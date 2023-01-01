Решение проблемы отображения альтернативных изображений#Адаптивные изображения (srcset)
Быстрый ответ
Для отображения запасного изображения в случае ошибки загрузки основного в HTML используйте атрибут
onerror, который заменяет
src на URL альтернативного изображения:
<img src="original.jpg" onerror="this.src='fallback.jpg'; this.onerror=null;" alt="">
Замечания:
onerrorактивируется, когда не получается загрузить изображение.
- Выражение
"this.src='fallback.jpg'; this.onerror=null;"** переключает исходное изображение на запасное и обнуляетonerror` для предотвращения зацикливания.
- Это эффективное и простое решение для обработки ситуаций, когда загрузка изображений неудачна.
Полное путешествие события onerror
Я расскажу вам о нескольких интересных кейсах и способах использования
onerror, чтобы вы могли извлечь из этого максимальную пользу.
Избежание бесконечных циклов
Бесконечные циклы – это нехорошо. Если даже запасное изображение не подгрузится, скрипт будет выполняться бесконечно. Вот, как это можно предусмотреть:
<img src="original.jpg" onerror="if(this.src !== 'fallback.jpg') this.src='fallback.jpg';" alt="">
Совместимость с различными браузерами
Иногда
onerror может работать некорректно в некоторых версиях Firefox. Давайте сделаем так, чтобы все браузеры работали одинаково хорошо.
- Воспользуйтесь методом
error()из jQuery для универсальности:
$('img').error(function() {
if (this.src !== 'fallback.jpg') {
this.src = 'fallback.jpg';
}
});
- Проверьте наличие изображения, оценив его ширину после ошибки загрузки:
window.onload = function() {
var img = document.getElementById('myImage');
if (!img.naturalWidth) {
img.src = 'fallback.jpg';
}
}
Поддержка со стороны сервера
Обработка на стороне клиента это хорошо, но не помешает привлечь сервер:
- В PHP используйте функцию
file_exists(), чтобы проверить наличие изображения перед его выводом:
<?php
$src = file_exists('original.jpg') ? 'original.jpg' : 'fallback.jpg';
?>
<img src="<?php echo $src; ?>" alt="">
Общий обработчик ошибок для всех изображений
Если на вашем сайте много изображений, воспользуйтесь глобальным обработчиком ошибок:
function imageError(image) {
image.onerror = null;
image.src = 'fallback.jpg';
}
// Пример использования
<img src="original.jpg" onerror="imageError(this)" alt="">
Визуализация
Допустим, визуальная аналогия поможет нам лучше понять работу
onerror:
Представьте ваш веб-сайт как цирковой номер:
🎪 Звезда шоу: Основное изображение (src)
🔽
🤸♀️ Подстраховщик: Запасное изображение (alt)
Когда главный номер не удался (основное изображение недоступно):
<img src="main_act.jpg" onerror="this.src='safety_net.jpg'; this.onerror=null;" />
Подстраховщик вступает в игру (onerror), и шоу продолжается (загружается запасное изображение):
До: 🤹♂️ -> ❌
После: 🤹♂️ -> 🤸♀️ (Запасное изображение выходит на сцену!)
И таким образом, шоу идет без сбоев и простоев. 🎭
Дополнительный уровень: усовершенствованное управление ошибками
Зачем ограничиваться "просто хорошим", когда можно сделать обработку ошибок при загрузке изображений еще более надежной?
Прямое присваивание src через JavaScript
Для большего контроля создавайте изображения динамически с помощью JavaScript:
var img = new Image();
img.onload = function() {
// "Я еще тут!" – скажет, наверное, изображение.
};
img.onerror = function() {
this.src = 'fallback.jpg'; // "Ой, извините..." – скажет, наверное, изображение.
};
img.src = "original.jpg";
Проверка успешности загрузки с помощью onload
Событие
onload подтвердит успешную загрузку изображения:
<img src="original.jpg" onload="console.log('Ура! Загружено!')" onerror="this.src='fallback.jpg';" alt="">
CSS для поддержания визуальной гармонии
Фоновое изображение в CSS может быть привлекательной запасной опцией, поддерживающей общий дизайн:
.img-holder {
display: inline-block;
width: 200px;
height: 200px;
background-image: url('fallback.jpg');
background-size: cover;
}
.img-holder img {
width: 100%;
height: auto;
}
<div class="img-holder">
<img src="original.jpg" onerror="this.style.display='none'" alt="">
</div>
Полезные материалы
- <img>: Элемент встраивания изображения – MDN — подробная информация о работе с тегом
<img>в HTML.
- Замена неработающих изображений с помощью jQuery/JavaScript – Stack Overflow — обсуждение различных способов замены недоступных изображений.
- Событие onerror – W3Schools — подробное руководство по обработке ошибок загрузки изображений с использованием onerror в JavaScript.
- Усовершенствованная обработка ошибок загрузки изображений – CSS-Tricks — советы по улучшению обработки ошибок при загрузке изображений с помощью CSS и JavaScript.
- Документация по document.execCommand("CreateLink") в JavaScript – SitePoint Forums — анализ функции
onerrorи других аспектов JavaScript.
- HTML Стандарт – WHATWG — официальные требования к элементу
<img>из стандарта HTML.
- "onerror": таблицы совместимости для HTML5, CSS3 и прочего – Can I use... — проверка совместимости атрибута
onerrorв разных браузерах.
Георгий Рожков
специалист по доступности