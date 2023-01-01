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Решение проблемы загрузки локальных изображений HTML с сервера
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Решение проблемы загрузки локальных изображений HTML с сервера

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Быстрый ответ

Отображение изображений из локальной файловой системы в браузере требует наличия веб-сервера в целях безопасности. Вместо этого следует использовать относительные пути:

HTML
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<img src="localfile.jpg">

Вы можете создать локальный сервер для тестов с помощью модуля http.server Python, например:

Python
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python -m http.server

Доступ к созданному серверу осуществляется через браузер по ссылке http://localhost:8000/, посему ссылка на изображение будет выглядеть следующим образом:

HTML
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<img src="/path/to/image/localfile.jpg">

Пожалуйста, придерживайтесь такого подхода только для локальной разработки и делайте это в соответствии с требованиями безопасности.

Пошаговый план для смены профессии

"Почему": Политика одного источника в браузерах

Веб-браузеры ограничивают доступ к локальным файлам в связи с политикой одного источника, предотвращая взаимодействие веб-страниц с файлами, находящимися за пределами их домена.

Как: Методы доступа к локальным файлам

Если вы все же хотите получить доступ к локальным файлам, рассмотрите использование одного из следующих методов:

1. Локальные серверы

Настройка локального сервера позволит безопасно обрабатывать файлы, предоставляя имитацию рабочего окружения веб-сервера.

2. Протокол ‘file://’

Отдельные браузеры позволяют ограниченно работать с локальными файлами через протокол 'file://':

HTML
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<img src="file:///C:/path/to/image/localfile.jpg">

Однако, учтите отличия в поведении разных браузеров и имеющиеся в этом случае риски безопасности.

3. Виртуальные директории IIS

На операционной системе Windows через Интернет-службы информации (IIS) можно настроить виртуальные директории для доступа к файлам.

4. Расширения браузера

Есть расширения для Firefox и Internet Explorer, позволяющие работать с локальными файлами, но использование их повышает риски безопасности.

Опасности: Риски и профилактика

Отключение защитных функций браузера представляет собой риск для безопасности. Смартно настройте локальные серверы и ограничьте права доступа для защиты вашей информационной системы. Учтите, что серверное окружение обеспечивает защиту от некоторых уязвимостей.

Визуализация

Прямое обращение к локальному файлу в HTML можно сравнить с ситуацией, когда вы позволяете незнакомцу делать личные фотографии в вашем доме без вашего ведома:

Markdown
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| Веб-страница (🏠)          | Локальный файл (🖼️)  | Действие браузера (🚪) |
| ----------------------  | -----------------  | --------------------- |
| Общедоступное содержание (🌐) | Личные фото (🔑)      | Закрытая дверь (🔒)    |

Политика веб-безопасности выглядит так:

Markdown
Скопировать код
// 💻 Запрос веб-страницы:
Можешь ли ты показать мне это локальное изображение?
🏠🚪🖼️

// 🚫 Ответ браузера:
Ни в коем случае! Это может быть опасно.
🔒

Браузеры разработаны таким образом, чтобы обеспечивать приватность и надежность работы пользователя в сети.

Другие варианты: Более сложные решения

Data URIs:

Можно использовать Base64 кодированные строки с Data URI для встраивания изображений в HTML:

HTML
Скопировать код
<img src="data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJR...">

Веб-серверы Apache или NGINX:

При помощи веб-серверов Apache и NGINX возможно контролировать доступ к локальным файлам.

Сетевые диски:

Через сетевые диски в сетевой среде удается проецировать локальные пути файлов на сетевые ресурсы.

Рекомендуемые практики

Соблюдайте следующие рекомендации:

  • Храните ресурсы на сервере.
  • Применяйте системы контроля версий.
  • Настраивайте автоматическую обработку и загрузку локальных изображений на сервер.

Полезные материалы

  1. Тег img в HTML – исчерпывающая информация по основным принципам использования тега <img>.
  2. <img>: Элемент вставки изображения – HTML | MDN – подробное руководство по элементу HTML <img>.
  3. Какое у вас самое спорное мнение о программировании? – Stack Overflow – дискуссия о безопасности в сфере программирования.
  4. RFC 8089 – Схема URI "file" – изучение основ схемы URI "file".
  5. Политика одного источника – Безопасность в сети | MDN – глубокое погружение в вопросы веб-безопасности.
  6. Data URIs | CSS-Tricks – руководство по использованию кодирования base64 для встраивания изображений.
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Почему браузеры ограничивают доступ к локальным файлам?
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Владимир Титов

редактор про сервисные сферы

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