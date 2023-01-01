Решение ошибки Access-Control-Allow-Origin в HTML5 fetch API#Веб-разработка #Fetch API #Веб-безопасность
Быстрый ответ
Для решения проблем с CORS в контексте использования fetch, требуется, чтобы серверный ответ содержал заголовок
Access-Control-Allow-Origin. Следующий пример демонстрирует использование
fetch с режимом cors:
fetch('https://example.com/data', { mode: 'cors' })
.then(response => response.json())
.then(console.log) // Отображение полученного результата
.catch(console.error); // Перехват возникающих ошибок
Для настройки CORS на сервере можно воспользоваться приведенным ниже примером для Express на Node.js:
app.use((req, res, next) => {
res.header('Access-Control-Allow-Origin', '*');
next();
});
Примечание: В более защищенной среде рекомендуется заменять
"*" на специфичные домены, для того чтобы ограничивать доступ для неавторизованных пользователей.
Причины: происхождение CORS и Fetch API
Политика одного источника является основой безопасности сетевых запросов в веб-приложениях через Fetch API. Она гарантирует возможность отправки скриптами запросов только к тому же источнику, с которого они были загружены, в том случае если серверы не предоставляют разрешений на другие источники через CORS.
При работе на клиентской стороне, установите режим
fetch в
'cors', для корректного взаимодействия с CORS. Если вам не нужно иметь доступ к данным ответа или сам ответ является непрозрачным, воспользуйтесь
{ mode: 'no-cors' }, однако учтите существующие ограничения.
Обеспечьте безопасность ваших конечных точек
Явное указание разрешённых доменов
В то время как
Access-Control-Allow-Origin: * является удобным для разработки, в условиях продакшена это может создать потенциальные угрозы безопасности. Рекомендовано явно указывать домены, которым вы предоставляете доступ.
Разрешения и ограничения
Настройте значения
Access-Control-Allow-Methods и
Access-Control-Allow-Headers для тонкой настройки разрешений на использование методов и заголовков HTTP в вашем приложении.
Промежуточное ПО для динамической конфигурации
Используйте специализированное ПО для автоматизации настройки заголовков CORS, особенно если у вашего веб-приложения есть различные требования к CORS. Это обеспечит единое следование политике CORS независимо от разных маршрутов и типов ответов.
Локальная разработка и непрозрачные ответы
Прокси local-cors-proxy для тестирования
В условиях локальной разработки local-cors-proxy может стать отличным инструментом, позволяя тестировать приложение без проблем с CORS.
Обработка непрозрачных ответов
Если у вас нет возможности изменять заголовки CORS на сервере, использование
{ mode: 'no-cors' } может стать единственным решением. Однако, необходимо помнить о его ограничениях.
Визуализация
Представьте себе, что ваш почтовый ящик 📬 (браузер), получает письма (данные) только от определенных отправителей (доменов).
Запрос через Fetch API без CORS:
📬 Получено от: 🏠 (свой домен)
✅ Успешно принято! Никаких проблем!
Запрос через Fetch API с CORS:
📬 Получено от: 🏢 (внешний домен)
❌ Заблокировано! CORS запрещает!
Включение CORS:
🏢🔑📬: сервер устанавливает заголовок 'Access-Control-Allow-Origin'
✅ Почта из другого домена разрешена! Ваш почтовый ящик принимает почту.
Заголовок
Access-Control-Allow-Origin действует как пропуск, позволяющий вашим данным пройти без препятствий из разных источников в ваш браузер.
Устранение проблем и лучшие практики
Настройка CORS на сервере
Каждый сервер требует уникального решения для настройки CORS. Пожалуйста, обратитесь к соответствующей документации, чтобы обеспечить правильную настройку.
Использование IP-адресов для доступа
В отдельных случаях IP-адреса могут быть использованы для обхода ограничений CORS на домены, но такой подход несет в себе значительные риски безопасности и требует аккуратного подхода.
Настройка параметров в зависимости от среды
Конфигурация CORS должна соответствовать среде разработки: более гибкая для тестовой среды и более строгая для продакшна с целью обеспечения надежной работы и безопасности приложения.
Использование символа '*' в Access-Control-Allow-Origin
Если ваше приложение работает с конфиденциальной информацией, то настройка с символом '*' может создавать уязвимости, поэтому требует особого внимания.
Обход при изменении заголовков на сервере
Изменение серверных заголовков требует глубокого понимания серверной технологии. Обращайтесь к этому вопросу с особой осторожностью.
Полезные материалы
- Cross-Origin Resource Sharing (CORS) – HTTP | MDN — подробное руководство советы по реализации CORS.
- Fetch API – Веб API | MDN — официальная документация и примеры использования Fetch API.
- Промежуточное ПО cors для Express — инструкция по настройке CORS в приложениях Express.js.
- GitHub – JakeChampion/fetch: Полифилл для window.fetch JavaScript. — полифилл для
window.fetchдля поддержки старых браузеров.
- Заголовки – Веб API | MDN — информация о правильной установке HTTP-заголовков через Fetch API.
- Новейшие вопросы о 'cors' – Stack Overflow — обсуждения и ответы на часто возникающие вопросы, связанные с CORS.
- Этот API так заманчив! – Mozilla Hacks – блог веб-разработчика — введение в Fetch API.
Элина Баранова
разработчик Android