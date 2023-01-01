Решение ошибки 'Illegal invocation' в $.ajax в jQuery

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Быстрый ответ

Если в процессе AJAX-запроса используя jQuery возникает ошибка Uncaught TypeError: Illegal invocation , убедитесь, что параметр data принимает обычный объект, не связанный с DOM-элементом. Пример стандартных настроек AJAX-запроса будет выглядеть следующим образом:

JS Скопировать код $.ajax({ url: 'your_url', type: 'POST', data: { key: 'value' }, // Используйте простые объекты для передачи данных success: function(response) {}, // Обработка полученного ответа error: function(error) {} // Обработка возникшей ошибки });

Помните о важности использовать пары ключ-значение для data и корректности обращения к this , если это необходимо.

Разбираем ошибку

Ошибку "Illegal invocation" в функции $.ajax jQuery обычно вызывает неправильно отформатированные данные. jQuery умеет эффективно обрабатывать "ассоциативные массивы", которые оказываются легко обрабатываемыми на стороне сервера, например, в PHP. При попытке передать объект jQuery или DOM напрямую возникнет ошибка, т.к. в этом случае jQuery не сможет подготовить данные для передачи в виде корректного "ассоциативного массива".

JS Скопировать код var formData = { id: $('#element').val(), // Значение элемента с идентификатором element anotherKey: 'anotherValue' }; $.ajax({ url: 'your_url', type: 'POST', data: formData });

Обработка сложных данных

Используем FormData

FormData отлично подходит для загрузки файлов или сбора данных из разных форм:

JS Скопировать код var formData = new FormData(); formData.append('file', $('input[type=file]')[0].files[0]); // Добавление файла для отправки $.ajax({ url: 'your_file_upload_handler.php', type: 'POST', data: formData, processData: false, // Обязательное свойство для объекта FormData contentType: false, // Обязательное свойство для объекта FormData success: function(response) {} });

Превращаем данные в строку

При работе с вложенными объектами иногда удобнее преобразовать данные в строку JSON:

JS Скопировать код var data = JSON.stringify({ complex: 'data', somewhat: 'structured' }); $.ajax({ url: 'your_url', type: 'POST', data: data, contentType: 'application/json', // Отправка данных в формате JSON processData: false });

Работа с массивами

Для PHP-разработчиков важно сохранить структуру массива, используя квадратные скобки:

JS Скопировать код $.ajax({ url: 'server.php', method: 'POST', data: { 'items[]': [val1, val2, val3] } // Запись отправляется как массив });

Избегаем распространенных ошибок

Особенности обработки данных

Если data уже представлена в виде строки запроса или требуется отправить FormData , используйте свойство processData: false . Так вы уведомляете jQuery о необходимости не изменять данные.

Опасность передачи объекта

Не допускайте путаницы между передачей ссылки на объект и передачей его содержимого:

JS Скопировать код // Ошибка "Illegal invocation": $.ajax({ url: 'your_url', type: 'POST', data: $('#element') // Нельзя передавать объект jQuery напрямую }); // Правильный подход: $.ajax({ url: 'your_url', type: 'POST', data: { 'elementValue': $('#element').val() } // Передаём значение элемента });

Обрабатываем успех и ошибки как профессионалы

Эффективно управляйте ответами сервера с помощью колбэков в jQuery:

JS Скопировать код $.ajax({ url: 'your_url', type: 'POST', data: { key: 'value' }, success: function(response) { // Успешный ответ от сервера console.log(response); // Выводим ответ в консоль }, error: function(xhr, status, error) { // Произошла ошибка console.error(error); // Выводим текст ошибки } });

Визуализация

Попробуем аналогию с отправкой нескольких почтовых посылок (📦) разными способами доставки (🚚, 🛵, ✈️):

Markdown Скопировать код Правильная отправка посылок: 📦 ➡️ 🚚 | 📦 ➡️ 🛵 | 📦 ➡️ ✈️ – Каждая посылка отправляется определенным способом. Неправильный подход: 📦📦📦 ➡️ 🚚🛵✈️ – Попытка одновременной отправки всех посылок всеми способами!

Аналогично, беспорядочная передача данных приведет к ошибке.

Markdown Скопировать код Исправляем подход: 📦 ➡️ 🚚 | Для каждой посылки выбираем отдельный способ доставки.

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