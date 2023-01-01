Решение проблемы с относительными путями в GitHub Pages

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Для корректной работы с GitHub Pages используйте относительные URL, начинающиеся с корня. Относительные ссылки записывайте в формате /имя-репозитория/ для правильной связи файлов между собой.

Вот пример для репозитория с названием my-repo :

HTML Скопировать код <!-- Адрес изображения --> <img src="/my-repo/images/logo.png" alt="Логотип"> <!-- Ссылка на CSS-файл --> .url('/my-repo/styles/main.css');

Не забывайте заменять /имя-репозитория/ на название своего проекта.

Jekyll: спутник в мире URL

Если вы используете Jekyll, установите в _config.yml параметр baseurl на /имя-проекта . Это обеспечит стабильность путей как в локальной среде, так и при публикации.

yaml Скопировать код baseurl: "/my-project" # Ключевое слово моего проекта: Мой Проект!

Для того чтобы работать в локальном режиме с Jekyll, воспользуйтесь следующей командой:

Bash Скопировать код jekyll serve --baseurl=""

Так вы сможете иметь одинаковые условия для локальной и опубликованной версии сайта.

Тег

Тег <base> , добавленный в раздел HTML <head> , поможет в правильном присвоении путей:

HTML Скопировать код <head> <!-- Моя стартовая точка --> <base href="/my-repo/"> </head>

Этот тег идеально сочетается с {{ site.baseurl }} при использовании Jekyll.

Визуализация

Взглянем на работу с относительными и абсолютными путями, представив их как ориентиры в городе:

Markdown Скопировать код Ваш сайт на GitHub Pages (🖥️) — это как район с домами (🏡🏡🏡): - **Абсолютный путь**: Аналог GPS-координат (🌐). - **Относительный путь**: Совет хорошего соседа, который подскажет путь к ближайшему дому (🚶‍♂️→🏡).

Markdown Скопировать код Ваш дом (🏠): index.html Дом соседа (🏡): about.html

Относительные пути : По подсказкам соседей (🚶‍♂️→🏡) вы наверняка доберетесь до нужного места.

: По подсказкам соседей (🚶‍♂️→🏡) вы наверняка доберетесь до нужного места. Попробуйте избегать пересечения с главными магистралями (🛣️). С ними встречаются только сложности.

Решение проблем с GitHub Pages

Эффективный способ избежать проблем на GitHub Pages — отказаться от абсолютных путей. Важно также грамотно организовать структуру каталогов, чтобы навигация по вашему сайту была интуитивной.

Принципы кэширования GitHub Pages предусматривают, что обновления могут занять до 15 минут. Имейте это в виду.

Учимся на примерах: Bootstrap и плагины

Изучайте, как организованы ссылки в известных фреймворках, например, в Twitter Bootstrap, которые адаптированы под разные условия.

Также обратите внимание на плагин Jekyll Relative Links. Он упрощает преобразование относительных ссылок в Markdown документах в постоянные ссылки.

Предварительный просмотр перед публикацией

Перед публикацией проверяйте вносимые изменения на локальном сервере — это идеальная подготовка к запуску ваших страниц в режиме GitHub Pages.

Не забывайте: ваши страницы могут быть опубликованы прямо из главной ветки.

Полезные материалы