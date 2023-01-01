Решение проблемы отображения альтернативных изображений

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Быстрый ответ

Для отображения запасного изображения в случае ошибки загрузки основного в HTML используйте атрибут onerror , который заменяет src на URL альтернативного изображения:

HTML Скопировать код <img src="original.jpg" onerror="this.src='fallback.jpg'; this.onerror=null;" alt="">

Замечания:

onerror активируется, когда не получается загрузить изображение .

активируется, когда . Выражение "this.src='fallback.jpg'; this.onerror=null;"** переключает исходное изображение на запасное и обнуляет onerror` для предотвращения зацикливания.

onerror` для предотвращения зацикливания. Это эффективное и простое решение для обработки ситуаций, когда загрузка изображений неудачна.

Полное путешествие события onerror

Я расскажу вам о нескольких интересных кейсах и способах использования onerror , чтобы вы могли извлечь из этого максимальную пользу.

Избежание бесконечных циклов

Бесконечные циклы – это нехорошо. Если даже запасное изображение не подгрузится, скрипт будет выполняться бесконечно. Вот, как это можно предусмотреть:

HTML Скопировать код <img src="original.jpg" onerror="if(this.src !== 'fallback.jpg') this.src='fallback.jpg';" alt="">

Совместимость с различными браузерами

Иногда onerror может работать некорректно в некоторых версиях Firefox. Давайте сделаем так, чтобы все браузеры работали одинаково хорошо.

Воспользуйтесь методом error() из jQuery для универсальности:

JS Скопировать код $('img').error(function() { if (this.src !== 'fallback.jpg') { this.src = 'fallback.jpg'; } });

Проверьте наличие изображения, оценив его ширину после ошибки загрузки:

JS Скопировать код window.onload = function() { var img = document.getElementById('myImage'); if (!img.naturalWidth) { img.src = 'fallback.jpg'; } }

Поддержка со стороны сервера

Обработка на стороне клиента это хорошо, но не помешает привлечь сервер:

В PHP используйте функцию file_exists() , чтобы проверить наличие изображения перед его выводом:

php Скопировать код <?php $src = file_exists('original.jpg') ? 'original.jpg' : 'fallback.jpg'; ?> <img src="<?php echo $src; ?>" alt="">

Общий обработчик ошибок для всех изображений

Если на вашем сайте много изображений, воспользуйтесь глобальным обработчиком ошибок:

JS Скопировать код function imageError(image) { image.onerror = null; image.src = 'fallback.jpg'; } // Пример использования <img src="original.jpg" onerror="imageError(this)" alt="">

Визуализация

Допустим, визуальная аналогия поможет нам лучше понять работу onerror :

Представьте ваш веб-сайт как цирковой номер:

Markdown Скопировать код 🎪 Звезда шоу: Основное изображение (src) 🔽 🤸‍♀️ Подстраховщик: Запасное изображение (alt)

Когда главный номер не удался (основное изображение недоступно):

JS Скопировать код <img src="main_act.jpg" onerror="this.src='safety_net.jpg'; this.onerror=null;" />

Подстраховщик вступает в игру (onerror), и шоу продолжается (загружается запасное изображение):

Markdown Скопировать код До: 🤹‍♂️ -> ❌ После: 🤹‍♂️ -> 🤸‍♀️ (Запасное изображение выходит на сцену!)

И таким образом, шоу идет без сбоев и простоев. 🎭

Дополнительный уровень: усовершенствованное управление ошибками

Зачем ограничиваться "просто хорошим", когда можно сделать обработку ошибок при загрузке изображений еще более надежной?

Прямое присваивание src через JavaScript

Для большего контроля создавайте изображения динамически с помощью JavaScript:

JS Скопировать код var img = new Image(); img.onload = function() { // "Я еще тут!" – скажет, наверное, изображение. }; img.onerror = function() { this.src = 'fallback.jpg'; // "Ой, извините..." – скажет, наверное, изображение. }; img.src = "original.jpg";

Проверка успешности загрузки с помощью onload

Событие onload подтвердит успешную загрузку изображения:

HTML Скопировать код <img src="original.jpg" onload="console.log('Ура! Загружено!')" onerror="this.src='fallback.jpg';" alt="">

CSS для поддержания визуальной гармонии

Фоновое изображение в CSS может быть привлекательной запасной опцией, поддерживающей общий дизайн:

CSS Скопировать код .img-holder { display: inline-block; width: 200px; height: 200px; background-image: url('fallback.jpg'); background-size: cover; } .img-holder img { width: 100%; height: auto; }

HTML Скопировать код <div class="img-holder"> <img src="original.jpg" onerror="this.style.display='none'" alt=""> </div>

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