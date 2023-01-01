Рекомендуемые размеры шрифтов для тегов H1-H6 в HTML

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Быстрый ответ

Стандартная последовательность уменьшения размеров шрифтов от H1 до H6 выглядит следующим образом:

H1 : 32px

: H2 : 24px

: H3 : 19px

: H4 : 16px

: H5 : 14px

: H6 : 12px

Такой подход способствует эстетическому восприятию веб-страницы и обеспечивает удобную читаемость, создавая визуальную иерархию.

Понимание важности базовых настроек браузера

При верстке веб-сайта стандартные значения параметров, включая установки по умолчанию для стилей, которые встроены в браузеры, играют огромную роль. Хоть стандартные стили могут отличаться в браузерах устаревших версий типа IE7, IE8, FF2, FF3 и Opera, они представляют собой общую базу.

Для создания гармоничного дизайна, вам сначала необходимо ознакомиться со стандартами, а затем модифицировать их в соответствии с вашими дизайнерскими представлениями. Особое внимание следует уделить доступности – размеры шрифта должны быть комфортными для чтения для всех пользователей.

Перейдём к вопросу о дизайнерских предпочтениях: кто-то использует пиксели (px) для задания фиксированного размера шрифта, тогда как современные подходы к дизайну приветствуют другие единицы измерения...

Рассмотрение единиц измерения CSS для масштабируемого дизайна

В адаптивной верстке единицы EM и REM считаются стандартом измерения размера шрифта для обеспечения масштабируемости и доступности. Сегодня пиксели проигрывают в гибкости и способности адаптивно реагировать на размеры экрана и настройки пользователя.

Задание размеров шрифта с использованием единиц EM и REM

CSS Скопировать код /* Добро пожаловать в мир CSS, где все волшебно 🌙 */ body { /* Здравствуйте REM, вы – базовый размер шрифта */ font-size: 16px; /* Исходный размер шрифта, который превращает единицу REM в пиксель */ } h1 { font-size: 2rem; /* 32px, брутальный как Халк 💪 */ } h2 { font-size: 1.5rem; /* 24px, мощный как Тор ⚡ */ } h3 { font-size: 1.1875rem; /* 19px, ловкий как Человек-Муравей 🐜 */ } h4 { font-size: 1rem; /* 16px, точный как Соколиный Глаз 🏹 */ } h5 { font-size: 0.875rem; /* 14px, проворный как Человек-Паук 🕸️ */ } h6 { font-size: 0.75rem; /* 12px, скрытный как Чёрная Вдова 🕷️ */ }

Теперь ваши заголовки на сайте – это настоящие герои, готовые к любым изменениям экрана и всегда соответствующие размеру основного текста.

Волшебство пользовательских свойств CSS

Создание пользовательского CSS-атрибута, например, --headline-font-size , позволяет вносить глобальные изменения, быстро и эффективно, подобно Квиксильверу.

Визуализация

Представьте себе размеры шрифтов как спуск с горы, где каждый уровень представляет собой шаг от H1 к H6 .

Markdown Скопировать код Диапазон размеров шрифтов: [🏔️ H1] > [🗻 H2] > [⛰️ H3] > [🌄 H4] > [🐪 H5] > [🪨 H6]

Markdown Скопировать код H1: 🏔️ – Как Эверест, возвышающийся выше всего H2: 🗻 – Внушительный, но чуть ниже H3: ⛰️ – Изящный, но всё же заметный H4: 🌄 – Гармонично вписывается в общий контекст H5: 🐪 – Меньший, заметный при ближайшем рассмотрении H6: 🪨 – Маленький, но важный деталь в общей картине

Балансировка стандартных размеров в различных браузерах

Забота о согласованности стандартных размеров в разных браузерах – задача каждого разработчика. Современные стратегии, такие как browser reset и normalization , помогают всем установить единый стиль, создавая ровную основу для работы. Когда дизайн сочетается с изяществом, мы обращаемся к адаптивным размерам шрифтов и техникам гибкой типографики: размеры меняются в зависимости от размера окна просмотра с использованием единиц vw/vh, функций calc(), медиазапросов и CSS clamp().

А на последней странице нашего руководства мы хотели бы напомнить, что хотя смелые решения всегда в моде, иногда полезно уметь стать незаметными и использовать нежирное начертание заголовков, чтобы текст оставался невидимым, но значимым героем.

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