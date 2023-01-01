Решение проблемы удаления Service Worker в Chrome#Веб-разработка #Web API
Быстрый ответ
Если вам необходимо удалить service worker, выполните два шага: для начала получите перечень всех регистраций при помощи
navigator.serviceWorker.getRegistrations(), а после этого для каждой регистрации примените метод
unregister().
// Время привести всё в порядок!
navigator.serviceWorker.getRegistrations().then(regs => regs.forEach(reg => reg.unregister()));
Запустив этот код, вы отключите service worker и убедитесь, что он не будет больше вмешиваться в работу вашего веб-приложения. Чтобы произошли изменения, обновите страницу.
Подробный гайд: За гранью основ
На первый взгляд, отмена регистрации Service Worker может показаться простой задачей. Однако в ряде ситуаций вам возможно понадобится уделить этому особое внимание. Рассмотрим подробнее некоторые из таких моментов.
Ручное очищение кеша
После отмены регистрации Service Worker ваш кеш останется нетронутым. Обязательно проведите очистку всех кешей, чтобы предотвратить проблемы с устаревшими данными.
// Время обновлений пришло!
caches.keys().then(names => names.forEach(name => caches.delete(name)));
Учитывайте жизненный цикл
Даже после того как вы произвели отмену регистрации Service Worker, это не гарантирует его полного удаления. Все активные вкладки следует закрыть для окончательного удаления Service Worker. В большинстве случаев перезапуск браузера помогает решить эту задачу.
Будьте внимательны к области видимости
Область видимости Service Worker играет важную роль при отмене его регистрации. Если вы зарегистрировали несколько Service Workers для различных путей, нужно вызвать
unregister() для каждого из них индивидуально.
navigator.serviceWorker.ready.then(reg => {
// Готовы к "переезду"?
if (reg.scope === '/app') {
reg.unregister();
}
});
Визуализация
Представьте ваш браузер как многоэтажный дом: 🏢
- 📦 Кеш
- 📜 Ресурсы
- 🐿 Service Worker (арендатор)
Выдаем уведомление об эвикции для нашего арендатора, Service Worker:
navigator.serviceWorker.getRegistration().then(reg => {
// Примите, пожалуйста! 📜
reg.unregister();
});
После чего, в нашем "доме" наступает спокойствие:
- 📦 Кеш (вам следует провести очистку)
- 📜 Ресурсы
**Белка 🐿 покинула дом!**
Работа с браузерами: инструменты разработчика и исправления
Каждый браузер обеспечивает уникальные инструменты для управления Service Workers, каждый со своими особенностями.
Инструменты разработчика
- Chrome Devtools: зайдите в раздел
Applicationдля отмены регистрации. Опция
Clear Storageпоможет вам очистить локальные данные.
- Для Firefox переходите в
about:debugging#workers, выберите интересующий вас service worker и нажмите
unregister.
- В Safari вы можете принудительно отменить регистрацию Service Worker через меню Настройки > Конфиденциальность >
Управление данными веб-сайтов.
Ошибки ERR_FAILED и кеш
Кеш Service Worker может вызвать ошибку
ERR_FAILED. Вероятное исправление – очистка кеша.
navigator.serviceWorker.getRegistration('/app').then(reg => {
reg.unregister();
return caches.delete('user-cache');
}).then(() => {
console.log('Кеш очищен, Service Worker удалён. Эффективно!');
});
Опция "Обновление при перезагрузке"
В Chrome DevTools есть функция
Update on Reload, идеальная для разработчиков, активно работающих с Service Workers. Она автоматически обновляет Service Worker при каждом обновлении страницы, позволяя избежать задержек из-за старых версий.
Внутренности Service Worker
Секретный адрес
chrome://serviceworker-internals/ в Chrome открывает доступ к дополнительным настройкам для управления Service Workers.
Упрямые Service Workers
Если удаление Service Worker не помогает в решении проблемы, вам может понадобиться провести пересмотр архитектуры вашего приложения и настроек сети.
Полезные материалы
- Service Worker API – Веб API | MDN — подробное руководство по работе с Service Worker API.
- Обзор Service Workers | Workbox | Google Developers — руководство от Google с акцентом на Workbox.
- Спецификация Service Workers – W3C — официальная спецификация Service Workers от W3C.
- Как удалить Service Worker? – Stack Overflow — решения коммьюнити Stack Overflow по вопросу удаления Service Workers.
- Жизненный цикл Service Worker | web.dev — статья о жизненном цикле Service Workers.
- Как сделать простой сайт работающим офлайн с помощью Service Worker | CSS-Tricks — туториал по использованию Service Workers для обеспечения работоспособности сайта в режиме офлайн.
Вероника Лисицына
фронтенд-инженер