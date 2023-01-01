Решение: клавиатура для input type="number" на iOS#Веб-разработка #Формы #Инпуты и типы полей
Быстрый ответ
Для вызова цифровой клавиатуры на iOS в элементе
<input type="number"> следует использовать атрибут
pattern со значением
\d*. Это сигнализирует системе о необходимости отображения клавиатуры для ввода чисел.
Пример кода:
<input type="number" pattern="\\d*">
Очень важно использовать атрибут
pattern с регулярным выражением
\d*, которое помогает вызвать нужную клавиатуру на устройствах iOS.
Гарантированный вызов цифровой клавиатуры
Помимо
pattern со значением
\d*, полезно включить атрибут
inputmode="decimal", подходящий для полей ввода десятичных чисел и обеспечивающий вызов клавиатуры с возможностью ввода дробных чисел.
<input type="number" pattern="\\d*" inputmode="decimal">
Если потребуется ввести телефонные номера или другие сложные числовые форматы, идеальным решением станет
input type="tel". Он открывает доступ к цифровой клавиатуре, поддерживаемой большим количеством устройств:
<input type="tel" pattern="\\d*">
Следует учесть совместимость атрибута
inputmode с разными версиями iOS, чтобы предотвратить неожиданное поведение. Тестирование на различных версиях iOS рекомендуется проводить регулярно.
Использование JavaScript для валидации данных
После настройки HTML-поля подключите валидацию на стороне клиента с помощью JavaScript. Это обеспечит приём только корректных данных. Обработчики событий,блокирующие ввод символов, отличных от цифр, повышают надёжность работы форм:
// Этот jQuery-хелпер запрещает вводить недопустимые символы.
$('input[type="number"]').on('keypress', function(e) {
if (e.which < 48 || e.which > 57) {
e.preventDefault();
return false;
}
});
Не забывайте про валидацию на стороне сервера, она должна дополнять клиентскую, чтобы обеспечить защиту от некорректного ввода.
Забота о пользовательском опыте
При настройке полей ввода стоит уделять внимание UX. Учтите, что не всегда для полей с типом "number" уместно проявление цифровой клавиатуры. Например, при вводе адреса или почтового индекса, где допустим ввод букв и символов, лучше использовать соответствующие атрибуты для оптимального отображения клавиатуры:
<input type="text" inputmode="numeric" pattern="\\d*">
Для iPad уделите особое внимание корректному распознаванию клавиш, учитывая богатство клавиатурных раскладок этого устройства.
Как обойти исключения и улучшить UX
Несмотря на преимущества HTML5 и директиву
type="number", могут возникнуть сложности при интерпретации чисел с разделителями, такими как запятые или пробелы:
<input type="number" pattern="[\\d, ]*">
В таких случаях UX может стать хуже. Решением проблемы будет использование атрибутов
inputmode и
pattern для корректной работы. Для надёжного отсеивания ненужных символов используйте jQuery:
// Этот jQuery-пример аккуратно отсеивает нежелательные символы
$('input[type="number"]').on('keypress', function(e) {
var regex = new RegExp("^[0-9,\\b]+$");
var key = String.fromCharCode(!e.charCode ? e.which : e.charCode);
if (!regex.test(key)) {
e.preventDefault();
return false;
}
});
Проявляйте заботу об удобстве и понятности UX, проводите тестирование на различных версиях iOS, особенно когда речь идёт о вводе критически важной информации, такой как платёжные данные или персональные сведения.
Визуализация
Представьте
<input type="number"/> в виде двери для цифр:
🚪🔢: Добро пожаловать, цифры! Проходите сюда. (Стандартная цифровая клавиатура)
По умолчанию на iOS эта дверь требует специального приветственного коврика:
🚪🔢: (Коврик отсутствует) Какая маленькая обувь у этих муравьёв? 👞📱
Решение проблемы: поместите под дверь соответствующий коврик (атрибуты
pattern и
inputmode):
<input type="number" pattern="[0-9]*" inputmode="decimal">
Тогда iOS узнает коврик и...
📱👀: О, это вход для ЦИФР! Вызываю ЦИФРОВУЮ КЛАВИАТУРУ. 🎹🔢
Полезные материалы
- <input>: Элемент ввода (HTML формы) | MDN – глубоко детализированный справочник по HTML-элементам <input>.
- HTML Standard – Спецификация HTML для типов ввода
numberс исчерпывающим описанием.
- Политика для <video> на iOS | WebKit – Информация о поведении input-элементов на iOS, предоставленная командой WebKit.
- Цифровая клавиатура для мобильного ввода – Stack Overflow – дискуссия о методах вызова цифровых клавиатур на мобильных устройствах.
- Документация Apple для разработчиков – Инструкции по настройке клавиатуры на iOS для веб-приложений от Apple.
- Inputmode атрибут: полная история | CSS-Tricks – детальный обзор
inputmode, ключевого атрибута для контроля над мобильными клавиатурами.
- Can I use... Support tables for HTML5, CSS3, etc – Таблицы совместимости браузеров для HTML5-типов ввода, включая
number.
Элина Баранова
разработчик Android