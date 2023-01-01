Решение проблемы отображения placeholder в HTML5 textarea#Основы HTML #Формы #Инпуты и типы полей
Быстрый ответ
Для корректного отображения плейсхолдера в элементе
<textarea> укажите атрибут
placeholder="Ваш текст" и не пишите текст между открывающим и закрывающим тегом:
<textarea placeholder="Напишите здесь свой роман..."></textarea>
Обратите внимание на свой CSS, в особености на псевдоэлемент
::placeholder, который может изменить оформление текста плейсхолдера:
textarea::placeholder {
color: #767676; /* Выберите яркий цвет */
}
Также проверьте ваш JavaScript код, который может модифицировать плейсхолдер, например, задать ему скрытое значение. Учтите, что плейсхолдеры отображаются только в пустом
textarea, и браузер имеет приоритет в их отображении.
Удаление пробелов
Любые пробелы внутри
<textarea> могут выдавать себя за плейсхолдеры. Старайтесь не допускать пробелов, табуляции или других непечатаемых символов перед закрывающим тегом.
Вот как это должно выглядеть:
<!-- Внутри только место для плейсхолдера -->
<textarea placeholder="Что вы думаете?"></textarea>
А вот пример с пробелом, который является ошибкой:
<!-- Пробелы все испортили 🎈🔪 -->
<textarea placeholder="Скажите что-нибудь..."> </textarea> <!-- Мы хотим видеть здесь плейсхолдер! -->
Обработка неожиданных переносов строк
Опасайтесь переносов строк и невидимых символов. Они могут появиться в вашем коде из-за особенностей редактора кода или операционной системы и помешать отображению плейсхолдера. Используйте инструменты типа
jsfiddle для поиска и устранения таких скрытых проблем.
Совместимость с HTML5-плагинами
Если вы используете такой плагин как
html5form, проверьте его свойство совместимости с плейсхолдерами. Некоторые плагины могут непредсказуемо изменять поведение элементов формы, из-за чего плейсхолдер может "прятаться".
Верность HTML
Избавьтесь от "призраков ошибок" в HTML, которые могут препятствовать работе ваших плейсхолдеров. Используйте валидаторы, такие как сервис W3C, для проверки разметки. Также рекомендуется прочитать спецификацию HTML5, чтобы понять, какие неочевидные аномалии могут скрываться в вашем коде.
Визуализация
Вообразите атрибут
placeholder для элемента
<textarea> как невидимого тренера в пустом зале тренажеров (🏋️).
Пустой зал (🏋️): [_____________]
- Как совет тренера: "Введите текст сюда!"
Когда зал пуст (пользователь еще не вводил текст), советы тренера слышны отчетливо:
<!-- Зал ожидает ваших тренировок 🏋️ -->
<textarea placeholder="Введите текст сюда!"></textarea>
Но когда "спортсмены" начинают заниматься (пользователь начинает вводить текст), голос тренера уступает место:
<!-- Зал наполнен активностью 🏃💨 -->
<textarea>Текст, введенный пользователем...</textarea>
В общем: чтобы услышать тренера (плейсхолдер), нужно следить за "спортсменами" (ввод пользователем). 🚫🏋️💬
Лучшие практики и советы
Визуализация плейсхолдера
Для четкого восприятия плейсхолдера поддерживайте высокий контраст между цветом текста и фоном. Серый текст на сером фоне трудно воспринимается.
<!-- Подайте истинный цвет! -->
textarea::placeholder {
color: #b3b3b3; /* Контраст – не всегда серое на сером это хорошо */
}
Плейсхолдер – это не метка
Не используйте плейсхолдер вместо отдельной метки для
textarea для обеспечения удобста и доступности. Плейсхолдеры и метки выполняют разные функции. Их необходимо различать.
Подготовка перед "приездом публики"
Перед отправкой формы убедитесь, что все поля, заполненные автоматически или пользователем, имеют чистое и аккуратное состояние, в котором не содержится пробелов в начале и конце.
<!-- Дорогу оселе представительству! -->
document.querySelectorAll('textarea').forEach(el => el.value = el.value.trim());
Полезные материалы:
<textarea>: Элемент текстовой области– HTML: HyperText Markup Language | MDN — Обширное руководство по атрибуту
placeholderот MDN.
- HTML атрибут
textareaplaceholder – w3schools — Краткое описание атрибута плейсхолдера элемента
textarea.
- Can I use... Support tables for HTML5, CSS3, etc — Информация о поддержке атрибута
placeholderразличными веб-браузерами.
- Обширное руководство по удобству использования веб-форм — Smashing Magazine — Подробный анализ удобства использования веб-форм, включая элемент
textarea.
- Изучение форм – web.dev — Рекомендации от Google по лучшим практикам создания форм.
Ксения Сорокина
веб-техредактор