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Решение: Google Maps показывает "For development purposes only"
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Решение: Google Maps показывает "For development purposes only"

#Веб-разработка  #Web API  
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Быстрый ответ

Для устранения надписи "Только для разработки" на карте Google Maps потребуется действующий API-ключ и введённые платежные данные в Google Cloud Console. Шаги по решению проблемы следующие:

  1. Откройте Google Cloud Console.
  2. Настройте способ оплаты для вашего проекта.
  3. Активируйте Maps JavaScript API.
  4. Сгенерируйте новый API-ключ.
  5. Интегрируйте полученный ключ в ваш HTML-код для Google Maps.
JS
Скопировать код
<script src="https://maps.googleapis.com/maps/api/js?key=ВАШ_API_КЛЮЧ&callback=initMap"></script>

Вставьте ВАШ_API_КЛЮЧ вместо указанного фрагмента в коде выше. Обязательно ограничьте использование вашего API-ключа, чтобы избежать его неправомерное использование.

Пошаговый план для смены профессии

Основательный разбор: настройка API и расчёта платежей

API: активация и устранение ошибок

При активации Google Maps API могут возникнуть следующие вопросы:

  • Перейдите на страницу Google Cloud Console, для управления проектом.
  • Активируйте все необходимые API: самыми ключевыми являются Maps JavaScript API, Geocoding API и Places API.
  • Установите ограничения для вашего API-ключа в соответствии с требованиями проекта.

Понимание платежного процесса и поиск альтернатив

Несмотря на бесплатные квоты, предоставляемые некоторыми API, важно контролировать расходы и исключить неожиданные траты. Если ваш бюджет ограничен, стоит обратить внимание на такие альтернативы, как OpenStreetMap, а также средства Leaflet и Mapbox.

Использование инструментов для диагностики и исправления ошибок

Расширение для Chrome Google Maps Platform API Checker может помочь в диагностике ошибок. Обратите внимание на страницу Описание ошибок для информации об возможных проблемах и способах их решения.

Визуализация

Рассмотрим проблему на простом примере: вы строите дом (🏠), и для его оформления используете эскиз картины (🖼️). Вдруг вы замечаете водяной знак: "Только для просмотра" (🚫).

Markdown
Скопировать код
🏠 Дом с картиной 🖼️: [Демонстрационный режим]
🚫 Водяной знак на картине: "Только для просмотра"

Чтобы избавиться от этого знака, вам требуется заменить эскиз картины на лицензированную версию (💳🖼️), то есть получить API-ключ от Google Maps.

Markdown
Скопировать код
💳 Получение API-ключа (💳🔑)
🖼️ Обновление Картины: [Производственный режим]
✅ Наслаждайтесь картиной без водяных знаков!

Помните: Без ключа ваша карта всего навсего демонстрационный образец!

Глубже к истокам проблемы: поиск и устранение неисправностей

Проверка API-ключа: корректность данных и кода

  • Убедитесь в правильности вызова Google Maps JavaScript API, проверьте правильность введенного API-ключа.
  • Проверьте код на наличие ошибок инициализации, которые могут привести к неправильному отображению карты.

Изучение возможностей и ограничений: пользовательские квоты и правила использования

  • Соблюдайте правила использования Google Maps API, чтобы продолжать пользоваться сервисом без нарушений законодательства.
  • Следите за лимитами использования, чтобы не превысить ваш бюджет и бесплатные квоты.

Понимание настроек и диагностика ошибок: конфигурация API

Ориентирование в настройках API может быть сложным, но вы справитесь, если:

  • Внимательно изучите документацию по API, которые вы используете.
  • Проанализируйте настройки ограничений для API-ключа: если карта отображается неверно, возможно, проблема заключается в этих самых ограничениях.

Полезные материалы

  1. Введение в Google Maps Platformофициальное руководство по интеграции Google Maps.
  2. Тарифы и стоимость использования API на Google Maps Platform — изучите правила оплаты и цены на использование Maps API.
  3. Google Cloud Platformцентральный ресурс для управления API и настройки платежей в облаке Google.
  4. Описание ошибок | Maps JavaScript API — перечень типов ошибок и сопособы их исправления в Maps JavaScript API.
  5. html – Google Maps отображает "Только для разработки" – Stack Overflowрекомендации от пользователей и решения типовой проблемы с картами.
  6. Как изменить способ оплаты для проекта | Облачные платежи | Google Cloud — руководство по управлению оплатой для ваших проектов в облаке Google.
  7. Условия предоставления услуг Google Maps Platformдоговор, регулирующий использование платформы Google Maps.
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Что необходимо для устранения надписи 'Только для разработки' на Google Maps?
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Вероника Лисицына

фронтенд-инженер

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