Решение ошибки Access-Control-Allow-Origin в HTML5 fetch API

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Быстрый ответ

Для решения проблем с CORS в контексте использования fetch, требуется, чтобы серверный ответ содержал заголовок Access-Control-Allow-Origin . Следующий пример демонстрирует использование fetch с режимом cors:

JS Скопировать код fetch('https://example.com/data', { mode: 'cors' }) .then(response => response.json()) .then(console.log) // Отображение полученного результата .catch(console.error); // Перехват возникающих ошибок

Для настройки CORS на сервере можно воспользоваться приведенным ниже примером для Express на Node.js:

JS Скопировать код app.use((req, res, next) => { res.header('Access-Control-Allow-Origin', '*'); next(); });

Примечание: В более защищенной среде рекомендуется заменять "*" на специфичные домены, для того чтобы ограничивать доступ для неавторизованных пользователей.

Причины: происхождение CORS и Fetch API

Политика одного источника является основой безопасности сетевых запросов в веб-приложениях через Fetch API. Она гарантирует возможность отправки скриптами запросов только к тому же источнику, с которого они были загружены, в том случае если серверы не предоставляют разрешений на другие источники через CORS.

При работе на клиентской стороне, установите режим fetch в 'cors' , для корректного взаимодействия с CORS. Если вам не нужно иметь доступ к данным ответа или сам ответ является непрозрачным, воспользуйтесь { mode: 'no-cors' } , однако учтите существующие ограничения.

Обеспечьте безопасность ваших конечных точек

Явное указание разрешённых доменов

В то время как Access-Control-Allow-Origin: * является удобным для разработки, в условиях продакшена это может создать потенциальные угрозы безопасности. Рекомендовано явно указывать домены, которым вы предоставляете доступ.

Разрешения и ограничения

Настройте значения Access-Control-Allow-Methods и Access-Control-Allow-Headers для тонкой настройки разрешений на использование методов и заголовков HTTP в вашем приложении.

Промежуточное ПО для динамической конфигурации

Используйте специализированное ПО для автоматизации настройки заголовков CORS, особенно если у вашего веб-приложения есть различные требования к CORS. Это обеспечит единое следование политике CORS независимо от разных маршрутов и типов ответов.

Локальная разработка и непрозрачные ответы

Прокси local-cors-proxy для тестирования

В условиях локальной разработки local-cors-proxy может стать отличным инструментом, позволяя тестировать приложение без проблем с CORS.

Обработка непрозрачных ответов

Если у вас нет возможности изменять заголовки CORS на сервере, использование { mode: 'no-cors' } может стать единственным решением. Однако, необходимо помнить о его ограничениях.

Визуализация

Представьте себе, что ваш почтовый ящик 📬 (браузер), получает письма (данные) только от определенных отправителей (доменов).

Запрос через Fetch API без CORS:

plaintext Скопировать код 📬 Получено от: 🏠 (свой домен) ✅ Успешно принято! Никаких проблем!

Запрос через Fetch API с CORS:

plaintext Скопировать код 📬 Получено от: 🏢 (внешний домен) ❌ Заблокировано! CORS запрещает!

Включение CORS:

Markdown Скопировать код 🏢🔑📬: сервер устанавливает заголовок 'Access-Control-Allow-Origin' ✅ Почта из другого домена разрешена! Ваш почтовый ящик принимает почту.

Заголовок Access-Control-Allow-Origin действует как пропуск, позволяющий вашим данным пройти без препятствий из разных источников в ваш браузер.

Устранение проблем и лучшие практики

Настройка CORS на сервере

Каждый сервер требует уникального решения для настройки CORS. Пожалуйста, обратитесь к соответствующей документации, чтобы обеспечить правильную настройку.

Использование IP-адресов для доступа

В отдельных случаях IP-адреса могут быть использованы для обхода ограничений CORS на домены, но такой подход несет в себе значительные риски безопасности и требует аккуратного подхода.

Настройка параметров в зависимости от среды

Конфигурация CORS должна соответствовать среде разработки: более гибкая для тестовой среды и более строгая для продакшна с целью обеспечения надежной работы и безопасности приложения.

Использование символа '*' в Access-Control-Allow-Origin

Если ваше приложение работает с конфиденциальной информацией, то настройка с символом '*' может создавать уязвимости, поэтому требует особого внимания.

Обход при изменении заголовков на сервере

Изменение серверных заголовков требует глубокого понимания серверной технологии. Обращайтесь к этому вопросу с особой осторожностью.

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