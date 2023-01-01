Решение проблемы с z-index и position absolute в CSS

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Быстрый ответ

Для корректного взаимодействия z-index с абсолютным позиционированием, необходимо убедиться, что у родительского элемента установлена нестатическая позиция, например, 'relative'. С z-index могут работать только элементы, чьё позиционирование не является 'static'. Обратите внимание на пример:

HTML Скопировать код <div style="position: relative;"> <div style="position: absolute; z-index: 10;">Поднятый элемент</div> <div style="position: absolute; z-index: 5;">Опущенный элемент</div> </div>

В этом случае элемент с z-index: 10 будет отображён поверх элемента с z-index: 5, так как оба они принадлежат одному контексту наложения, определенному родительским элементом.

Разбираемся с контекстами наложения и позиционирования

Понимание контекстов наложения и позиционирования критически важно для правильной работы с z-index.

Контексты наложения

Контексты наложения оказывают прямое влияние на поведение z-index. Можно сравнить их с закрытой вечеринкой, на которую вас не впустят без специального приглашения в виде z-index.

Создание контекста наложения

Элемент может создать свой личный контекст наложения в случаях, если:

Элемент является позиционированным и значение его z-index отлично от 'auto';

Элемент находится внутри flexbox или grid, и его z-index также не равен 'auto';

Значение свойства opacity элемента меньше 1, даже при значении z-index 'auto' – это тоже изменит контекст наложения.

Позиционирование родительского элемента

Для родительского элемента важно иметь установленную позицию, например, 'relative', 'absolute', 'fixed' или 'sticky'. В обратном случае, z-index дочерних элементов будет безсилен, как ночной клуб, затонувший на дно океана.

Типичные ошибки и советы по их решению

Переполнение родительского контейнера

Если состояние родительского элемента установлено на 'overflow: hidden;' или 'overflow: auto;', это может нарушить правило z-index, вызвав обрезку дочерних элементов и их невидимость. Такая проблема может быть решена правильным настройкой свойства overflow.

Не смешивайте opacity, visibility и z-index

Независимо от z-index, элемент с 'opacity: 0;' или 'visibility: hidden;' не будет видимым.

Иерархия контекстов наложения: местный против глобального

Важно помнить, что глобальной иерархии наложения не должны нарушаться посторонними вмешательствами. Элемент с высоким z-index в местном контексте может оказаться скрытым под элементом с более низким z-index в глобальной иерархии. Уважайте иерархию!

Подробнее о контекстах наложения можно узнать из материалов Филипа Уолтона, где описываются все тонкости работы с z-index.

Визуализация

Представьте стопку блинов: сверху блин с наибольшим z-index, внизу – блин без z-index, а между ними блины с постепенно возрастающим z-index.

Нижний блин 🥞 без z-index Средний блин 🥞 z-index: 1 Верхний блин 🥞 самый высокий z-index

Иногда может показаться, что верхний блин пропал:

Нижний блин 🥞 Средний блин 🥞🚫 Верхний блин – пропал!

Это указывает на проблемы с абсолютным позиционированием элемента и его видимостью. Чтобы объяснить эту проблему, проверьте корректность z-index для каждого "блина":

Нижний блин 🥞 Средний блин 🥞 z-index: 1 Верхний блин 🥞 z-index больше

Теперь наша стопка блинов в полном порядке!

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