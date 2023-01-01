Решение проблемы с конкатенацией в Thymeleaf: причины и решение

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Быстрый ответ

Чтобы выполнить конкатенацию в Thymeleaf, используйте символ + внутри выражения ${...} . Предположим, нам нужно объединить переменную firstName и строку ' Доу' . В таком случае можно сделать так:

HTML Скопировать код <span th:text="${firstName + ' Доу'}">Джон Доу</span>

Таким образом можно объединять динамические данные и статический текст в атрибуте th:text .

Объединение статического и динамического содержимого

Для когда планируется объединение статического текста и динамических данных, статические части должны быть заключены в одиночные кавычки:

HTML Скопировать код <h1 th:text="${'Привет, ' + user.name + '!'}">// 'user.name' выделяет на себя внимание!</h1>

Здесь 'Привет, ' и '!' являются статическими элементами, а user.name — динамическим.

Разнообразие способов конкатенации

Конкатенация через вертикальную черту (||)

Thymeleaf предоставляет оператор || с целью повышения читаемости конструкций конкатенации:

HTML Скопировать код <p th:text="|Привет, ${user.firstName} ${user.lastName}!|">// Неожиданно, но Thymeleaf действительно дружелюбен!</p>

Конкатенация в атрибутах с помощью th:attr

Для более сложного объединения в атрибутах, например, href или src , может быть использован th:attr , который помогает изящно решить задачу:

HTML Скопировать код <a th:href="@{|/user/profile/${userId}|}">// Ссылка на ваш профиль теперь выглядит оживленно!</a>

Экранирование специальных символов

Не забудьте экранировать специальные символы в строках, чтобы обеспечить корректное отображение:

HTML Скопировать код <a th:text="${'Кликните сюда, чтобы перейти на страницу "Единорог"'}">// Переход к мифам становится реальностью! 🦄</a>

Конкатенация значений из свойств файлов

Если требуется включить значения из файлов свойств, Thymeleaf делает это удобным с помощью синтаксиса #{...} :

HTML Скопировать код <title th:text="#{home.title} + ' – ' + #{site.name}">Мой дом – МойСайт</title>

Осмотрительные советы по кодированию

Будьте внимательны к предупреждениям IDE

Иногда оператор конкатенации || может вызывать предупреждения IDE. В таких моментах рекомендуется использовать проверенный вариант — + .

Специфика синтаксиса

Прямое использование оператора + для соединения строк в атрибутах не даст ожидаемого результата:

HTML Скопировать код <!-- Важно: не стоит так делать! --> <img th:src="'/img/' + ${imageName} + '.png'" />

В таких случаях предпочтительно использовать th:attr или символ || :

HTML Скопировать код <!-- Изображение стоит тысячи слов --> <img th:src="@{|/img/${imageName}.png|}" />

Быстрые советы и трюки

Не пренебрегайте документацией

Для того чтобы быть в курсе последних новостей, регулярно ознакамливайтесь с официальной документацией по Thymeleaf и следите за новостями от сообщества.

Ошибки или особенности?

Протестируйте ваш код с различными данными и убедитесь, что он соответствует стандартам Thymeleaf.

Не забывайте про сообщество

При возникновении сложных вопросов присоединяйтесь к сообществу разработчиков Thymeleaf на GitHub и делитесь своим опытом.

Визуализация

Можно представить слова в виде вагонов поезда 🚃. Переменная username — это один вагон, а статическая строка " Доу" — другой.

Соедините эти вагоны, чтобы образовалось полноценное предложение:

Markdown Скопировать код 🚃("Джон") 🛤️+🛤️ 🚃(" Доу") = 🚂("Джон Доу")

Таким образом, в Thymeleaf выражение th:text="${username + ' Доу'}" даст нужный результат. Старайтесь создавать выражения ясно и структурировано, по аналогии со соединением вагонов поезда.

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