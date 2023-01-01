Решение проблемы с конкатенацией в Thymeleaf: причины и решение#Java Web #Spring #Ошибки Java
Быстрый ответ
Чтобы выполнить конкатенацию в Thymeleaf, используйте символ
+ внутри выражения
${...}. Предположим, нам нужно объединить переменную
firstName и строку
' Доу'. В таком случае можно сделать так:
<span th:text="${firstName + ' Доу'}">Джон Доу</span>
Таким образом можно объединять динамические данные и статический текст в атрибуте
th:text.
Объединение статического и динамического содержимого
Для когда планируется объединение статического текста и динамических данных, статические части должны быть заключены в одиночные кавычки:
<h1 th:text="${'Привет, ' + user.name + '!'}">// 'user.name' выделяет на себя внимание!</h1>
Здесь
'Привет, ' и
'!' являются статическими элементами, а
user.name — динамическим.
Разнообразие способов конкатенации
Конкатенация через вертикальную черту (||)
Thymeleaf предоставляет оператор
|| с целью повышения читаемости конструкций конкатенации:
<p th:text="|Привет, ${user.firstName} ${user.lastName}!|">// Неожиданно, но Thymeleaf действительно дружелюбен!</p>
Конкатенация в атрибутах с помощью th:attr
Для более сложного объединения в атрибутах, например,
href или
src, может быть использован
th:attr, который помогает изящно решить задачу:
<a th:href="@{|/user/profile/${userId}|}">// Ссылка на ваш профиль теперь выглядит оживленно!</a>
Экранирование специальных символов
Не забудьте экранировать специальные символы в строках, чтобы обеспечить корректное отображение:
<a th:text="${'Кликните сюда, чтобы перейти на страницу "Единорог"'}">// Переход к мифам становится реальностью! 🦄</a>
Конкатенация значений из свойств файлов
Если требуется включить значения из файлов свойств, Thymeleaf делает это удобным с помощью синтаксиса
#{...}:
<title th:text="#{home.title} + ' – ' + #{site.name}">Мой дом – МойСайт</title>
Осмотрительные советы по кодированию
Будьте внимательны к предупреждениям IDE
Иногда оператор конкатенации
|| может вызывать предупреждения IDE. В таких моментах рекомендуется использовать проверенный вариант —
+.
Специфика синтаксиса
Прямое использование оператора
+ для соединения строк в атрибутах не даст ожидаемого результата:
<!-- Важно: не стоит так делать! -->
<img th:src="'/img/' + ${imageName} + '.png'" />
В таких случаях предпочтительно использовать
th:attr или символ
||:
<!-- Изображение стоит тысячи слов -->
<img th:src="@{|/img/${imageName}.png|}" />
Быстрые советы и трюки
Не пренебрегайте документацией
Для того чтобы быть в курсе последних новостей, регулярно ознакамливайтесь с официальной документацией по Thymeleaf и следите за новостями от сообщества.
Ошибки или особенности?
Протестируйте ваш код с различными данными и убедитесь, что он соответствует стандартам Thymeleaf.
Не забывайте про сообщество
При возникновении сложных вопросов присоединяйтесь к сообществу разработчиков Thymeleaf на GitHub и делитесь своим опытом.
Визуализация
Можно представить слова в виде вагонов поезда 🚃. Переменная
username — это один вагон, а статическая строка
" Доу" — другой.
Соедините эти вагоны, чтобы образовалось полноценное предложение:
🚃("Джон") 🛤️+🛤️ 🚃(" Доу") = 🚂("Джон Доу")
Таким образом, в Thymeleaf выражение
th:text="${username + ' Доу'}" даст нужный результат. Старайтесь создавать выражения ясно и структурировано, по аналогии со соединением вагонов поезда.
Полезные материалы
- Учебник по Thymeleaf — полное руководство по выражениям Thymeleaf.
- GitHub – thymeleaf/thymeleaf — официальный репозиторий Thymeleaf.
- Тег 'thymeleaf' на Stack Overflow — источник знаний от сообщества по Thymeleaf.
- Spring MVC и Thymeleaf: доступ к данным из шаблонов — руководство по работе с Thymeleaf и Spring.
- Проблемы · thymeleaf/thymeleaf · GitHub — оставляйте отзывы о проблемах с Thymeleaf и участвуйте в обсуждениях.
- Уроки Thymeleaf на YouTube — подробное объяснение использования выражений Thymeleaf.
Рустам Мельников
Java-инженер