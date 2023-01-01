Решение проблемы появления скроллбара в CSS: overflow-x#Веб-разработка #CSS и верстка #Фронтенд CSS
Быстрый ответ
Для исправления ошибки с полосой прокрутки разделите свойства overflow между элементами: примените
overflow-y: hidden к родительскому элементу (внешнему контейнеру), а
overflow-x: auto — к дочернему элементу (внутреннему блоку). Это даст возможность горизонтального прокручивания и избавит от нежелательной вертикальной полосы прокрутки.
<div style="overflow-y: hidden;"> <!-- Родительский элемент скрывает вертикальный overflow -->
<div style="overflow-x: auto;"> <!-- Дочерний элемент позволяет горизонтальное прокручивание -->
<!-- Контент внутри легко прокручивается горизонтально -->
</div>
</div>
В результате мы получаем удобное горизонтальное прокручивание без появления вертикальной полосы прокрутки.
Погружение в особенности свойств overflow
Свойства overflow в начале могут показаться сложными, однако освоение их ключевых аспектов упростит настройку ваших макетов. Давайте детально разберёмся с особенностями и способами использования CSS overflow.
Основа поведения overflow
Стандарты стилизации не терпят беспорядка. Когда вы используете
overflow: visible в сочетании с
scroll или
auto, свойство не сохранит значение
visible — оно переключится на
auto. Это необходимо помнить, чтобы избежать неожиданных результатов, вроде появления скроллбаров, и сохранить консистентность свойств overflow.
Взаимосвязь горизонтального и вертикального overflow
Стремитесь к гармонии между
overflow-x и
overflow-y при создании макета, исключающего прокрутку. В случаях, когда возможен горизонтальный overflow, можно воспользоваться
overflow-x: hidden на внешних контейнерах. Для контроля вертикального overflow подходит
overflow-y: clip;, что позволит изящно решить задачу без необходимости в дополнительных обертках.
Отступы и overflow: история о поиске баланса
Отступы делают дизайн более грациозным, но их учет при управлении overflow может быть трудоёмким. Применение отрицательных отступов, которые компенсируют добавленные отступы, поможет сохранить равновесие при изменении макета, связанном с overflow.
Практические приёмы работы с overflow
Теория без практики бесполезна. Один из реальных приёмов, предложенных Джеймсом Кори, включает в себя применение
overflow-x к родительскому элементу и
overflow-y к контенту. К тому же, осознание того, что
overflow-y: visible ведёт себя как
auto или
scroll, сохранит вас от неприятных сюрпризов.
Визуализация
Можно рассматривать управление
overflow как организацию набора инструментов. Вашми инструментами является контент, выходящий за границы:
Организация инструментов: 🧰 (Длинные инструменты, узкий профиль)
Расположение инструментов внутри ящика:
Вид сверху (👀):
🧰🛠️🔧 (Длинные инструменты уложены рядом, отсюда `overflow-x: visible;`)
💨💨 <-- Пустоты по сторонам, демонстрирующие overflow.
Вид сбоку (👀):
🧰🛠️🔧
🔒 <-- Крышка ящика (`overflow-y: hidden;`) плотно закрыта без просветов.
Считайте появление не предусмотренных полос прокрутки инструментами, которые оказались за пределами ящика. Стремитесь к тому, чтобы применение
overflow гарантировало порядок.
Без инструментов на полу: 🧰🔐🙌 Все аккуратно упаковано, без беспорядка.
Продвинутые методы работы с overflow: нестандартные подходы
Если вы готовы пойти дальше базовых навыков, вот несколько способов, которые перенесут вас на новый уровень мастерства.
Избавляемся от обрезки: искусство позиционирования и управления слоями
Для избегания обрезания контента у элементов с
fixed применяйте фиксированное позиционирование. Когда необходимо контролировать видимость overflow в одном направлении, вкладывание внутренних оберток станет решающим элементом.
Управление overflow без полос прокрутки
Некоторые предпочитают не видеть полос прокрутки. Один из способов этого достичь — настроить
padding-bottom и
margin-bottom, чтобы браузер знал, как обрабатывать элементы, подверженные overflow, без необходимости отображения полос прокрутки.
Достижение единства: унитаризация поведения в разных браузерах
Многообразие браузеров создаёт свои трудности. Знание кроссбраузерной совместимости overflow будет способствовать избеганию расхождений. В этом подробно разбирается тестовая страница Брунильдо, которая помогает понять различия поведения в разных браузерах.
Полезные материалы
- CSS: Каскадные таблицы стилей | MDN — подробно разбирающая свойство overflow, документация MDN.
- Свойство CSS Overflow | CSS-Tricks — объяснение свойства overflow в деталях на CSS-Tricks.
- html – CSS overflow-x: visible; и overflow-y: hidden; вызывают проблему с полосой прокрутки – Stack Overflow — обсуждение на Stack Overflow, помогающее лучше понять проблему.
- CSS Overflow — руководство от W3Schools, преподносящее информацию об overflow в увлекательной и интерактивной форме.
- Выход из под контроля скрытого Overflow | CSS-Tricks — разбор ведения браузерами скрытого overflow на CSS-Tricks.
- overflow · WebPlatform Docs — широкий обзор overflow от WebPlatform.
- overflow-x | Codrops — детальное описание
overflow-xот специалистов Codrops.
Владимир Лисицын
разработчик фронтенда