Решение: Как в iOS11 получить доступ к камере из веб-приложения?#Веб-разработка #Web API #Приложения и экосистемы
Быстрый ответ
Воспользуйтесь элементом
<input> с атрибутами
type="file" и
capture="camera" для того, чтобы предоставить доступ к камере с главного экрана вашего веб-приложения в iOS 11. Этот метод вызовет интерфейс камеры при непосредственном использовании этого элемента на странице. В примере ниже смотрите, как это реализовано:
<input type="file" accept="image/*" capture="camera">
Обратите внимание: указанного HTML-элемента вполне достаточно для вызова интерфейса камеры, и другие коды здесь не требуются. И к тому же, важно убедиться, что ваше веб-приложение исправно работает в оффлайн-режиме с целью оптимизации пользовательского опыта.
Как быть изобретательным при столкновении с изменениями и обновлениями iOS
Компания Apple известна своими строгими требованиями к веб-разработчикам, особенно когда речь идет о доступе к камере через веб-приложения с главного экрана. Здесь некоторые советы, как приспосабливаться к постоянно меняющейся политике Apple:
Навигация по обновлениям iOS в контексте Safari
В экосистеме Apple веб-браузер Safari играет ключевую роль. Представьте предварительное тестирование функционала камеры в Safari как непременную стадию перед тем, как вынести приложение на главный экран.
Осваиваем WebRTC
Если вы столкнулись с ограничениями WebRTC, рассмотрите возможность использования таких фреймворков, как Apache Cordova, которые предоставят вам контроль над доступом к камере в разнообразных веб-окружениях. В вашем приложении отсутствует
Navigator.mediaDevices? Эта проблема знакома большинству разработчиков!
Работаем с
manifest.json
Настраивая manifest.json, можно серьёзно облегчить получение необходимых прав для управления WebRTC на iOS. Не отчаивайтесь перед лицом неудач — каждая попытка приближает вас к успеху.
С выходом iOS 11.3 использование
<input type="file"> значительно упростило вопрос доступа к камере в веб-приложениях с главного экрана. Следуйте философии Apple — "Think different", и оставайтесь в курсе их обновлений, которые могут облегчить доступ к функционалу камеры. Если устройства ваших пользователей поддерживают iOS 13, то считайте, что проблема доступа к камере уже решена!
Управление камерой с помощью обработки файлов
Обеспечьте стабильную и надёжную работу камеры, разместив файлы вашего веб-приложения на веб-ресурсе, который доступен с мобильных устройств.
Визуализация
Пример того, как обеспечить доступ к камере в iOS 11 на практике:
🏠 📲 Доступное веб-приложение на главном экране в iOS 11
Доступ к камере включает в себя получение разрешения от операционной системы. Визуализируйте этот процесс как выдачу пропуска на вход:
Шаг 1: 🖼️ [ Закрыто ] -> Пользователь взаимодействует -> 🖼️ [ Запрос разрешения ]
Шаг 2: 🖼️ [ Разрешение получено ] -> Веб-приложение активирует -> 📷 [ Камера ]
А вот визуальное представление этого процесса:
**Этапы доступа к камере:**
1. Запрос доступа: 👆✋🚪
2. Получение доступа: 🖼️🔑
3. Съемка: 📷✨
Советы и решения: настройка на успех
Запасной вариант: введение файла
При работе со старыми версиями iOS или в случае возникновения каких-то технических проблем, всегда можно прибегнуть к надёжному способу введения файла.
Отключение мета-тега apple-mobile-web-app-capable
Иногда для решения проблемы с доступом к камере может понадобиться отключение
apple-mobile-web-app-capable мета-тега. Если это необходимо, то без страха убирайте его на некоторое время.
Тестирование – ключ к успеху
Тестирование должно стать вашим ежедневным ритуалом. Проверяйте приложение на различных устройствах и в разных версиях iOS. Маленький профессиональный совет: используйте демонстрационные проекты с GitHub в качестве референсов. Ведь для разработчиков всё начинается с тестирования!
Адаптивность и гибкость
Оставайтесь гибкими и приспосабливайтесь к новым API. Неостанавливайтесь на последнем изменении политики или требованиях компании Apple, чтобы сделать опыт использования ваших пользователей максимально приятным и удобным.
Полезные материалы
- Создание фотографий с помощью getUserMedia() – Веб-API | MDN: Подробное руководство по использованию WebRTC API для создания фотографий.
- Поддерживаемые Meta-Теги: Обзор специфических для iOS мета-тегов.
- Захват аудио и видео в HTML5 | Статьи | web.dev: Введение в захват аудио и видео в HTML5.
- Can I use... Support tables for HTML5, CSS3, etc: Информация о совместимости API getUserMedia в различных браузерах.
- Управление камерой и видео с помощью HTML5 – Пример: Практическое руководство по управлению камерой с использованием Media Capture API.
- Media Capture and Streams: Спецификация по захвату медиа и потоков от W3C — источник исчерпывающей информации по данной теме.
Кирилл Мещеряков
технический обозреватель