Решение: перекрытие содержимого сайта navbar в Bootstrap

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Быстрый ответ

Для того чтобы сделать содержимое видимым и недоступным для перекрытия фиксированной навигационной панелью в Bootstrap, примените отступ padding-top к тегу <body> . Значение этого отступа должно соответствовать высоте панели. Например, если высота равна стандартным 50px, сделайте следующее:

CSS Скопировать код body { padding-top: 70px; } /* Теперь контент перенесен ниже на 70px и выглядит отлично! */

Если у вас Bootstrap 4 и новее, вы можете использовать вспомогательные классы для задания отступов:

HTML Скопировать код <body class="pt-5"> <!-- Теперь ничто не сможет скрыть ваш контент! --> </body>

Таким образом, вы обеспечите видимость содержимого под навигационной панелью при прокрутке страницы.

Регулируем padding-top

Если дизайн вашей веб-страницы содерижт элементы разных размеров или же высота навигационной панели отличается от стандартной, отрегулируйте значение отступа padding-top . Определите реальную высоту вашей панели и, в случае если она более 50px, скорректируйте отступ так:

CSS Скопировать код body { padding-top: 95px; } /* Наша панель навигации несколько выше стандартной и отступ должен быть больше */

Учет адаптивного дизайна

Подгоните отображение под различные размеры экранов с помощью медиа-запросов для корректировки padding-top . Высота навигационной панели может быть различной на маленьких экранах:

CSS Скопировать код @media (min-width: 768px) { body { padding-top: 70px; } /* Большие экраны заслуживают больший отступ */ } @media (max-width: 767.98px) { body { padding-top: 50px; } /* Меньшие экраны требуют меньший отступ */ }

Замените класс "navbar-fixed-top" на "sticky-top", чтобы обеспечить неперекрываемость содержимого:

HTML Скопировать код <nav class="navbar navbar-default sticky-top"> <!-- Я всегда на виду и не захватываю ваше содержимое --> </nav>

Документация Bootstrap 4 поможет вам разобраться с sticky-top .

Управление перекрытием элементов с помощью z-index

Если некоторые элементы конкурируют за зону видимости, применяйте свойство z-index для контроля их перекрытия:

CSS Скопировать код .navbar-fixed-top { z-index: 1030; } /* Панель навигации будет всегда привлекать пристальное внимание */

Визуализация

Рассмотрите веб-страницу как модный киоск с бургерами:

🍔 Навигационная панель

🥤 Содержимое

Навигационная панель (🍔), если она закреплена, может перекрыть содержимое (🥤). Отделите их друг от друга, создав пространство между ними.

Markdown Скопировать код 🍔 ----- 🥤

Этот подход поможет каждому элементу занимать свое место, не создавая помех другим.

Динамические элементы навигации

В случае элементов, таких как раскрывающийся поиск, которые способны менять размер панели, применяйте JavaScript для адаптивного сохранения отступа:

JS Скопировать код function fixNavbarOverlap() { const navbarHeight = document.querySelector('.navbar').offsetHeight; document.body.style.paddingTop = `${navbarHeight}px`; } // Обновлите отступ при изменении размера окна для корректного отображения. window.addEventListener('resize', fixNavbarOverlap); fixNavbarOverlap();

Быстрое решение проблемы смещения содержимого

Смещение, вызванное дополнительным padding-top , можно устранить, используя .navbar.navbar-default.navbar-static-top для стабилизации внешнего вида.

Фиксированная vs прилипающая навигационная панель: выбор подхода

Когда выбираете между fixed-top и sticky-top , определяйте главную цель с точки зрения пользовательского опыта, которого вы хотите достичь. fixed-top показывает панель всегда, в то время как sticky-top отображает ее только при необходимости, а именно во время прокрутки.

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