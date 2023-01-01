Решение ошибки 'Illegal invocation' в $.ajax в jQuery#Веб-разработка #Основы JavaScript #jQuery
Быстрый ответ
Если в процессе AJAX-запроса используя jQuery возникает ошибка
Uncaught TypeError: Illegal invocation, убедитесь, что параметр data принимает обычный объект, не связанный с DOM-элементом. Пример стандартных настроек AJAX-запроса будет выглядеть следующим образом:
$.ajax({
url: 'your_url',
type: 'POST',
data: { key: 'value' }, // Используйте простые объекты для передачи данных
success: function(response) {}, // Обработка полученного ответа
error: function(error) {} // Обработка возникшей ошибки
});
Помните о важности использовать пары ключ-значение для
data и корректности обращения к
this, если это необходимо.
Разбираем ошибку
Ошибку "Illegal invocation" в функции
$.ajax jQuery обычно вызывает неправильно отформатированные данные. jQuery умеет эффективно обрабатывать "ассоциативные массивы", которые оказываются легко обрабатываемыми на стороне сервера, например, в PHP. При попытке передать объект jQuery или DOM напрямую возникнет ошибка, т.к. в этом случае jQuery не сможет подготовить данные для передачи в виде корректного "ассоциативного массива".
var formData = {
id: $('#element').val(), // Значение элемента с идентификатором element
anotherKey: 'anotherValue'
};
$.ajax({
url: 'your_url',
type: 'POST',
data: formData
});
Обработка сложных данных
Используем FormData
FormData отлично подходит для загрузки файлов или сбора данных из разных форм:
var formData = new FormData();
formData.append('file', $('input[type=file]')[0].files[0]); // Добавление файла для отправки
$.ajax({
url: 'your_file_upload_handler.php',
type: 'POST',
data: formData,
processData: false, // Обязательное свойство для объекта FormData
contentType: false, // Обязательное свойство для объекта FormData
success: function(response) {}
});
Превращаем данные в строку
При работе с вложенными объектами иногда удобнее преобразовать данные в строку JSON:
var data = JSON.stringify({ complex: 'data', somewhat: 'structured' });
$.ajax({
url: 'your_url',
type: 'POST',
data: data,
contentType: 'application/json', // Отправка данных в формате JSON
processData: false
});
Работа с массивами
Для PHP-разработчиков важно сохранить структуру массива, используя квадратные скобки:
$.ajax({
url: 'server.php',
method: 'POST',
data: { 'items[]': [val1, val2, val3] } // Запись отправляется как массив
});
Избегаем распространенных ошибок
Особенности обработки данных
Если
data уже представлена в виде строки запроса или требуется отправить
FormData, используйте свойство
processData: false. Так вы уведомляете jQuery о необходимости не изменять данные.
Опасность передачи объекта
Не допускайте путаницы между передачей ссылки на объект и передачей его содержимого:
// Ошибка "Illegal invocation":
$.ajax({
url: 'your_url',
type: 'POST',
data: $('#element') // Нельзя передавать объект jQuery напрямую
});
// Правильный подход:
$.ajax({
url: 'your_url',
type: 'POST',
data: { 'elementValue': $('#element').val() } // Передаём значение элемента
});
Обрабатываем успех и ошибки как профессионалы
Эффективно управляйте ответами сервера с помощью колбэков в jQuery:
$.ajax({
url: 'your_url',
type: 'POST',
data: { key: 'value' },
success: function(response) {
// Успешный ответ от сервера
console.log(response); // Выводим ответ в консоль
},
error: function(xhr, status, error) {
// Произошла ошибка
console.error(error); // Выводим текст ошибки
}
});
Визуализация
Попробуем аналогию с отправкой нескольких почтовых посылок (📦) разными способами доставки (🚚, 🛵, ✈️):
Правильная отправка посылок:
📦 ➡️ 🚚 | 📦 ➡️ 🛵 | 📦 ➡️ ✈️ – Каждая посылка отправляется определенным способом.
Неправильный подход:
📦📦📦 ➡️ 🚚🛵✈️ – Попытка одновременной отправки всех посылок всеми способами!
Аналогично, беспорядочная передача данных приведет к ошибке.
Исправляем подход:
📦 ➡️ 🚚 | Для каждой посылки выбираем отдельный способ доставки.
Полезные материалы
- Использование XMLHttpRequest – Веб-API | MDN — для тех, кто предпочитает стандартный подход без использования jQuery.
- jQuery.ajax() | jQuery API Documentation — Официальная документация для полного понимания работы с
.ajax().
- Легкое объяснение "this" в JavaScript — подробное разъяснение использования
this, сложного, но важного в AJAX-колбэках.
- XMLHttpRequest — объяснение техники AJAX от основных принципов до продвинутых техник.
- Ajax – Глоссарий Веб-доков MDN: Определения терминов, связанных с Интернетом | MDN — наглядный базовый глоссарий для понимания сути AJAX.
Элина Баранова
разработчик Android