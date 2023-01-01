Решение проблемы 100% ширины элемента с паддингом в CSS

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Быстрый ответ

Для того чтобы задать элементу ширину равную 100% с вычетом отступов, используйте свойство box-sizing: border-box; в паре с функцией calc() в CSS:

CSS Скопировать код .element { box-sizing: border-box; width: calc(100% – 30px); /* 2 отступа по 15px */ padding: 15px; }

Со включением box-sizing: border-box; паддинги будут входить в общую ширину элемента, а calc(100% – 30px) даст возможность вычета итогового размера отступов. Стоимость отступов можно корректировать по желанию.

Подробности box-sizing и padding

Свойство box-sizing отвечает за расчет ширины элемента. Часто используемое значение content-box не принимает в расчет padding и border, в отличие от box-sizing: border-box; , где они включены в общий объем.

Присвоение свойства box-sizing: border-box; элементу обеспечит, чтобы указанная ширина width: 100%; учитывала паддинги и рамки, это предотвращает выход элемента за границы родительского блока.

Работа со старыми браузерами: IE7 и ниже

Для поддержки Internet Explorer 7 и более ранних версий требуется использование условных стилей, JavaScript или оберток элементов.

Адаптивные отступы в процентах

Ещё один вариант для создания динамического отступа без использования calc() — это применение процентов:

CSS Скопировать код .element { box-sizing: border-box; width: 100%; padding: 5%; /* Отступ также выразим в процентах */ }

Обратите внимание, что процентный отступ рассчитывается от ширины контейнера, что может привести к неожиданным результатам.

Техника отрицательных отступов

Отрицательные margin могут компенсировать паддинги и эффективно менять размер элемента:

CSS Скопировать код .element { margin-left: -15px; margin-right: -15px; }

Этот подход удобен, когда применение box-sizing не желательно ввиду определенных обстоятельств.

Flexbox и Grid: новейшие инструменты верстки

Flexbox и Grid предлагают современные и эффективные методы управления пространством между элементами:

CSS Скопировать код .container { display: flex; gap: 30px; } .child { flex: 1; }

В адаптивном дизайне свойства, такие как flex-grow , обеспечивают гибкий контроль над зазорами, снижая необходимость точных расчетов.

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