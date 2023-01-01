Решение: перекрытие содержимого сайта navbar в Bootstrap#Веб-разработка #CSS и верстка #Bootstrap
Быстрый ответ
Для того чтобы сделать содержимое видимым и недоступным для перекрытия фиксированной навигационной панелью в Bootstrap, примените отступ
padding-top к тегу
<body>. Значение этого отступа должно соответствовать высоте панели. Например, если высота равна стандартным 50px, сделайте следующее:
body { padding-top: 70px; } /* Теперь контент перенесен ниже на 70px и выглядит отлично! */
Если у вас Bootstrap 4 и новее, вы можете использовать вспомогательные классы для задания отступов:
<body class="pt-5">
<!-- Теперь ничто не сможет скрыть ваш контент! -->
</body>
Таким образом, вы обеспечите видимость содержимого под навигационной панелью при прокрутке страницы.
Регулируем padding-top
Если дизайн вашей веб-страницы содерижт элементы разных размеров или же высота навигационной панели отличается от стандартной, отрегулируйте значение отступа
padding-top. Определите реальную высоту вашей панели и, в случае если она более 50px, скорректируйте отступ так:
body { padding-top: 95px; } /* Наша панель навигации несколько выше стандартной и отступ должен быть больше */
Учет адаптивного дизайна
Подгоните отображение под различные размеры экранов с помощью медиа-запросов для корректировки
padding-top. Высота навигационной панели может быть различной на маленьких экранах:
@media (min-width: 768px) {
body { padding-top: 70px; } /* Большие экраны заслуживают больший отступ */
}
@media (max-width: 767.98px) {
body { padding-top: 50px; } /* Меньшие экраны требуют меньший отступ */
}
Замените класс "navbar-fixed-top" на "sticky-top", чтобы обеспечить неперекрываемость содержимого:
<nav class="navbar navbar-default sticky-top">
<!-- Я всегда на виду и не захватываю ваше содержимое -->
</nav>
Документация Bootstrap 4 поможет вам разобраться с
sticky-top.
Управление перекрытием элементов с помощью z-index
Если некоторые элементы конкурируют за зону видимости, применяйте свойство
z-index для контроля их перекрытия:
.navbar-fixed-top { z-index: 1030; } /* Панель навигации будет всегда привлекать пристальное внимание */
Визуализация
Рассмотрите веб-страницу как модный киоск с бургерами:
🍔 Навигационная панель
🥤 Содержимое
Навигационная панель (🍔), если она закреплена, может перекрыть содержимое (🥤). Отделите их друг от друга, создав пространство между ними.
🍔
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🥤
Этот подход поможет каждому элементу занимать свое место, не создавая помех другим.
Динамические элементы навигации
В случае элементов, таких как раскрывающийся поиск, которые способны менять размер панели, применяйте JavaScript для адаптивного сохранения отступа:
function fixNavbarOverlap() {
const navbarHeight = document.querySelector('.navbar').offsetHeight;
document.body.style.paddingTop = `${navbarHeight}px`;
}
// Обновлите отступ при изменении размера окна для корректного отображения.
window.addEventListener('resize', fixNavbarOverlap);
fixNavbarOverlap();
Быстрое решение проблемы смещения содержимого
Смещение, вызванное дополнительным
padding-top, можно устранить, используя
.navbar.navbar-default.navbar-static-top для стабилизации внешнего вида.
Фиксированная vs прилипающая навигационная панель: выбор подхода
Когда выбираете между
fixed-top и
sticky-top, определяйте главную цель с точки зрения пользовательского опыта, которого вы хотите достичь.
fixed-top показывает панель всегда, в то время как
sticky-top отображает ее только при необходимости, а именно во время прокрутки.
Полезные материалы
Владимир Лисицын
разработчик фронтенда