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Рекомендуемые размеры шрифтов для тегов H1-H6 в HTML
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Рекомендуемые размеры шрифтов для тегов H1-H6 в HTML

#CSS и верстка  #Текстовые элементы  
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Быстрый ответ

Стандартная последовательность уменьшения размеров шрифтов от H1 до H6 выглядит следующим образом:

  • H1: 32px
  • H2: 24px
  • H3: 19px
  • H4: 16px
  • H5: 14px
  • H6: 12px

Такой подход способствует эстетическому восприятию веб-страницы и обеспечивает удобную читаемость, создавая визуальную иерархию.

Пошаговый план для смены профессии

Понимание важности базовых настроек браузера

При верстке веб-сайта стандартные значения параметров, включая установки по умолчанию для стилей, которые встроены в браузеры, играют огромную роль. Хоть стандартные стили могут отличаться в браузерах устаревших версий типа IE7, IE8, FF2, FF3 и Opera, они представляют собой общую базу.

Для создания гармоничного дизайна, вам сначала необходимо ознакомиться со стандартами, а затем модифицировать их в соответствии с вашими дизайнерскими представлениями. Особое внимание следует уделить доступности – размеры шрифта должны быть комфортными для чтения для всех пользователей.

Перейдём к вопросу о дизайнерских предпочтениях: кто-то использует пиксели (px) для задания фиксированного размера шрифта, тогда как современные подходы к дизайну приветствуют другие единицы измерения...

Рассмотрение единиц измерения CSS для масштабируемого дизайна

В адаптивной верстке единицы EM и REM считаются стандартом измерения размера шрифта для обеспечения масштабируемости и доступности. Сегодня пиксели проигрывают в гибкости и способности адаптивно реагировать на размеры экрана и настройки пользователя.

Задание размеров шрифта с использованием единиц EM и REM

CSS
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/* Добро пожаловать в мир CSS, где все волшебно 🌙 */
body {
  /* Здравствуйте REM, вы – базовый размер шрифта */
  font-size: 16px; /* Исходный размер шрифта, который превращает единицу REM в пиксель */
}
h1 { font-size: 2rem; /* 32px, брутальный как Халк 💪 */ }
h2 { font-size: 1.5rem; /* 24px, мощный как Тор ⚡ */ }
h3 { font-size: 1.1875rem; /* 19px, ловкий как Человек-Муравей 🐜 */ }
h4 { font-size: 1rem; /* 16px, точный как Соколиный Глаз 🏹 */ }
h5 { font-size: 0.875rem; /* 14px, проворный как Человек-Паук 🕸️ */ }
h6 { font-size: 0.75rem; /* 12px, скрытный как Чёрная Вдова 🕷️ */ }

Теперь ваши заголовки на сайте – это настоящие герои, готовые к любым изменениям экрана и всегда соответствующие размеру основного текста.

Волшебство пользовательских свойств CSS

Создание пользовательского CSS-атрибута, например, --headline-font-size, позволяет вносить глобальные изменения, быстро и эффективно, подобно Квиксильверу.

Визуализация

Представьте себе размеры шрифтов как спуск с горы, где каждый уровень представляет собой шаг от H1 к H6.

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Диапазон размеров шрифтов: [🏔️ H1] > [🗻 H2] > [⛰️ H3] > [🌄 H4] > [🐪 H5] > [🪨 H6]
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H1: 🏔️  – Как Эверест, возвышающийся выше всего
H2: 🗻  – Внушительный, но чуть ниже
H3: ⛰️  – Изящный, но всё же заметный
H4: 🌄  – Гармонично вписывается в общий контекст
H5: 🐪  – Меньший, заметный при ближайшем рассмотрении
H6: 🪨  – Маленький, но важный деталь в общей картине

Балансировка стандартных размеров в различных браузерах

Забота о согласованности стандартных размеров в разных браузерах – задача каждого разработчика. Современные стратегии, такие как browser reset и normalization, помогают всем установить единый стиль, создавая ровную основу для работы. Когда дизайн сочетается с изяществом, мы обращаемся к адаптивным размерам шрифтов и техникам гибкой типографики: размеры меняются в зависимости от размера окна просмотра с использованием единиц vw/vh, функций calc(), медиазапросов и CSS clamp().

А на последней странице нашего руководства мы хотели бы напомнить, что хотя смелые решения всегда в моде, иногда полезно уметь стать незаметными и использовать нежирное начертание заголовков, чтобы текст оставался невидимым, но значимым героем.

Полезные материалы

  1. W3Schools – HTML-теги <h1> до <h6> — базовые сведения о HTML-тегах заголовков.
  2. MDN Web Docs – <h1><h6>: HTML-элементы заголовков для разделов — руководство по HTML-элементам заголовков разделов с примерами.
  3. CSS-Tricks – Варианты размеров шрифтов: px для основы, rem для компонентов, em для текстовых элементов — стратегия определения размера шрифтов с использованием единиц px, rem и em для масштабируемого дизайна.
  4. SitePoint – Понимание и применение единиц размеров rem в CSS — детальное изложение о применении единиц rem в адаптивном дизайне.
  5. WebAIM: Размеры шрифтов и веб-доступность — значение размера шрифта для доступности веб-страниц.
  6. A List Apart – Установка размеров текста в CSS — статья о методах задания размеров текста в CSS.
  7. Google Web Fundamentals – Введение в переменные шрифты на веб-страницах — обзор мира переменных шрифтов в интернете.
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Владимир Лисицын

разработчик фронтенда

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