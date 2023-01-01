Решение проблемы с событиями dragleave и dragenter в HTML5

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Быстрый ответ

Для предотвращения ложного активирования события dragleave при переходе к дочерним элементам, используйте метод contains . Он позволяет проверить, не находится ли event.relatedTarget внутри перетаскиваемого элемента:

JS Скопировать код parentElement.addEventListener('dragleave', function(event) { if (!parentElement.contains(event.relatedTarget)) { // Теперь всё работает правильно! Здесь вы можете реализовать свои срабатывания на drag leave. } });

Так последний будет работать правильно, активируясь только при выходе курсора за пределы перетаскиваемого элемента.

Практическое пособие по учету событий с помощью счетчика

Освоим методику учета событий dragenter и dragleave с использованием счетчика:

JS Скопировать код // Включаем счетчик! var dragCounter = 0; parentElement.addEventListener('dragenter', function(event) { // Учитываем каждый приход. dragCounter++; // Создаем визуальный эффект. this.classList.add('red'); // Используем для совместимости в IE. event.preventDefault(); }); parentElement.addEventListener('dragleave', function(event) { // Засчитываем уход. dragCounter--; // Если все ушли, то возвращаем первоначальное состояние. if (dragCounter === 0) { this.classList.remove('red'); } }); parentElement.addEventListener('drop', function(event) { // Сбрасываем счетчик при завершении перетаскивания. dragCounter = 0; // Возвращаем первоначальный вид. this.classList.remove('red'); event.preventDefault(); });

Обеспечиваем совместимость с браузерами

Важно учесть совместимость с различными браузерами. Следите в частности за свойством pointer-events , оно особенно важно при работе с Firefox. Пример:

CSS Скопировать код .child { // Корректно управляем событиями наведения. pointer-events: none; }

При отсутствии поддержки необходимого функционала, можно воспользоваться JS-решениями или создать дополнительный слой.

Визуализация

В качестве аналогии представьте событие dragleave как утку-маму (🦆), следящую за своими утятами (🐥), где каждое утёнок — это дочерний элемент.

Markdown Скопировать код 🦆<div> (Утка-мама) 🐥<span> (Утёнок №1) 🐥<div> (Утёнок №2) </div>

Переход курсора с утки к утёнку не выбивается из общего контекста:

Markdown Скопировать код Курсор 🖱️: 🦆 -> 🐥 (Просто внутрисемейное взаимодействие!)

Но dragleave ошибочно воспринимает это как:

Markdown Скопировать код 🦆: "Утенок исчез из виду — наступает тревога!"

Хотя на самом деле курсор не выходит за пределы границ элемента:

Markdown Скопировать код 🚧 Утята в безопасности, не переступайте границы семейных отношений! 🚧

Ключевые определения и методы для эффективного управления событиями

Значение relatedTarget

Уделите внимание event.relatedTarget , обозначающему, куда "смотрит" курсор. Это словно указатель направления при путешествии:

Если он направлен на дочерний элемент (член семьи), нет причин для беспокойства.

Если же курсор уходит за пределы элемента, в этом случае активируется dragleave .

Использование "маски" как способ управления событиями

Создайте "маску" в области перетаскивания:

HTML Скопировать код <div id="dropzone"> // Не все герои носят плащи <div id="mask" class="overlay"></div> <!-- Содержимое --> </div>

Привяжите dragleave и drop к этой маске, и она сохранит вас от нежелательных срабатываний:

JS Скопировать код // Даже супергерои иногда в беде mask.addEventListener('dragleave', handleDragLeave); mask.addEventListener('drop', handleDrop);

Учитываем разные устройства: встречаем совместимость!

Если в браузере пользователя отсутствуют нужные вам функции, используйте условную логику, предлагая альтернативные варианты или запасные решения.

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