Решение ошибки QUOTA_EXCEEDED_ERR в Safari: localStorage

Решение ошибки QUOTA

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Быстрый ответ

Ошибку QUOTA_EXCEEDED_ERR в localStorage браузера Safari, как правило, вызывает режим приватного просмотра (инкогнито), где допустимый объем данных существенно ограничен. Чтобы избежать этой проблемы, попробуйте добавить объект и обработать исключение следующим образом:

JS Скопировать код try { // Производим тестовое действие localStorage.setItem('test', 'data'); } catch (e) { if (e.code === 22) { // Ограничение хранилища или активирован приватный режим alert('Не удалось сохранить данные: превышен лимит хранилища или активирован режим приватного просмотра.'); } }

Формируйте сообщения о возникновении проблем и ведите защиту операций с хранилищем тактично и грамотно!

Разбираемся с особенностями localStorage

Отличия в браузерах

Несмотря на то, что localStorage универсален, его работа в разных браузерах имеет свои особенности. Например, в Safari при включении приватного режима устанавливаются настолько строгие квоты, что даже попытка сохранить небольшой объект может вызвать ошибку QUOTA_EXCEEDED_ERR .

Определение приватного режима

Приватный режим может быть не всегда очевиден. Однако, его наличие может проявиться при попытке добавить данные в localStorage. Для безопасности оберните эту проверку в функцию:

JS Скопировать код function isLocalStorageSupported() { var testKey = 'test', storage = window.localStorage; try { // Проводим проверку storage.setItem(testKey, '1'); // Теперь этот ключ можно удалить storage.removeItem(testKey); return true; } catch (error) { // Произошла ошибка return false; } }

Если функция вернёт false , использовать localStorage для сохранения данных не рекомендуется.

Альтернативное хранилище данных

Если localStorage не доступен, например, в режиме приватного просмотра, можно использовать sessionStorage . Интерфейс последнего аналогичен localStorage, но не сталкивается с ограничениями по объему данных в приватном режиме.

Расширенные приемы работы с исключениями

Создание универсального обработчика хранилища

Для более универсальной работы с хранилищем вы можете создать собственный класс с использованием подхода feature detection (по аналогии с Modernizr). Такой класс позволит выбирать между localStorage, sessionStorage или другими методами, например, cookies:

JS Скопировать код class StorageHandler { constructor() { // Выбираем оптимальный метод хранения данных this.storage = this.selectStorage(); } selectStorage() { if (isLocalStorageSupported()) { return localStorage; } else if (window.sessionStorage) { return sessionStorage; } else { // Определяем альтернативный метод. } } setItem(key, data) { try { // Пытаемся сохранить данные this.storage.setItem(key, data); } catch (e) { // В случае ошибки... } } // Не забывайте реализовать методы getItem и removeItem. }

Отслеживание изменений в браузере Safari

Изменения в различных версиях Safari могут значительно влиять на поведение хранилища, поскольку Apple время от времени меняет свою политику относительно работы с данными. Следите за релизами и обновлениями браузера, а также изучайте изменения в коде, например, r215315, с последующим внесением корректировок в свой код.

Глобальный перехват исключений

Если вы не хотите создавать собственные классы, можно использовать глобальную «заглушку», которая игнорирует исключения, вызываемые localStorage во время использования приватного режима:

JS Скопировать код (function() { // Заменяем реализацию localStorage.setItem для приватного режима в Safari var originalSetItem = Storage.prototype.setItem; Storage.prototype.setItem = function(key, value) { try { // Пытаемся сохранить данные originalSetItem.call(this, key, value); } catch (e) { if (e.code === 22) { // Либо игнорируем ошибку, либо обрабатываем } } }; })();

Визуализация

Представьте себе путешествие (💼):

Markdown Скопировать код 💼 Разрешенный вес: 10 кг | Текущий вес: 9,5 кг | Предмет для добавления: 2 кг 🏋️‍♂️

Ошибка LocalStorage напоминает:

Markdown Скопировать код 👨‍💻 Добавляем новый предмет: 🏋️‍♂️ "Слишком тяжёл!" 💼💥 "QUOTA_EXCEEDED_ERR: DOM Exception 22"

Если вы привыкли брать много вещей с собой, вы, наверняка, знакомы со следующим правилом: необходимо избавиться от ненужного:

Markdown Скопировать код До: 💼🧳⚖️[👕👖📚🎧🍫(9,5 кг)] После: 💼🧳⚖️[👕👖📚(7,5 кг)] + 🏋️‍♂️(2 кг) = ✅

Работайте с вашим хранилищем, как с багажом: находите баланс для удобной работы! 🌐✈️

Углубленное изучение проблем и их решение

Проверка лимитов хранилища

Будьте профессионалами, навыки которых всегда держат наготове. Регулярно проводите проверки текущего и предполагаемого использования вашего хранилища.

Использование «заглушек» и «полифиллов»

Используйте «заглушки» и «полифиллы», чтобы обеспечить согласованность в различных браузерах. Они помогают компенсировать расхождения в поведении браузеров и обеспечивают совместимость функций.

Мониторинг изменений поведения браузера

Разные версии Safari могут вести себя по-разному. После релиза обновления для iOS или Safari выполните экспресс-тест и, при необходимости, внесите корректировки в обработку данных хранилища.

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