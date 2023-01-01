Решение проблемы с e.preventDefault() при отправке формы

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Быстрый ответ

Программист может реализовать отправку формы с помощью метода submit() после выполнения своей логики вот так:

JS Скопировать код document.getElementById('myForm').onsubmit = function(e) { e.preventDefault(); // Остановим стандартную отправку формы // Здесь ваша логика валидации if (allValidationsPass()) { this.submit(); // Если все проверки пройдены, отправляем форму } };

Такой подход эффективен, когда необходимо предобработать данные или провести валидацию перед тем, как отправить форму.

Остановка и возобновление процесса отправки формы

Тщательная валидация форм — ключ к удобству пользователя и надежности данных. Приостановите отправку с помощью e.preventDefault() , когда это необходимо, и продолжите её, только после успешной валидации. Рассмотрим подробный пример обработки отправки формы:

JS Скопировать код document.getElementById('myForm').addEventListener('submit', function(e) { e.preventDefault(); // Начнем с остановки отправки let isValid = true; // Проходим валидацию каждого поля формы document.querySelectorAll('.attendee').forEach(function(el) { if (!el.value.trim()) { alert('Необходимо указать имя каждого участника.'); el.focus(); isValid = false; return; } let entree = el.nextElementSibling; if (!entree.value) { alert('Необходимо выбрать блюдо для каждого участника.'); entree.focus(); isValid = false; return; } }); // Если все проверки пройдены, отправляем форму if (isValid) { e.currentTarget.submit(); // Продолжаем отправку } });

Этот код обеспечивает качественную проверку вводимых данных перед их отправкой.

Разница между нативным методом submit и методом библиотеки jQuery

Важно понимать различие между нативным методом отправки формы в JavaScript и аналогичным методом в библиотеке jQuery:

Нативный метод ( element.submit() ): отправляет форму, не вызывая обработчики событий отправки.

отправляет форму, не вызывая обработчики событий отправки. Метод, реализованный через jQuery ( $(element).submit() или .unbind().submit() ): активирует обработчики событий jQuery, что может привести к неожиданным побочным эффектам.

Если вы решили использовать jQuery, но хотите отправить форму без обработчиков, то лучше выбрать нативный метод:

JS Скопировать код // Внутри обработчика события jQuery $('form').on('submit', function(e) { if (shouldPreventDefault) { e.preventDefault(); // Здесь наша логика } else { this.submit(); // Нативная отправка формы } });

Мастерство в отправке форм

Золотые правила для эффективной обработки форм

Воспользуйтесь уведомлениями и фокусировкой ввода там, где это действительно нужно. Использование булева флажка, например isValid , поможет управлять процессом валидации.

Оптимизация кода – залог успеха

Удалите из кода все, что создает лишнюю сложность, например .unbind('submit') . Использование e.preventDefault() должно быть ясно и обосновано.

Отличное UX – цель каждого разработчика

Фокусируйте пользовательское внимание на первом же неверном вводе, чтобы упростить процесс исправления ошибок. Последовательная валидация каждого элемента формы сделает обработку ошибок более надежной.

Визуализация

Метод e.preventDefault() можно сравнить с остановкой вагона перед конечной станцией — отправкой формы:

Markdown Скопировать код | Действие | Аналогия с вагоном | Действие с формой | | ------------------------ | ------------------------ | --------------------------------- | | e.preventDefault() | 🚄⏸️ (Сигнал остановки вагона)| 📃🚫 (Приостановка отправки формы) | | Проверка ввода | 🛤️🔎🔧 (Проверка рельсов) | 🖊️✔️ (Валидация полей) | | Возобновление отправки | 🚄▶️🛤️🏁 (Вагон движется) | 📃✅ (Продолжение отправки формы) | | Обнаружение неверного ввода | 🛤️❌🚧 (Препятствие на пути)| 🖊️❌ (Ошибка в поле ввода) | | Фокус на ошибке | 🛤️🔍💡 (Уведомление об ошибке) | 🖊️👀 (Фокус на неправильном поле) |

После возобновления отправки, форма непременно дойдет до сервера, как и вагон — до конечной станции.

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