода только для локальной разработки и делайте это в соответствии с требованиями безопасности.
"Почему": Политика одного источника в браузерах
Веб-браузеры ограничивают доступ к локальным файлам в связи с политикой одного источника, предотвращая взаимодействие веб-страниц с файлами, находящимися за пределами их домена.
Как: Методы доступа к локальным файлам
Если вы все же хотите получить доступ к локальным файлам, рассмотрите использование одного из следующих методов:
1. Локальные серверы
Настройка локального сервера позволит безопасно обрабатывать файлы, предоставляя имитацию рабочего окружения веб-сервера.
2. Протокол ‘file://’
Отдельные браузеры позволяют ограниченно работать с локальными файлами через протокол 'file://':
<img src="file:///C:/path/to/image/localfile.jpg">
Однако, учтите отличия в поведении разных браузеров и имеющиеся в этом случае риски безопасности.
3. Виртуальные директории IIS
На операционной системе Windows через Интернет-службы информации (IIS) можно настроить виртуальные директории для доступа к файлам.
4. Расширения браузера
Есть расширения для Firefox и Internet Explorer, позволяющие работать с локальными файлами, но использование их повышает риски безопасности.
Опасности: Риски и профилактика
Отключение защитных функций браузера представляет собой риск для безопасности. Смартно настройте локальные серверы и ограничьте права доступа для защиты вашей информационной системы. Учтите, что серверное окружение обеспечивает защиту от некоторых уязвимостей.
Визуализация
Прямое обращение к локальному файлу в HTML можно сравнить с ситуацией, когда вы позволяете незнакомцу делать личные фотографии в вашем доме без вашего ведома:
| Веб-страница (🏠) | Локальный файл (🖼️) | Действие браузера (🚪) |
| ---------------------- | ----------------- | --------------------- |
| Общедоступное содержание (🌐) | Личные фото (🔑) | Закрытая дверь (🔒) |
Политика веб-безопасности выглядит так:
// 💻 Запрос веб-страницы:
Можешь ли ты показать мне это локальное изображение?
🏠🚪🖼️
// 🚫 Ответ браузера:
Ни в коем случае! Это может быть опасно.
🔒
Браузеры разработаны таким образом, чтобы обеспечивать приватность и надежность работы пользователя в сети.
Другие варианты: Более сложные решения
Data URIs:
Можно использовать Base64 кодированные строки с Data URI для встраивания изображений в HTML:
<img src="data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJR...">
Веб-серверы Apache или NGINX:
При помощи веб-серверов Apache и NGINX возможно контролировать доступ к локальным файлам.
Сетевые диски:
Через сетевые диски в сетевой среде удается проецировать локальные пути файлов на сетевые ресурсы.
Рекомендуемые практики
Соблюдайте следующие рекомендации:
- Храните ресурсы на сервере.
- Применяйте системы контроля версий.
- Настраивайте автоматическую обработку и загрузку локальных изображений на сервер.
Полезные материалы
- Тег img в HTML – исчерпывающая информация по основным принципам использования тега
<img>.
- <img>: Элемент вставки изображения – HTML | MDN – подробное руководство по элементу HTML
<img>.
- Какое у вас самое спорное мнение о программировании? – Stack Overflow – дискуссия о безопасности в сфере программирования.
- RFC 8089 – Схема URI "file" – изучение основ схемы URI "file".
- Политика одного источника – Безопасность в сети | MDN – глубокое погружение в вопросы веб-безопасности.
- Data URIs | CSS-Tricks – руководство по использованию кодирования base64 для встраивания изображений.
Владимир Титов
редактор про сервисные сферы