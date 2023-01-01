Решение: IE 11 в режиме совместимости игнорирует тег IE=EDGE
Быстрый ответ
Для использования максимально актуальных функций рендеринга IE11, примени мета-тег
IE=edge. Это поможет устранить проблемы с режимом совместимости на внутренних сайтах:
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
Разместите этот тег в начале секции
<head> для более гибкого управления параметрами совместимости.
Диагностика проблемы
Если у вас возникли сложности с деактивацией режима совместимости, проверьте, не активирован ли в IE11 Режим корпоративного использования, который может игнорировать мета-теги. Если это так, обратитесь к опции отключения данного режима через Групповую политику. Это потребует согласования с системными администраторами.
Отладка: инструменты разработчика F12
При наличии проблем с совместимостью используйте
инструменты разработчика F12 для детальной отладки и ручной корректировки Режима документа, что поможет идентифицировать и устранить проблемы отображения сайта.
Тег X-UA-Compatible: системный подход
Универсальность: чтобы обеспечить более полное применение тега
X-UA-Compatible, добавьте его на общую шаблонную страницу. Это повлияет на всё приложение и дочерние страницы.
Тонкая настройка Режима корпоративного использования
Обработка строки агента пользователя
Имейте в виду: строка агента пользователя в некоторых случаях может указывать неверную версию IE, создавая проблемы с совместимостью.
Пересмотр сетевых политик: часто забывают об этом
Ваши сетевые политики могут неожиданно переключить режим совместимости на внутренних сайтах, поэтому обратите на них внимание.
Тег X-UA-Compatible: важность точности
Любая ошибка в синтаксисе или расположении тега
X-UA-Compatible может привести к проблемам. Поэтому его использование требует внимательной проверки.
Визуализация
Ниже показана схема проблемы:
Мета-тег: 🚫 Блокировка режима совместимости
IE11: 🧩 Настройки интранет
Поведение IE11:
[🔒] Интранет-зона
[🌐] Параметры режима совместимости
Мета-тег попытка отключить режим совместимости:
🚫 -> 🧩
Результат: Блокировка не срабатывает из-за настроек интранет IE11 контролирующих работу мета-тега.
IE11:
[🛠️ Приоритет интранет-настроек] > [🚫 Мета-тег]
Настройки IE11 (🛠️) имеют приоритет над мета-тегами (🚫), которые не могут влиять на основную конфигурацию.
Совместные усилия
Взаимодействие с сообществом ASP.NET MVC
Свяжитесь со специалистами сообщества разработчиков ASP.NET MVC за дополнительной поддержкой и возможностью интеграции решений в файл web.config.
Координация действий
Сотрудничайте с IT-отделами, ответственными за Active Directory и управление рабочими местами, для внесения изменений в политику безопасности. Это способствует единому подходу к работе браузеров в рамках компании.
Полезные материалы
- Определение режимов устаревших документов (Internet Explorer) | Microsoft Docs — Официальное руководство по настройке режимов документов в IE11.
- Обсуждение использования совместимых с IE мета-тегов в HTML5 Boilerplate – GitHub — Диалог в сообществе HTML5 Boilerplate о использовании мета-тегов для IE.
- Что делает <meta http-equiv="X-UA-Compatible" Content="IE=edge">? – Stack Overflow — Пояснения к назначению и применению мета-тега X-UA-Compatible.
- Microsoft отменяет условные комментарии в IE10 — SitePoint — Анализ изменений, связанных с отменой условных комментариев, и их влияния на обратную совместимость в IE11.
- Практическое руководство о совместимости с IE и режимах документов — Полезные советы и подходы к решению проблем с режимом совместимости IE.