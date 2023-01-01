Решение: Как в iOS11 получить доступ к камере из веб-приложения?

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Быстрый ответ

Воспользуйтесь элементом <input> с атрибутами type="file" и capture="camera" для того, чтобы предоставить доступ к камере с главного экрана вашего веб-приложения в iOS 11. Этот метод вызовет интерфейс камеры при непосредственном использовании этого элемента на странице. В примере ниже смотрите, как это реализовано:

HTML Скопировать код <input type="file" accept="image/*" capture="camera">

Обратите внимание: указанного HTML-элемента вполне достаточно для вызова интерфейса камеры, и другие коды здесь не требуются. И к тому же, важно убедиться, что ваше веб-приложение исправно работает в оффлайн-режиме с целью оптимизации пользовательского опыта.

Как быть изобретательным при столкновении с изменениями и обновлениями iOS

Компания Apple известна своими строгими требованиями к веб-разработчикам, особенно когда речь идет о доступе к камере через веб-приложения с главного экрана. Здесь некоторые советы, как приспосабливаться к постоянно меняющейся политике Apple:

Навигация по обновлениям iOS в контексте Safari

В экосистеме Apple веб-браузер Safari играет ключевую роль. Представьте предварительное тестирование функционала камеры в Safari как непременную стадию перед тем, как вынести приложение на главный экран.

Осваиваем WebRTC

Если вы столкнулись с ограничениями WebRTC, рассмотрите возможность использования таких фреймворков, как Apache Cordova, которые предоставят вам контроль над доступом к камере в разнообразных веб-окружениях. В вашем приложении отсутствует Navigator.mediaDevices ? Эта проблема знакома большинству разработчиков!

Работаем с manifest.json

Настраивая manifest.json, можно серьёзно облегчить получение необходимых прав для управления WebRTC на iOS. Не отчаивайтесь перед лицом неудач — каждая попытка приближает вас к успеху.

С выходом iOS 11.3 использование <input type="file"> значительно упростило вопрос доступа к камере в веб-приложениях с главного экрана. Следуйте философии Apple — "Think different", и оставайтесь в курсе их обновлений, которые могут облегчить доступ к функционалу камеры. Если устройства ваших пользователей поддерживают iOS 13, то считайте, что проблема доступа к камере уже решена!

Управление камерой с помощью обработки файлов

Обеспечьте стабильную и надёжную работу камеры, разместив файлы вашего веб-приложения на веб-ресурсе, который доступен с мобильных устройств.

Визуализация

Пример того, как обеспечить доступ к камере в iOS 11 на практике:

Markdown Скопировать код 🏠 📲 Доступное веб-приложение на главном экране в iOS 11

Доступ к камере включает в себя получение разрешения от операционной системы. Визуализируйте этот процесс как выдачу пропуска на вход:

plaintext Скопировать код Шаг 1: 🖼️ [ Закрыто ] -> Пользователь взаимодействует -> 🖼️ [ Запрос разрешения ] Шаг 2: 🖼️ [ Разрешение получено ] -> Веб-приложение активирует -> 📷 [ Камера ]

А вот визуальное представление этого процесса:

Markdown Скопировать код **Этапы доступа к камере:** 1. Запрос доступа: 👆✋🚪 2. Получение доступа: 🖼️🔑 3. Съемка: 📷✨

Советы и решения: настройка на успех

Запасной вариант: введение файла

При работе со старыми версиями iOS или в случае возникновения каких-то технических проблем, всегда можно прибегнуть к надёжному способу введения файла.

Отключение мета-тега apple-mobile-web-app-capable

Иногда для решения проблемы с доступом к камере может понадобиться отключение apple-mobile-web-app-capable мета-тега. Если это необходимо, то без страха убирайте его на некоторое время.

Тестирование – ключ к успеху

Тестирование должно стать вашим ежедневным ритуалом. Проверяйте приложение на различных устройствах и в разных версиях iOS. Маленький профессиональный совет: используйте демонстрационные проекты с GitHub в качестве референсов. Ведь для разработчиков всё начинается с тестирования!

Адаптивность и гибкость

Оставайтесь гибкими и приспосабливайтесь к новым API. Неостанавливайтесь на последнем изменении политики или требованиях компании Apple, чтобы сделать опыт использования ваших пользователей максимально приятным и удобным.

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