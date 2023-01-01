Решение: переносы строки в методе fillText HTML5 Canvas

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Быстрый ответ

Для осуществления переноса строк на холсте при использовании canvas применяйте метод fillText . Преобразуйте текст в массив строк и затем отобразите каждую из них, увеличивая координату y для каждой новой строки:

JS Скопировать код function drawText(ctx, text, x, y, lineHeight) { text.split('

').forEach((line, index) => ctx.fillText(line, x, y + index * lineHeight)); } // Пример использования: const ctx = document.getElementById('canvas').getContext('2d'); drawText(ctx, 'Будь вода,

мой друг.', 10, 10, 20);

Основная идея: функция drawText() применяет метод split('

') для интерпретации символа

как символа переноса строки и отображает текст на различной высоте по оси y, увеличивая эту высоту на значение lineHeight для каждой новой строки.

Создание функции переноса слов

Для адаптации текста под переменную ширину холста и его размер можно воспользоваться переносами слов в рамках заданной максимальной ширины maxWidth . Разделите текст на строки и слова так, чтобы он вписывался в заданные границы.

Метод measureText() помогает определить ширину текста в пикселях, что необходимо для правильного переноса слов.

Стиль и внешний вид

Вы можете настроить внешний вид текста через свойство font контекста холста, указав размер и семейство шрифта. Для применения специфических шрифтов используйте @font-face , для индивидуализации текста — свойство fillStyle . Выравнивание текста осуществляется через свойство textBaseline .

Высота строки и межстрочный интервал

Для определения line-height часто применяют метод измерения высоты буквы "M", умноженной на нужный коэффициент, так как метод fillText() напрямую не поддерживает межстрочные интервалы. В дальнейшем высота строки добавляется к координате y для равномерного распределения текста по строкам.

Улучшение визуализации текста

Если вы хотите улучшить визуализацию текста, рекомендуется изучить проект Skywriter от Mozilla и другие ресурсы GitHub, имеющие отношение к работе с многострочным текстом.

Визуализация

Предположим, что вы добавляете текст на холст canvas следующим образом:

HTML Скопировать код <canvas id="canvas"></canvas> <script> const canvas = document.getElementById('canvas'); const ctx = canvas.getContext('2d'); ctx.fillText('Будь вода,', 10, 50); </script>

Для продолжения вывода текста нам потребуется руками корректировать координату y:

Markdown Скопировать код 🖊️📝: "Будь вода," // Первая строка 🖊️⬇️: Переносим перо вниз // Сдвигаемся на следующую строку 🖊️📝: "мой друг." // Вторая строка

Вот как реализуются переносы строк в коде:

JS Скопировать код ctx.fillText('Будь вода,', 10, 50); ctx.fillText("мой друг.", 10, 70);

Таким образом мы обходим ограничение fillText() по выполнению автоматических переносов строк.

Перенос слов и переполнение текста

Для предотвращения переполнения текста используйте measureText() и добавите переносы строк, когда ширина текста превышает заданное значение maxWidth. Это позволит предотвратить выход текста за пределы холста.

Улучшение читаемости

Регулировка значения y-координаты в связи с шрифтом и его размером поможет поддерживать высокую читаемость. Приведение текста к верхнему регистру через toUpperCase() и очистка холста перед каждой новой отрисовкой помогают избежать путаницы и соблюсть визуальную чистоту.

Полный контроль: библиотеки и примеры кода

В более сложных случаях вы можете воспользоваться внешними библиотеками, предназначенными для решения подобных задач. Ищите вдохновение и уже примененные решения от других разработчиков, например, на платформе CodePen.

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