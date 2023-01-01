Решение: IE 11 в режиме совместимости игнорирует тег IE=EDGE

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Быстрый ответ

Для использования максимально актуальных функций рендеринга IE11, примени мета-тег IE=edge . Это поможет устранить проблемы с режимом совместимости на внутренних сайтах:

HTML Скопировать код <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">

Разместите этот тег в начале секции <head> для более гибкого управления параметрами совместимости.

Диагностика проблемы

Если у вас возникли сложности с деактивацией режима совместимости, проверьте, не активирован ли в IE11 Режим корпоративного использования, который может игнорировать мета-теги. Если это так, обратитесь к опции отключения данного режима через Групповую политику. Это потребует согласования с системными администраторами.

Отладка: инструменты разработчика F12

При наличии проблем с совместимостью используйте инструменты разработчика F12 для детальной отладки и ручной корректировки Режима документа, что поможет идентифицировать и устранить проблемы отображения сайта.

Тег X-UA-Compatible: системный подход

Универсальность: чтобы обеспечить более полное применение тега X-UA-Compatible , добавьте его на общую шаблонную страницу. Это повлияет на всё приложение и дочерние страницы.

Тонкая настройка Режима корпоративного использования

Обработка строки агента пользователя

Имейте в виду: строка агента пользователя в некоторых случаях может указывать неверную версию IE, создавая проблемы с совместимостью.

Пересмотр сетевых политик: часто забывают об этом

Ваши сетевые политики могут неожиданно переключить режим совместимости на внутренних сайтах, поэтому обратите на них внимание.

Тег X-UA-Compatible: важность точности

Любая ошибка в синтаксисе или расположении тега X-UA-Compatible может привести к проблемам. Поэтому его использование требует внимательной проверки.

Визуализация

Ниже показана схема проблемы:

Markdown Скопировать код Мета-тег: 🚫 Блокировка режима совместимости IE11: 🧩 Настройки интранет Поведение IE11: [🔒] Интранет-зона [🌐] Параметры режима совместимости

Мета-тег попытка отключить режим совместимости:

Markdown Скопировать код 🚫 -> 🧩

Результат: Блокировка не срабатывает из-за настроек интранет IE11 контролирующих работу мета-тега.

Markdown Скопировать код IE11: [🛠️ Приоритет интранет-настроек] > [🚫 Мета-тег]

Настройки IE11 (🛠️) имеют приоритет над мета-тегами (🚫), которые не могут влиять на основную конфигурацию.

Совместные усилия

Взаимодействие с сообществом ASP.NET MVC

Свяжитесь со специалистами сообщества разработчиков ASP.NET MVC за дополнительной поддержкой и возможностью интеграции решений в файл web.config.

Координация действий

Сотрудничайте с IT-отделами, ответственными за Active Directory и управление рабочими местами, для внесения изменений в политику безопасности. Это способствует единому подходу к работе браузеров в рамках компании.

Полезные материалы