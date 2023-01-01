Решение проблемы с <select> и :after в CSS для WebKit

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Быстрый ответ

Чтобы стилизовать элемент <select> и добавить элементы, такие как иконка выпадающего списка, этот элемент нужно поместить в контейнер <div> . После этого вы сможете использовать псевдоэлемент :after для внешнего контейнера вместо самого <select> , которому не подходит работа с :after в браузерах на движке WebKit.

CSS:

CSS Скопировать код .select-wrapper:after { content: '▼'; /* Символ вашего выбора */ position: absolute; right: 10px; /* Подгоняйте под свои нужды */ pointer-events: none; /* Клики по стрелке будут активировать select. Удобно, не так ли? */ }

HTML:

HTML Скопировать код <div class="select-wrapper"> <select>...</select> </div>

Обертка помогает обеспечить стабильное визуальное представление в различных веб-браузерах, при этом не нарушая стандартное поведение элемента <select> .

Почему стилизация элемента select может быть сложной

Стилизация элемента <select> может столкнуться с препятствиями. Визуальное представление этих элементов зависит от операционных систем, а не от браузеров. Каждая ОС имеет свой подход к оформлению <select> , что делает некоторые CSS-правила несовместимыми, включая :after в движке WebKit. Но мы предлагаем решение этой проблемы.

Когда базовых возможностей CSS недостаточно

Нестандартные подходы к решению этой проблемы могут быть полезными. JavaScript-библиотеки, такие как Select2 или Chosen, делают возможным более широкий контроль стилей и функций. Они создают кастомные структуры разметки, что позволяет полностью контролировать оформление элемента <select> .

Совместимость и доступность

Мы уделяем внимание не только внешнему виду. Что с пользователями, которые используют клавиатуру, или теми, кто полагается на экранные читалки? По этой причине важно обеспечивать доступность интерфейсов и быстро реагировать на изменения совместимости.

Использование контейнеров-оберток для стилизации

Мы используем обертки в качестве нашего основного решения. Стили применяются не напрямую к <select> , а к контейнеру через псевдоэлементы CSS. Таким образом, мы стилизуем пользовательский контейнер, создаём стрелки выпадающих списков, границы, фоны и многое другое!

Обеспечение доступности

Как сказал Дядя Бен в "Спайдер-Мене": большая сила подразумевает большую ответственность. При стилизации элементов форм мы обязательно учитываем доступность: фокусировку, навигацию с клавиатуры, поддержку экранных читалок. Это столь же важно, как и дизайн.

Визуализация

Пройдясь по основным моментам, можно сделать следующий вывод:

Markdown Скопировать код Цель: Сделать стильный `<select>` Проблема: Ограниченные возможности стандартной стилизации Решение: Обернуть `<select>` в `<div>` и применить нужные стили!

Решаем проблемы с учётом всех нюансов – вот наш принцип!

SVG и свойство appearance

Вы также можете использовать -webkit-appearance: none; для скрытия стандартной стрелки и добавить изображение в формате SVG с помощью background-image .

Пример:

CSS Скопировать код .select-style { -webkit-appearance: none; /* До свидания, нативная стрелка */ background-image: url('data:image/svg+xml;utf8,<svg...'); }

Убедитесь, что содержимое SVG для background-image правильно кодировано для URL, чтобы избежать ошибок при анализе кода.

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