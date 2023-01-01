Решение проблемы с переносом слов в HTML таблице

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Быстрый ответ

Для того чтобы обеспечить перенос текста в ячейках таблицы, вам потребуются свойства CSS word-wrap: break-word; и word-break: break-all; . С их помощью можно предотвратить выход длинных слов за границы ячейки. Вот пример кода:

HTML Скопировать код <style> td { /* 'word-wrap: break-word' заставляет слова увлажняться в пределах ячейки */ word-wrap: break-word; /* 'word-break: break-all' обеспечивает перенос словы в нужных местах */ word-break: break-all; } </style> <table> <tr> <td>Суперкалифрагилистическиэкспиалидошеский</td> </tr> </table>

Применяя эти и другие рекомендации, вы сможете сохранить текст внутри ячеек.

Правильное форматирование таблицы

Для того чтобы таблица не причиняла вам незапланированных проблем, задайте фиксированный макет с помощью table-layout: fixed; :

CSS Скопировать код /* Устанавливает равную ширину колонок */ table { table-layout: fixed; width: 100%; }

Этот метод обеспечивает колонкам одинаковую ширину на протяжении всей таблицы, что упрощает управление макетом.

Согласование поведения

word-wrap может функционировать по-разному, в зависимости от браузера:

Добавьте -ms-word-wrap для корректной работы в браузере Internet Explorer.

для корректной работы в браузере Internet Explorer. Используйте white-space: normal; для управления свойством white-space:nowrap; .

В редких случаях может быть полезно использовать * { word-wrap: break-word; } , однако эту возможность следует использовать обдуманно.

Визуализация

Возможно будет полезно представить, что таблица — это стол, а текст — скатерть, которую нужно аккуратно подогнать:

Markdown Скопировать код Стол: [Переполнение..Переполнение..Переполнение..]

Таким образом, текст может быть перенесен:

Markdown Скопировать код Стол до переноса: 🏁↩️💨 Стол после переноса: 🏁↩️📏

Упорядоченный текст в таблице помогает удобнее воспринимать информацию:

Markdown Скопировать код | Без переноса | С переносом | | -------------- | ------------ | | Переполн...ние | Переполн↩️ | | ...ение | ие |

Продвинутые способы переноса текста

Если текст в td не поддается, попробуйте использовать более продвинутые подходы:

Оберните текст в div или span с применением word-break: break-all; .

или с применением . Откажитесь от использования overflow: hidden; для полного отображения содержимого.

для полного отображения содержимого. Используйте инструменты разработчика для распознавания и устранения конфликтов стилей.

От таблиц к div'ам: эволюция макета

Если таблицы ведут себя нестабильно, попробуйте применить макет на основе div :

HTML Скопировать код <!-- Flex-макет обеспечивает гибкость размещения элементов --> <div style="display: flex;"> <div style="flex: 1; word-break: break-all;">ЯТакаяСильная</div> </div>

Макет на основе div позволяет достигнуть большей гибкости в дизайне.

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