Рендер HTML в Twig: отображение тегов, а не сущностей

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Быстрый ответ

Если вам требуется вставить HTML-код в шаблон Twig без экранирования, можно воспользоваться фильтром |raw :

twig Скопировать код {{ html_content | raw }}

Обратите внимание: использование фильтра |raw всегда требует проверки HTML-контента на безопасность, иначе угрожает опасностью XSS-атак.

Безопасное использование фильтра raw

Для безопасного использования фильтра |raw , предварительно очистите HTML-контент:

twig Скопировать код {{ sanitized_content | raw }}

Важно, чтобы переменная sanitized_content была тщательно очищена от всех потенциальных уязвимостей, подобно тому как готовится к выставке породистая собака. Такую очистку лучше всего производить на стадии бэкенда, до того как данные попадут в шаблон Twig.

Продвинутая очистка с помощью фильтра striptags

В Twig существует фильтр |striptags , который позволяет разрешить использование определённых HTML-тегов:

twig Скопировать код {{ html_content | striptags('<p><a>') | raw }}

Этот фильтр подобен селективному контролю доступа, пропускающему в "клуб" только теги <p> и <a> , исключая остальные.

Эффективная защита с использованием внешних библиотек

Если вы сомневаетесь в содержимом, рекомендуется использовать сторонние библиотеки для очистки HTML-кода:

php Скопировать код $purifier = new \HTMLPurifier(); // Идеальный защитник в мире HTML $clean_html = $purifier->purify($dirty_html); // Очистили и передали дальше

Затем безопасно отобразите очищенный HTML в шаблоне Twig:

twig Скопировать код {# Так и начинается история о мире чистого HTML... #} {{ clean_html | raw }}

Использование функции перевода Symfony

Для вставки статического HTML-кода можно использовать систему перевода Symfony и передавать HTML напрямую в шаблон Twig из файла переводов:

yaml Скопировать код # translations/messages.en.yaml welcome_msg: "<p>Добро пожаловать, <strong>%username%</strong>!</p>"

И в шаблоне Twig:

twig Скопировать код {# Сообщение доставлено точно, как письмо от почтальона Symfony. #} {{ 'welcome_msg'|trans({'%username%': username})|raw }}

Визуализация

С помощью фильтра |raw ваша строка трансформируется в полноценный HTML внутри вашего шаблона Twig:

Markdown Скопировать код | Ваша Строка | Шаблон Twig | | ------------------------------------ | ------------------------------------ | | "<p>Привет!</p>" | 🖼️: [Привет!] | | "<b style='color: red;'>Тревога!</b>"| 🖼️: [**Тревога!**] |

Таким образом, фильтр |raw дает возможность HTML раскрыть все свои возможности прямо внутри шаблона Twig.

Применение на практике: Когда стоит использовать raw

Статический контент : |raw идеально подходит для статических строк, не предполагающих внешний ввод.

: идеально подходит для статических строк, не предполагающих внешний ввод. Редакторы контента с форматированием : |raw лучше всего подходит для отображения контента от доверенных администраторов.

: лучше всего подходит для отображения контента от доверенных администраторов. Шаблоны электронной почты: |raw нужен для корректного отображения форматированных писем в почтовых клиентах.

Особенности обработки динамического HTML-контента: Осторожно, опасность!

Контент, созданный пользователями : С фильтром |raw следует обращаться осторожно, как с сырым яйцом. Если контент не очищен, лучше не использовать его.

: С фильтром следует обращаться осторожно, как с сырым яйцом. Если контент не очищен, лучше не использовать его. Наследование шаблонов : Убедитесь, что через наследование не подключается небезопасный контент.

: Убедитесь, что через наследование не подключается небезопасный контент. Избегание двойного экранирования: Если используются PHP-функции типа htmlspecialchars , нужно быть осторожным с |raw , чтобы не вызвать конфликт из-за двойного экранирования.

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