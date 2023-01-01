Решение: иконки Font Awesome не отображаются на сайте

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Быстрый ответ

Прежде всего осуществите проверку корректности подключения CSS Font Awesome в секции <head> вашего HTML-документа:

HTML Скопировать код <link rel="stylesheet" href="https://use.fontawesome.com/releases/v5.8.1/css/all.css">

Обновите ссылку так, чтобы она соответствовала последней доступной версии. При хранении файлов на виртуальной машине убедитесь, что путь к ним указан правильно. Для элементов используйте соответствующие классы, например:

HTML Скопировать код <i class="fas fa-camera"></i> <!-- Отлично, если вы любите фотографировать! -->

Здесь класс fas обозначает Font Awesome Solid, а fa-camera — иконку камеры.

Проверьте подключение по HTTPS и избегайте блокировщиков рекламы

Обеспечьте подключение к CDN посредством HTTPS:

HTML Скопировать код <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/font-awesome/latest/css/font-awesome.min.css">

Учтите, что браузерные расширения для блокировки рекламы, такие как AdBlock Plus или uBlock, могут затруднять отображение иконок. Проверьте их влияние, временно их отключив.

Проведите очистку кэша и проверьте теги

Устаревший кэш браузера может являться причиной отсутствия иконок. Очветить кэш браузера можно с помощью специальных интструментов.

Также проверьте корректность использования атрибутов в тегах <link> : для подключения CSS Font Awesome стоит использовать href= , а не src= :

HTML Скопировать код <link rel="stylesheet" href="путь-к-fontawesome/css/font-awesome.min.css">

Проверьте корректность формата CDN и задайте шрифты FontAwesome

Убедитесь, что CDN подключен верно, так как любая ошибка в ссылке может вызвать проблемы с отображением иконок:

HTML Скопировать код <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/font-awesome/4.1.0/css/font-awesome.min.css">

Укажите FontAwesome в качестве семейства шрифтов для необходимых элементов:

CSS Скопировать код .some-class { font-family: 'FontAwesome', sans-serif; }

Проверьте совместимость версий и просмотрите код на предмет конфликтов

Иногда проблему можно решить, используя старую версию Font Awesome.

Тщательно просмотрите ваш CSS-код на предмет конфликтов в стилях или перекрывающих файлов, которые могут мешать отображению иконок.

Определите префиксы и классы

Важным является корректное использование префиксов и классов:

HTML Скопировать код <i class="fa fa-iconName"></i> <!-- Font Awesome 4 --> <i class="fas fa-iconName"></i> <!-- Font Awesome 5+ (Solid) -->

Подключите все необходимые файлы и используйте правильные ссылки

Подключение файла "all.min.css" гарантирует доступность всех типов иконок:

HTML Скопировать код <link rel="stylesheet" href="https://use.fontawesome.com/releases/v5.8.1/css/all.css">

Важно использование правильных классов:

HTML Скопировать код <i class="fas fa-check-square"></i> <!-- В роли галочек для выполненных задач -->

Визуализация

Для понимания представьте иконки Font Awesome в виде инструментов в ящике для инструментов:

Markdown Скопировать код 🧰 [молоток, гаечный ключ, 🔴, отвертка] // 🔴: "Если бы к CSS подключили меня правильно, я мог бы стать иконкой!"

Чтобы их отобразить, вам потребуется:

Подключить CSS: Убедитесь в доступности CSS-файла с иконками. Использовать правильные классы: Вам необходимо использовать корректные наименования классов для иконок.

Markdown Скопировать код - CSS-ссылка: [🔗] (Активна ли эта ссылка?) - Класс иконки: [✅молоток] vs [❌молотк] (Написание очень важно.)

Правильная настройка и тестирование различных элементов

Инструкции с сайта Font Awesome могут показать путь к "сокровищнице" иконок.

Для тестирования попробуйте различные элементы, вроде <i> и <span> :

HTML Скопировать код <i class="fas fa-coffee"></i> <!-- Без кофе никуда! --> <span class="fas fa-coffee"></span> <!-- А может, пора сделать перерыв? -->

Храните иконки на своем сервере и следите за обновлениями

Храня иконки на собственном сервере, вы можете улучшить производительность, загружая только те, которые вам необходимы.

Следите за актуальными обновлениями Font Awesome, чтобы избежать конфликтов версий и ошибок.

Доступность иконок в разных версиях и официальные рекомендации Wiki

Используемая версия Font Awesome определяет доступные иконки. Учитывайте это при их выборе.

Если возникают сложности, официальная вики Font Awesome может помочь найти ответы на ваши вопросы.

Полезные материалы