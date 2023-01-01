Решение проблемы удаления Service Worker в Chrome

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Быстрый ответ

Если вам необходимо удалить service worker, выполните два шага: для начала получите перечень всех регистраций при помощи navigator.serviceWorker.getRegistrations() , а после этого для каждой регистрации примените метод unregister() .

JS Скопировать код // Время привести всё в порядок! navigator.serviceWorker.getRegistrations().then(regs => regs.forEach(reg => reg.unregister()));

Запустив этот код, вы отключите service worker и убедитесь, что он не будет больше вмешиваться в работу вашего веб-приложения. Чтобы произошли изменения, обновите страницу.

Подробный гайд: За гранью основ

На первый взгляд, отмена регистрации Service Worker может показаться простой задачей. Однако в ряде ситуаций вам возможно понадобится уделить этому особое внимание. Рассмотрим подробнее некоторые из таких моментов.

Ручное очищение кеша

После отмены регистрации Service Worker ваш кеш останется нетронутым. Обязательно проведите очистку всех кешей, чтобы предотвратить проблемы с устаревшими данными.

JS Скопировать код // Время обновлений пришло! caches.keys().then(names => names.forEach(name => caches.delete(name)));

Учитывайте жизненный цикл

Даже после того как вы произвели отмену регистрации Service Worker, это не гарантирует его полного удаления. Все активные вкладки следует закрыть для окончательного удаления Service Worker. В большинстве случаев перезапуск браузера помогает решить эту задачу.

Будьте внимательны к области видимости

Область видимости Service Worker играет важную роль при отмене его регистрации. Если вы зарегистрировали несколько Service Workers для различных путей, нужно вызвать unregister() для каждого из них индивидуально.

JS Скопировать код navigator.serviceWorker.ready.then(reg => { // Готовы к "переезду"? if (reg.scope === '/app') { reg.unregister(); } });

Визуализация

Представьте ваш браузер как многоэтажный дом: 🏢

Markdown Скопировать код - 📦 Кеш - 📜 Ресурсы - 🐿 Service Worker (арендатор)

Выдаем уведомление об эвикции для нашего арендатора, Service Worker:

JS Скопировать код navigator.serviceWorker.getRegistration().then(reg => { // Примите, пожалуйста! 📜 reg.unregister(); });

После чего, в нашем "доме" наступает спокойствие:

Markdown Скопировать код - 📦 Кеш (вам следует провести очистку) - 📜 Ресурсы **Белка 🐿 покинула дом!**

Работа с браузерами: инструменты разработчика и исправления

Каждый браузер обеспечивает уникальные инструменты для управления Service Workers, каждый со своими особенностями.

Инструменты разработчика

Chrome Devtools : зайдите в раздел Application для отмены регистрации. Опция Clear Storage поможет вам очистить локальные данные.

: зайдите в раздел для отмены регистрации. Опция поможет вам очистить локальные данные. Для Firefox переходите в about:debugging#workers , выберите интересующий вас service worker и нажмите unregister .

переходите в , выберите интересующий вас service worker и нажмите . В Safari вы можете принудительно отменить регистрацию Service Worker через меню Настройки > Конфиденциальность > Управление данными веб-сайтов .

Ошибки ERR_FAILED и кеш

Кеш Service Worker может вызвать ошибку ERR_FAILED . Вероятное исправление – очистка кеша.

JS Скопировать код navigator.serviceWorker.getRegistration('/app').then(reg => { reg.unregister(); return caches.delete('user-cache'); }).then(() => { console.log('Кеш очищен, Service Worker удалён. Эффективно!'); });

Опция "Обновление при перезагрузке"

В Chrome DevTools есть функция Update on Reload , идеальная для разработчиков, активно работающих с Service Workers. Она автоматически обновляет Service Worker при каждом обновлении страницы, позволяя избежать задержек из-за старых версий.

Внутренности Service Worker

Секретный адрес chrome://serviceworker-internals/ в Chrome открывает доступ к дополнительным настройкам для управления Service Workers.

Упрямые Service Workers

Если удаление Service Worker не помогает в решении проблемы, вам может понадобиться провести пересмотр архитектуры вашего приложения и настроек сети.

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