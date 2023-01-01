Решаем проблему с Bootstrap dropdown: не работает меню

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Быстрый ответ

Убедитесь в корректности подключения CSS и JS-файлов Bootstrap. Кнопка button и контейнер меню div должны содержать соответствующие классы Bootstrap. Для кнопки актуален атрибут data-toggle="dropdown" в Bootstrap 4 и data-bs-toggle="dropdown" для Bootstrap 5. Ниже представлен пример базовой реализации:

HTML Скопировать код <!-- Bootstrap CSS --> <link rel="stylesheet" href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.3.1/css/bootstrap.min.css"> <div class="dropdown"> <button class="btn btn-secondary dropdown-toggle" type="button" id="dropdownMenuButton" data-toggle="dropdown" aria-haspopup="true" aria-expanded="false"> Выпадающее меню </button> <div class="dropdown-menu" aria-labelledby="dropdownMenuButton"> <a class="dropdown-item" href="#">Действие</a> <!-- Остальные элементы меню --> </div> </div> <!-- Bootstrap JavaScript --> <script src="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.3.1/js/bootstrap.min.js"></script>

В Bootstrap 5 не требуется jQuery и Popper.js. Замените data-toggle на data-bs-toggle .

Структура HTML

Неполадки, как правило, связаны с ошибками в структуре HTML-документа. Проверьте, что у кнопки button заявлены классы .btn и .dropdown-toggle , а также атрибуты data-toggle или data-bs-toggle в зависимости от версии Bootstrap.

Порядок размещения тегов скриптов

Не стоит забывать о важности порядка скриптов в документе, поскольку компоненты Bootstrap зависят от jQuery. jQuery должна подключаться до скрипта Bootstrap.

Избегайте конфликтов скриптов

Повторение скриптов может вызывать конфликты. Подключите только одну копию bootstrap.min.js .

Проверка совместимости версий

Проверьте совместимость версий jQuery и Bootstrap. Если меню не работает, возможно, причина в несовместимости версий. Если вы используете bootstrap.js , удалите bootstrap-dropdown.js .

Ошибки в консоли? Целостность? Кросс-доменные запросы?

Следите за ошибками JavaScript в консоли браузера. Даже малейшие синтаксические ошибки или проблемы с файлами могут привести к нарушению функционирования выпадающего меню. Проверьте корректность использования атрибутов integrity и crossorigin при использовании CDN.

Визуализация

Простой способ понять проблему в функционировании выпадающего меню Bootstrap:

Markdown Скопировать код Представьте: 🔑 = Триггер для выпадающего меню Bootstrap (data-toggle) 🔋 = JavaScript/jQuery (Подключены ли они корректно?) 🚗 = Браузер пользователя Если в брелоке автомобиля (🔑) села батарейка (🔋❌), функция дистанционного управления станет недоступной, верно? Аналогичная ситуация и с выпадающим меню Bootstrap: 1. jQuery (🔋) подключена некорректно или после JS Bootstrap 2. Присутствуют ошибки JavaScript в консоли 3. Ошибки в задании атрибутов триггера (🔑)

"Брелок" (🔑) и "батарейка" (🔋) нуждаются в правильной настройке для дистанционного управления машиной (🚗)!

Правильная обработка событий и готовность документа

В некоторых случаях решением может стать корректная инициализация выпадающего меню, особенно, если в коде используется свой jQuery в функции готовности документа.

Минимизация конфликтов с другими библиотеками

Обратите внимание на потенциальные конфликты с другими JavaScript-библиотеками. В таких случаях может быть полезен метод jQuery.noConflict() .

Преимущества использования последних возможностей

Для доступа к новейшим возможностям и исправлениям используйте последнюю версию Bootstrap. В противном случае могут возникнуть проблемы совместимости с обновляющимися браузерами или JavaScript-стандартами.

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