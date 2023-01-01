Решение: Google Maps показывает "For development purposes only"#Веб-разработка #Web API
Быстрый ответ
Для устранения надписи "Только для разработки" на карте Google Maps потребуется действующий API-ключ и введённые платежные данные в Google Cloud Console. Шаги по решению проблемы следующие:
- Откройте Google Cloud Console.
- Настройте способ оплаты для вашего проекта.
- Активируйте Maps JavaScript API.
- Сгенерируйте новый API-ключ.
- Интегрируйте полученный ключ в ваш HTML-код для Google Maps.
<script src="https://maps.googleapis.com/maps/api/js?key=ВАШ_API_КЛЮЧ&callback=initMap"></script>
Вставьте
ВАШ_API_КЛЮЧ вместо указанного фрагмента в коде выше. Обязательно ограничьте использование вашего API-ключа, чтобы избежать его неправомерное использование.
Основательный разбор: настройка API и расчёта платежей
API: активация и устранение ошибок
При активации Google Maps API могут возникнуть следующие вопросы:
- Перейдите на страницу Google Cloud Console, для управления проектом.
- Активируйте все необходимые API: самыми ключевыми являются Maps JavaScript API, Geocoding API и Places API.
- Установите ограничения для вашего API-ключа в соответствии с требованиями проекта.
Понимание платежного процесса и поиск альтернатив
Несмотря на бесплатные квоты, предоставляемые некоторыми API, важно контролировать расходы и исключить неожиданные траты. Если ваш бюджет ограничен, стоит обратить внимание на такие альтернативы, как OpenStreetMap, а также средства Leaflet и Mapbox.
Использование инструментов для диагностики и исправления ошибок
Расширение для Chrome Google Maps Platform API Checker может помочь в диагностике ошибок. Обратите внимание на страницу Описание ошибок для информации об возможных проблемах и способах их решения.
Визуализация
Рассмотрим проблему на простом примере: вы строите дом (🏠), и для его оформления используете эскиз картины (🖼️). Вдруг вы замечаете водяной знак: "Только для просмотра" (🚫).
🏠 Дом с картиной 🖼️: [Демонстрационный режим]
🚫 Водяной знак на картине: "Только для просмотра"
Чтобы избавиться от этого знака, вам требуется заменить эскиз картины на лицензированную версию (💳🖼️), то есть получить API-ключ от Google Maps.
💳 Получение API-ключа (💳🔑)
🖼️ Обновление Картины: [Производственный режим]
✅ Наслаждайтесь картиной без водяных знаков!
Помните: Без ключа ваша карта всего навсего демонстрационный образец!
Глубже к истокам проблемы: поиск и устранение неисправностей
Проверка API-ключа: корректность данных и кода
- Убедитесь в правильности вызова Google Maps JavaScript API, проверьте правильность введенного API-ключа.
- Проверьте код на наличие ошибок инициализации, которые могут привести к неправильному отображению карты.
Изучение возможностей и ограничений: пользовательские квоты и правила использования
- Соблюдайте правила использования Google Maps API, чтобы продолжать пользоваться сервисом без нарушений законодательства.
- Следите за лимитами использования, чтобы не превысить ваш бюджет и бесплатные квоты.
Понимание настроек и диагностика ошибок: конфигурация API
Ориентирование в настройках API может быть сложным, но вы справитесь, если:
- Внимательно изучите документацию по API, которые вы используете.
- Проанализируйте настройки ограничений для API-ключа: если карта отображается неверно, возможно, проблема заключается в этих самых ограничениях.
Полезные материалы
- Введение в Google Maps Platform — официальное руководство по интеграции Google Maps.
- Тарифы и стоимость использования API на Google Maps Platform — изучите правила оплаты и цены на использование Maps API.
- Google Cloud Platform — центральный ресурс для управления API и настройки платежей в облаке Google.
- Описание ошибок | Maps JavaScript API — перечень типов ошибок и сопособы их исправления в Maps JavaScript API.
- html – Google Maps отображает "Только для разработки" – Stack Overflow — рекомендации от пользователей и решения типовой проблемы с картами.
- Как изменить способ оплаты для проекта | Облачные платежи | Google Cloud — руководство по управлению оплатой для ваших проектов в облаке Google.
- Условия предоставления услуг Google Maps Platform — договор, регулирующий использование платформы Google Maps.
Вероника Лисицына
фронтенд-инженер