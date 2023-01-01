Решение: Google Maps показывает "For development purposes only"

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Быстрый ответ

Для устранения надписи "Только для разработки" на карте Google Maps потребуется действующий API-ключ и введённые платежные данные в Google Cloud Console. Шаги по решению проблемы следующие:

Откройте Google Cloud Console. Настройте способ оплаты для вашего проекта. Активируйте Maps JavaScript API. Сгенерируйте новый API-ключ. Интегрируйте полученный ключ в ваш HTML-код для Google Maps.

JS Скопировать код <script src="https://maps.googleapis.com/maps/api/js?key=ВАШ_API_КЛЮЧ&callback=initMap"></script>

Вставьте ВАШ_API_КЛЮЧ вместо указанного фрагмента в коде выше. Обязательно ограничьте использование вашего API-ключа, чтобы избежать его неправомерное использование.

Основательный разбор: настройка API и расчёта платежей

API: активация и устранение ошибок

При активации Google Maps API могут возникнуть следующие вопросы:

Перейдите на страницу Google Cloud Console, для управления проектом.

на страницу Google Cloud Console, для управления проектом. Активируйте все необходимые API : самыми ключевыми являются Maps JavaScript API , Geocoding API и Places API .

: самыми ключевыми являются , и . Установите ограничения для вашего API-ключа в соответствии с требованиями проекта.

Понимание платежного процесса и поиск альтернатив

Несмотря на бесплатные квоты, предоставляемые некоторыми API, важно контролировать расходы и исключить неожиданные траты. Если ваш бюджет ограничен, стоит обратить внимание на такие альтернативы, как OpenStreetMap, а также средства Leaflet и Mapbox.

Использование инструментов для диагностики и исправления ошибок

Расширение для Chrome Google Maps Platform API Checker может помочь в диагностике ошибок. Обратите внимание на страницу Описание ошибок для информации об возможных проблемах и способах их решения.

Визуализация

Рассмотрим проблему на простом примере: вы строите дом (🏠), и для его оформления используете эскиз картины (🖼️). Вдруг вы замечаете водяной знак: "Только для просмотра" (🚫).

Markdown Скопировать код 🏠 Дом с картиной 🖼️: [Демонстрационный режим] 🚫 Водяной знак на картине: "Только для просмотра"

Чтобы избавиться от этого знака, вам требуется заменить эскиз картины на лицензированную версию (💳🖼️), то есть получить API-ключ от Google Maps.

Markdown Скопировать код 💳 Получение API-ключа (💳🔑) 🖼️ Обновление Картины: [Производственный режим] ✅ Наслаждайтесь картиной без водяных знаков!

Помните: Без ключа ваша карта всего навсего демонстрационный образец!

Глубже к истокам проблемы: поиск и устранение неисправностей

Проверка API-ключа: корректность данных и кода

Убедитесь в правильности вызова Google Maps JavaScript API , проверьте правильность введенного API-ключа .

, проверьте правильность введенного . Проверьте код на наличие ошибок инициализации, которые могут привести к неправильному отображению карты.

Изучение возможностей и ограничений: пользовательские квоты и правила использования

Соблюдайте правила использования Google Maps API , чтобы продолжать пользоваться сервисом без нарушений законодательства.

, чтобы продолжать пользоваться сервисом без нарушений законодательства. Следите за лимитами использования, чтобы не превысить ваш бюджет и бесплатные квоты.

Понимание настроек и диагностика ошибок: конфигурация API

Ориентирование в настройках API может быть сложным, но вы справитесь, если:

Внимательно изучите документацию по API, которые вы используете.

документацию по API, которые вы используете. Проанализируйте настройки ограничений для API-ключа: если карта отображается неверно, возможно, проблема заключается в этих самых ограничениях.

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