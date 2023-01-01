Решение проблемы Chrome с атрибутом download в теге <a>#Веб-разработка #Теги и атрибуты #Ссылки и навигация
Быстрый ответ
Для корректного использования атрибута
download следуют учитывать следующие моменты:
- Элемент
<a>должен включать прямую ссылку в атрибуте
href.
- Серверный заголовок
Content-Dispositionне должен препятствовать функционированию атрибута
download.
- Важно определить, осуществляется ли запрос с того же источника или является кросс-доменным. Для последних правильная настройка заголовков CORS обязательна.
Образец использования в коде:
<!-- Пример корректного использования тега download -->
<a href="/path/to/file" download="desired-filename">Скачать файл</a>
Если атрибут не функционирует, причиной могут быть серверные заголовки или вопросы, связанные с CORS.
Сбор информации – Противостояние заголовоков и атрибутов
Равновесие между клиентом и сервером
Понимание баланса между клиентской и серверной логикой в Chrome имеет большое значение. Вот ключевые аспекты:
- На стороне клиента: основная задача атрибута
download— установка желаемого имени файла.
- На стороне сервера: заголовки Content-Disposition и Content-Type регулируют процесс скачивания.
Приоритет в Chrome
В Chrome преимущество отдается серверной стороне, атрибутам приходится ждать своего часа. Это означает, что даже корректно настроенный атрибут
download может быть переопределен заголовком Content-Disposition, который может иметь вид
attachment; filename=Name.xspf.
Особенности кросс-доменных запросов
Для кросс-доменных запросов в Chrome атрибут
download обычно игнорируется. В этом случае на помощь приходят CORS и серверные заголовки.
Отслеживайте обновления
Постепенное усиление политики безопасности в Google Chrome может влиять на поведение атрибута
download, поэтому важно оставаться в курсе обновлений браузера.
Визуализация
Процесс сохранения файла на компьютер можно представить так:
Оригинальное имя файла: 🗂️ "QuarterReport.xlsx" Желаемое имя файла: 🏷️ "Q1Report.xlsx"
Использование атрибута
download:
<a href="path/to/Quarter_Report.xlsx" download="Q1_Report.xlsx">Скачать квартальный отчёт</a>
Но Chrome может подготовить сюрпризы:
Ожидаемый результат: 📥 ➡️ 🏷️ "Q1Report.xlsx"
Фактический результат: 📥 ➡️ 🗂️ "QuarterReport.xlsx"
Это известная проблема Chrome 🐛, связанная с неработоспособностью атрибута
download в переименовании файла.
Защита файлов – Советы разработчикам
Следует принять следующие меры для устранения возникших проблем:
Настройка для одного домена или CORS
Предпочтительно размещать файлы на своем домене. Если это нереализуемо, необходимо настроить серверные CORS-заголовки.
Настройка серверных заголовков
С помощью настроек сервера нужно гарантировать, что заголовки Content-Disposition функционируют корректно.
Относительные пути в
href
Применяя CMS, например WordPress, лучше отдавать предпочтение относительным путям в атрибуте
href.
Связь с Chromium
Участвуя в сообществе Chromium, есть возможность получить полезные ответы и помощь. Обсуждение проблемы 373182 содержит ценную информацию о работе атрибута
download.
Проверка настроек – Тестирование
Проверка серверных заголовков
С помощью curl можно проверить, какие ответные заголовки генерирует сервер:
# Обратить внимание сервера!
curl -I http://example.com/file
Необходимо убедиться, что Content-Type указан правильно, а Content-Disposition содержит имя файла, идентифицированное как
attachment.
Детализированный анализ
Вы можете использовать инструменты разработчика в Chrome для изучения ответных заголовков.
Взаимодействие с сообществом
Обсуждайте возникшие вопросы с сообществом разработчиков. Плодотворно использовать систему отслеживания ошибок Chromium и форумы по веб-разработке.
Полезные материалы
- HTML Standard — исследование атрибута
downloadв стандарте HTML.
- Can I use... Support tables for HTML5, CSS3, etc — проверка совместимости в различных браузерах.
- Chrome Platform Status — информация об инновациях Chrome.
- Chromium — отчеты об ошибках и обновлениях Chromium.
- <a>: Элемент якоря – HTML: HyperText Markup Language | MDN — детальная информация о
downloadот MDN.
- Cross-Origin Resource Sharing (CORS) – HTTP | MDN — справочник по работе с CORS.
Элина Баранова
разработчик Android