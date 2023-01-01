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Решение ошибки QUOTA_EXCEEDED_ERR в Safari: localStorage
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Решение ошибки QUOTA

#Веб-разработка  #LocalStorage и SessionStorage  
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Быстрый ответ

Ошибку QUOTA_EXCEEDED_ERR в localStorage браузера Safari, как правило, вызывает режим приватного просмотра (инкогнито), где допустимый объем данных существенно ограничен. Чтобы избежать этой проблемы, попробуйте добавить объект и обработать исключение следующим образом:

JS
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try {
  // Производим тестовое действие
  localStorage.setItem('test', 'data');
} catch (e) {
  if (e.code === 22) {
    // Ограничение хранилища или активирован приватный режим
    alert('Не удалось сохранить данные: превышен лимит хранилища или активирован режим приватного просмотра.');
  }
}

Формируйте сообщения о возникновении проблем и ведите защиту операций с хранилищем тактично и грамотно!

Пошаговый план для смены профессии

Разбираемся с особенностями localStorage

Отличия в браузерах

Несмотря на то, что localStorage универсален, его работа в разных браузерах имеет свои особенности. Например, в Safari при включении приватного режима устанавливаются настолько строгие квоты, что даже попытка сохранить небольшой объект может вызвать ошибку QUOTA_EXCEEDED_ERR.

Определение приватного режима

Приватный режим может быть не всегда очевиден. Однако, его наличие может проявиться при попытке добавить данные в localStorage. Для безопасности оберните эту проверку в функцию:

JS
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function isLocalStorageSupported() {
  var testKey = 'test', storage = window.localStorage;
  try {
    // Проводим проверку
    storage.setItem(testKey, '1');
    // Теперь этот ключ можно удалить
    storage.removeItem(testKey);
    return true;
  } catch (error) {
    // Произошла ошибка
    return false;
  }
}

Если функция вернёт false, использовать localStorage для сохранения данных не рекомендуется.

Альтернативное хранилище данных

Если localStorage не доступен, например, в режиме приватного просмотра, можно использовать sessionStorage. Интерфейс последнего аналогичен localStorage, но не сталкивается с ограничениями по объему данных в приватном режиме.

Расширенные приемы работы с исключениями

Создание универсального обработчика хранилища

Для более универсальной работы с хранилищем вы можете создать собственный класс с использованием подхода feature detection (по аналогии с Modernizr). Такой класс позволит выбирать между localStorage, sessionStorage или другими методами, например, cookies:

JS
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class StorageHandler {
  constructor() {
    // Выбираем оптимальный метод хранения данных
    this.storage = this.selectStorage();
  }

  selectStorage() {
    if (isLocalStorageSupported()) {
      return localStorage;
    } else if (window.sessionStorage) {
      return sessionStorage;
    } else {
      // Определяем альтернативный метод.
    }
  }
  
  setItem(key, data) {
    try {
      // Пытаемся сохранить данные
      this.storage.setItem(key, data);
    } catch (e) {
      // В случае ошибки...
    }
  }
  // Не забывайте реализовать методы getItem и removeItem.
}

Отслеживание изменений в браузере Safari

Изменения в различных версиях Safari могут значительно влиять на поведение хранилища, поскольку Apple время от времени меняет свою политику относительно работы с данными. Следите за релизами и обновлениями браузера, а также изучайте изменения в коде, например, r215315, с последующим внесением корректировок в свой код.

Глобальный перехват исключений

Если вы не хотите создавать собственные классы, можно использовать глобальную «заглушку», которая игнорирует исключения, вызываемые localStorage во время использования приватного режима:

JS
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(function() {
  // Заменяем реализацию localStorage.setItem для приватного режима в Safari
  var originalSetItem = Storage.prototype.setItem;
  Storage.prototype.setItem = function(key, value) {
    try {
      // Пытаемся сохранить данные
      originalSetItem.call(this, key, value);
    } catch (e) {
      if (e.code === 22) {
        // Либо игнорируем ошибку, либо обрабатываем
      }
    }
  };
})();

Визуализация

Представьте себе путешествие (💼):

Markdown
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💼 Разрешенный вес: 10 кг | Текущий вес: 9,5 кг | Предмет для добавления: 2 кг 🏋️‍♂️

Ошибка LocalStorage напоминает:

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👨‍💻 Добавляем новый предмет:
🏋️‍♂️ "Слишком тяжёл!"
💼💥 "QUOTA_EXCEEDED_ERR: DOM Exception 22"

Если вы привыкли брать много вещей с собой, вы, наверняка, знакомы со следующим правилом: необходимо избавиться от ненужного:

Markdown
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До: 💼🧳⚖️[👕👖📚🎧🍫(9,5 кг)]
После: 💼🧳⚖️[👕👖📚(7,5 кг)] + 🏋️‍♂️(2 кг) = ✅

Работайте с вашим хранилищем, как с багажом: находите баланс для удобной работы! 🌐✈️

Углубленное изучение проблем и их решение

Проверка лимитов хранилища

Будьте профессионалами, навыки которых всегда держат наготове. Регулярно проводите проверки текущего и предполагаемого использования вашего хранилища.

Использование «заглушек» и «полифиллов»

Используйте «заглушки» и «полифиллы», чтобы обеспечить согласованность в различных браузерах. Они помогают компенсировать расхождения в поведении браузеров и обеспечивают совместимость функций.

Мониторинг изменений поведения браузера

Разные версии Safari могут вести себя по-разному. После релиза обновления для iOS или Safari выполните экспресс-тест и, при необходимости, внесите корректировки в обработку данных хранилища.

Полезные материалы

  1. Web Storage API – Веб API | MDN — Обстоятельная документация по Web Storage API.
  2. javascript – ошибки localStorage в Safari: "QUOTAEXCEEDEDERR: DOM Exception 22:..." — дискуссия на Stack Overflow, посвященная проблеме localStorage в Safari.
  3. Storing Data the Simple HTML5 Way (and a few tricks you might not have known) — Практический обзор функций хранения данных в HTML5, включая localStorage.
  4. Safari – Apple DeveloperОфициальные материалы Apple для разработчиков по работе с Safari.
  5. Can I use... Support tables for HTML5, CSS3, etc — Информационная ссылка, показывающая характеристики и совместимости браузеров с Web Storage, помогающие разработчикам понять специфику работы браузеров.
  6. Storage for the web | Articles | web.dev — Материал, рассказывающий, как справляться с лимитами хранения данных в веб-приложениях.
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Что вызывает ошибку QUOTA_EXCEEDED_ERR в localStorage в Safari?
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Вероника Лисицына

фронтенд-инженер

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