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Решение ошибки 'Illegal invocation' в $.ajax в jQuery
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Решение ошибки 'Illegal invocation' в $.ajax в jQuery

#Веб-разработка  #Основы JavaScript  #jQuery  
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Быстрый ответ

Если в процессе AJAX-запроса используя jQuery возникает ошибка Uncaught TypeError: Illegal invocation, убедитесь, что параметр data принимает обычный объект, не связанный с DOM-элементом. Пример стандартных настроек AJAX-запроса будет выглядеть следующим образом:

JS
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$.ajax({
  url: 'your_url',
  type: 'POST',
  data: { key: 'value' }, // Используйте простые объекты для передачи данных
  success: function(response) {}, // Обработка полученного ответа
  error: function(error) {} // Обработка возникшей ошибки
});

Помните о важности использовать пары ключ-значение для data и корректности обращения к this, если это необходимо.

Пошаговый план для смены профессии

Разбираем ошибку

Ошибку "Illegal invocation" в функции $.ajax jQuery обычно вызывает неправильно отформатированные данные. jQuery умеет эффективно обрабатывать "ассоциативные массивы", которые оказываются легко обрабатываемыми на стороне сервера, например, в PHP. При попытке передать объект jQuery или DOM напрямую возникнет ошибка, т.к. в этом случае jQuery не сможет подготовить данные для передачи в виде корректного "ассоциативного массива".

JS
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var formData = {
  id: $('#element').val(), // Значение элемента с идентификатором element
  anotherKey: 'anotherValue'
};

$.ajax({
  url: 'your_url',
  type: 'POST',
  data: formData
});

Обработка сложных данных

Используем FormData

FormData отлично подходит для загрузки файлов или сбора данных из разных форм:

JS
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var formData = new FormData();
formData.append('file', $('input[type=file]')[0].files[0]); // Добавление файла для отправки

$.ajax({
  url: 'your_file_upload_handler.php',
  type: 'POST',
  data: formData,
  processData: false,  // Обязательное свойство для объекта FormData
  contentType: false,  // Обязательное свойство для объекта FormData
  success: function(response) {}
});

Превращаем данные в строку

При работе с вложенными объектами иногда удобнее преобразовать данные в строку JSON:

JS
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var data = JSON.stringify({ complex: 'data', somewhat: 'structured' });

$.ajax({
  url: 'your_url',
  type: 'POST',
  data: data,
  contentType: 'application/json', // Отправка данных в формате JSON
  processData: false
});

Работа с массивами

Для PHP-разработчиков важно сохранить структуру массива, используя квадратные скобки:

JS
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$.ajax({
  url: 'server.php',
  method: 'POST',
  data: { 'items[]': [val1, val2, val3] } // Запись отправляется как массив
});

Избегаем распространенных ошибок

Особенности обработки данных

Если data уже представлена в виде строки запроса или требуется отправить FormData, используйте свойство processData: false. Так вы уведомляете jQuery о необходимости не изменять данные.

Опасность передачи объекта

Не допускайте путаницы между передачей ссылки на объект и передачей его содержимого:

JS
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// Ошибка "Illegal invocation":
$.ajax({
  url: 'your_url',
  type: 'POST',
  data: $('#element') // Нельзя передавать объект jQuery напрямую
});

// Правильный подход:
$.ajax({
  url: 'your_url',
  type: 'POST',
  data: { 'elementValue': $('#element').val() } // Передаём значение элемента
});

Обрабатываем успех и ошибки как профессионалы

Эффективно управляйте ответами сервера с помощью колбэков в jQuery:

JS
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$.ajax({
  url: 'your_url',
  type: 'POST',
  data: { key: 'value' },
  success: function(response) {
    // Успешный ответ от сервера
    console.log(response); // Выводим ответ в консоль
  },
  error: function(xhr, status, error) {
    // Произошла ошибка
    console.error(error); // Выводим текст ошибки
  }
});

Визуализация

Попробуем аналогию с отправкой нескольких почтовых посылок (📦) разными способами доставки (🚚, 🛵, ✈️):

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Правильная отправка посылок:
📦 ➡️ 🚚 | 📦 ➡️ 🛵 | 📦 ➡️ ✈️ – Каждая посылка отправляется определенным способом.

Неправильный подход:
📦📦📦 ➡️ 🚚🛵✈️ – Попытка одновременной отправки всех посылок всеми способами!

Аналогично, беспорядочная передача данных приведет к ошибке.

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Исправляем подход:
📦 ➡️ 🚚 | Для каждой посылки выбираем отдельный способ доставки.

Полезные материалы

  1. Использование XMLHttpRequest – Веб-API | MDN — для тех, кто предпочитает стандартный подход без использования jQuery.
  2. jQuery.ajax() | jQuery API DocumentationОфициальная документация для полного понимания работы с .ajax().
  3. Легкое объяснение "this" в JavaScript — подробное разъяснение использования this, сложного, но важного в AJAX-колбэках.
  4. XMLHttpRequest — объяснение техники AJAX от основных принципов до продвинутых техник.
  5. Ajax – Глоссарий Веб-доков MDN: Определения терминов, связанных с Интернетом | MDN — наглядный базовый глоссарий для понимания сути AJAX.
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Элина Баранова

разработчик Android

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