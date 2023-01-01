Рендер HTML в Twig: отображение тегов, а не сущностей#Веб-разработка #Основы HTML
Быстрый ответ
Если вам требуется вставить HTML-код в шаблон Twig без экранирования, можно воспользоваться фильтром
|raw:
{{ html_content | raw }}
Обратите внимание: использование фильтра
|raw всегда требует проверки HTML-контента на безопасность, иначе угрожает опасностью XSS-атак.
Безопасное использование фильтра raw
Для безопасного использования фильтра
|raw, предварительно очистите HTML-контент:
{{ sanitized_content | raw }}
Важно, чтобы переменная
sanitized_content была тщательно очищена от всех потенциальных уязвимостей, подобно тому как готовится к выставке породистая собака. Такую очистку лучше всего производить на стадии бэкенда, до того как данные попадут в шаблон Twig.
Продвинутая очистка с помощью фильтра striptags
В Twig существует фильтр
|striptags, который позволяет разрешить использование определённых HTML-тегов:
{{ html_content | striptags('<p><a>') | raw }}
Этот фильтр подобен селективному контролю доступа, пропускающему в "клуб" только теги
<p> и
<a>, исключая остальные.
Эффективная защита с использованием внешних библиотек
Если вы сомневаетесь в содержимом, рекомендуется использовать сторонние библиотеки для очистки HTML-кода:
$purifier = new \HTMLPurifier(); // Идеальный защитник в мире HTML
$clean_html = $purifier->purify($dirty_html); // Очистили и передали дальше
Затем безопасно отобразите очищенный HTML в шаблоне Twig:
{# Так и начинается история о мире чистого HTML... #}
{{ clean_html | raw }}
Использование функции перевода Symfony
Для вставки статического HTML-кода можно использовать систему перевода Symfony и передавать HTML напрямую в шаблон Twig из файла переводов:
# translations/messages.en.yaml
welcome_msg: "<p>Добро пожаловать, <strong>%username%</strong>!</p>"
И в шаблоне Twig:
{# Сообщение доставлено точно, как письмо от почтальона Symfony. #}
{{ 'welcome_msg'|trans({'%username%': username})|raw }}
Визуализация
С помощью фильтра
|raw ваша строка трансформируется в полноценный HTML внутри вашего шаблона Twig:
| Ваша Строка | Шаблон Twig |
| ------------------------------------ | ------------------------------------ |
| "<p>Привет!</p>" | 🖼️: [Привет!] |
| "<b style='color: red;'>Тревога!</b>"| 🖼️: [**Тревога!**] |
Таким образом, фильтр
|raw дает возможность HTML раскрыть все свои возможности прямо внутри шаблона Twig.
Применение на практике: Когда стоит использовать raw
- Статический контент:
|rawидеально подходит для статических строк, не предполагающих внешний ввод.
- Редакторы контента с форматированием:
|rawлучше всего подходит для отображения контента от доверенных администраторов.
- Шаблоны электронной почты:
|rawнужен для корректного отображения форматированных писем в почтовых клиентах.
Особенности обработки динамического HTML-контента: Осторожно, опасность!
- Контент, созданный пользователями: С фильтром
|rawследует обращаться осторожно, как с сырым яйцом. Если контент не очищен, лучше не использовать его.
- Наследование шаблонов: Убедитесь, что через наследование не подключается небезопасный контент.
- Избегание двойного экранирования: Если используются PHP-функции типа
htmlspecialchars, нужно быть осторожным с
|raw, чтобы не вызвать конфликт из-за двойного экранирования.
Полезные материалы
- escape – Документация – Twig — Руководство по экранированию вывода в шаблонах Twig.
- include – Документация – Twig — Как подключать различные шаблоны и обрабатывать HTML-контент.
- raw – Документация – Twig — О фильтре
|rawдля отображения неизменённого HTML.
- sandbox – Документация – Twig — Защита вашего шаблона Twig с помощью расширения
sandbox.
- PHP: htmlspecialchars – Руководство — Функция для экранирования HTML-символов, часто используемая на бэкенде.
Ксения Сорокина
веб-техредактор