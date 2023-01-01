Решение проблемы 100% ширины элемента с паддингом в CSS#Веб-разработка #CSS и верстка #Фронтенд CSS
Быстрый ответ
Для того чтобы задать элементу ширину равную 100% с вычетом отступов, используйте свойство
box-sizing: border-box; в паре с функцией
calc() в CSS:
.element {
box-sizing: border-box;
width: calc(100% – 30px); /* 2 отступа по 15px */
padding: 15px;
}
Со включением
box-sizing: border-box; паддинги будут входить в общую ширину элемента, а
calc(100% – 30px) даст возможность вычета итогового размера отступов. Стоимость отступов можно корректировать по желанию.
Подробности box-sizing и padding
Свойство
box-sizing отвечает за расчет ширины элемента. Часто используемое значение
content-box не принимает в расчет padding и border, в отличие от
box-sizing: border-box;, где они включены в общий объем.
Присвоение свойства
box-sizing: border-box; элементу обеспечит, чтобы указанная ширина
width: 100%; учитывала паддинги и рамки, это предотвращает выход элемента за границы родительского блока.
Работа со старыми браузерами: IE7 и ниже
Для поддержки Internet Explorer 7 и более ранних версий требуется использование условных стилей, JavaScript или оберток элементов.
Адаптивные отступы в процентах
Ещё один вариант для создания динамического отступа без использования
calc() — это применение процентов:
.element {
box-sizing: border-box;
width: 100%;
padding: 5%; /* Отступ также выразим в процентах */
}
Обратите внимание, что процентный отступ рассчитывается от ширины контейнера, что может привести к неожиданным результатам.
Техника отрицательных отступов
Отрицательные margin могут компенсировать паддинги и эффективно менять размер элемента:
.element {
margin-left: -15px;
margin-right: -15px;
}
Этот подход удобен, когда применение
box-sizing не желательно ввиду определенных обстоятельств.
Flexbox и Grid: новейшие инструменты верстки
Flexbox и Grid предлагают современные и эффективные методы управления пространством между элементами:
.container {
display: flex;
gap: 30px;
}
.child {
flex: 1;
}
В адаптивном дизайне свойства, такие как
flex-grow, обеспечивают гибкий контроль над зазорами, снижая необходимость точных расчетов.
Полезные материалы
- Введение в основную модель CSS-box (MDN) — значимость влияния отступов на ширину элементов.
- Функция calc() (MDN) — ознакомление с возможностями функции
calc().
- Свойство box-sizing (MDN) — понимание назначения свойства
border-boxи его влияния на модель бокса.
- Box Sizing (CSS-Tricks) — освоение работы с box-sizing.
- Примеры применения calc() (CSS-Tricks) — практические примеры использования
calc().
- Различия между margin и padding (Stack Overflow) – отличия между внешним и внутренним отступами.
- Полное руководство по Flexbox (CSS-Tricks) — применение Flexbox для более качественного контроля над макетом.
- Поддержка gap в Flexbox браузерами — информация о свойстве
gap.
Владимир Лисицын
разработчик фронтенда