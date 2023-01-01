Решение проблемы с игнорированием autocomplete='off' в Chrome

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Быстрый ответ

Если вы хотите, чтобы Chrome не предлагал автоматически сохраненные значения, то используйте нестандартные значения для атрибута autocomplete . В случае полей ввода паролей применяйте значение "new-password" , чтобы предотвратить их автозаполнение. Для остальных полей можно применить уникальные строки, благодаря которым браузер проигнорирует автозаполнение.

Пример для текстовых полей:

HTML Скопировать код <input type="text" autocomplete="no-autofill-please">

Для полей с паролями:

HTML Скопировать код <input type="password" autocomplete="new-password">

Встраивайте эти атрибуты непосредственно в ваш HTML-код для корректного управления автозаполнением в Chrome.

Обход настойчивого автозаполнения Chrome

Иногда браузеры надоедают своей усердностью в помощи пользователям и настойчиво игнорируют autocomplete="off" . В данном разделе мы рассмотрим способы, которые помогут вам обойти это навязчивое поведение.

Динамическое управление при помощи JavaScript

С помощью JavaScript можно динамически изменять атрибут autocomplete , что позволяет эффективно контролировать поля ввода:

JS Скопировать код // Автозаполнение, тебе уже не нужно здесь. document.getElementById("myInput").autocomplete = "new-attribute-value";

Невидимые поля для сбивания с толку

Чтобы запутать алгоритм автозаполнения, добавьте в форму неактивные скрытые поля:

HTML Скопировать код <!-- Chrome, встречай своих невидимых друзей --> <input type="text" style="display:none"> <input type="password" style="display:none"> <!-- Затем идут реальные поля формы -->

Креативность в значениях атрибутов

Используйте экстравагантные и одновременно функциональные значения атрибутов, например, "no-autofill-please" или "new-password", чтобы ввести в заблуждение механизм автозаполнения Chrome.

Readonly до получения фокуса

Устанавливайте поля ввода в состояние только чтения, которые становятся доступными после клика пользователя:

HTML Скопировать код <!-- Обозначь свое присутствие, и ты сможешь меня редактировать --> <input type="text" readonly onfocus="this.removeAttribute('readonly');">

Элемент поиска как средство борьбы

Замените стандартный <input type="text"> на <input type="search"> , установив autocomplete="off" — это может оказаться эффективным:

HTML Скопировать код <!-- Элемент поиска, который абсолютно не стремится к автозаполнению --> <input type="search" autocomplete="off">

Будьте всегда в курсе

Браузеры постоянно развиваются; следите за новейшими обновлениями от их разработчиков, чтобы всегда быть впереди.

Визуализация

Атрибут autocomplete="off" рассматривается как вежливая просьба, которую Chrome часто предпочитает игнорировать:

Ситуация Реакция Chrome Без автозаполнения "Я вижу все ваши данные..." (👀👂) С autocomplete="off" "Что ты говоришь? Не слышу!" (🙉)

Как бы вы ни убеждали Chrome (🌐) оставить автозаполнение в покое, он склонен продолжать в том же духе (🎵).

Мастерская контроля: методы для современных форм

Чтобы подавить функцию автозаполнения Chrome, придется прибегнуть к хитрости и заботиться об удобстве пользовательских интерфейсов. Вот несколько эффективных методов:

Прозрачные приманки

Браузеры не занимаются заполнением невидимых полей, поэтому сделайте эти поля прозрачными и абсолютно позиционированными:

HTML Скопировать код <!-- Невидимое поле для вашей формы --> <input type="text" style="opacity:0; position: absolute;">

Возможности jQuery

С использование jQuery динамически добавляйте поля со своим собственными значениями атрибута autocomplete :

JS Скопировать код // jQuery хитро создает поле ввода прямо на глазах у Chrome $('<input>').attr({ type: 'text', name: 'hidden', autocomplete: 'no-thanks' }).appendTo('form');

Уникальность значений атрибутов

Используйте уникальные и творческие значения атрибутов, чтобы нарушить привычки Chrome:

HTML Скопировать код <!-- Автозаполнение не пройдет мимо такого уникального значения --> <input type="text" autocomplete="unique-attribute-value">

Тестирование в разных браузерах

Для обеспечения единообразного пользовательского опыта важно тестировать ваши решения в различных браузерах.

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