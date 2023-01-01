Регулярные выражения: выбор текста между тегами в HTML#Веб-разработка #Основы HTML #Регулярные выражения
Быстрый ответ
Если вам требуется извлечь текст, заключенный между HTML-тегами, вы можете использовать следующее регулярное выражение:
(?<=<tag>).+?(?=</tag>). Вместо tag вставьте название нужного вам тега. Например, для тега
<div>, это выглядит так:
(?<=<div>).+?(?=</div>)
Здесь были применены позитивный просмотр назад
(?<=<tag>) и позитивный просмотр вперёд
(?=</tag>) для точной отсечки текста, находящегося внутри тегов
<div>, не включая сами теги в выборку. Однако стоит помнить, что использование регулярных выражений для обработки HTML может усложниться при наличии вложенных тегов.
Сложность превыше краткости
В серьезных случаях, при наличии вложенных тегов, регулярные выражения могут быть неэффективны. В таких случаях на помощь приходит DOM парсер, который специально создан для работы с HTML структурами.
Если ваше JavaScript-окружение не поддерживает lookbehind, вы можете применить незахватывающие группы:
// Немножко магии Гэндальфа?
// "Только текст между тегами, используя упрощённую форму регулярного выражения!"
(?:<div>)(.+?)(?:</div>)
Для регистронезависимого поиска применяйте модификаторы регулярных выражений. Например,
i или
s для активации dotall режима, который учитывает переносы строк. Не забывайте, предварительно тестировать свои шаблоны перед тем, как применять их.
Переносящие строки и пробивающие стены
Если ваша задача связана с мультистрочными тегами, то стоит скорректировать ваше регулярное выражение таким образом, чтобы оно учитывало переносы строк. Здесь ваша битва с регулярками примет следующий вид:
// Это больше похоже на битву персонажей мультфильма против переносов строк.
// "Новые строки, будьте готовы к захвату!"
(?<=<div>)[\s\S]+?(?=</div>)
Эта модификация позволяет "поймать" текст, перенесённый на новую строку внутри тегов
<div>.
Прогресс в работе со сложными структурами
Сложный HTML можно сравнить с крепостью, у которой не просто преодолеть оборону:
- Масштаб данных: делайте ваши шаблоны как можно более эффективными и точечными, чтобы ускорить процесс парсинга.
- Обработка данных после извлечения: заранее подумайте, как будут обрабатываться извлеченные данные.
- Устойчивость к крайним ситуациям: ваше регулярное выражение должно быть готово к нестандартным HTML-структурам.
В качестве последнего соображения вы можете использовать DOM API или такие библиотеки, как Beautiful Soup для Python, эффективно работающие с сложным HTML.
Создание своего инструментария для работы с регулярными выражениями
- Применяйте lookarounds для точного выбора нужного текста.
- Если вам необходимо захватить буквенно-цифровые символы и пробелы, используйте
[\w\s]+.
- Производите подстройку стратегий в зависимости от особенностей вашего JavaScript-окружения, если он не поддерживает lookbehinds.
- Обращайте внимание на работы с символами переноса строки, чтобы не упустить содержимое, разделённое на разные строки.
- Будьте готовы к неожиданным ситуациям — уверены, они обязательно произойдут!
Визуализация
Представьте себе задачу, будто это сбор урожая в саду: среди многих деревьев вам нужно собрать плоды именно с того, что находится между "оградами" из
<div>:
Сад: <tag1>Яблоки</tag1><div>Груши</div><tag2>Апельсины</tag2>
И тут ваша "машина" регулярных выражений приступает к работе:
// "Беги, машина, беги!"
(?<=<div>).+?(?=</div>)
Когда "машина" закончит сбор урожая, у вас будет:
| Фрукты в корзине | Фрукт (текст) |
| ------------------ | -------------- |
| Начальное (<div>Груши</div>) | Груши |
Мы поздравляем вас с успешной работой с регулярным выражением!
Регулярные выражения как процесс производства
Создание регулярных выражений ближе к работе на конвейере, нежели к магии:
- Захватывающие группы в регулярных выражениях — это ваши инструменты для извлечения именно тех данных, которые вам нужны.
- Используйте незахватывающие группы и классы символов для решения тех проблем, которые доставляют ограничения JavaScript.
- Для проверки шаблонов до их применения вы можете обращаться к онлайн-сервисам, вроде regex101.com.
Полезные материалы
- Регулярные выражения в JavaScript | MDN — Комплексное руководство по регулярным выражениям.
- regex101: создание, тестирование и отладка регулярных выражений — Отличный сервис для работы с регулярными выражениями.
- Шпаргалка по регулярным выражениям от DaveChild — Незаменимый помощник в освоении синтаксиса и шаблонов регулярных выражений.
- Онлайн-редактор W3Schools Tryit — Идеальное место для экспериментов с HTML-кодом.
- Что такое DOM? | CSS-Tricks — Разъяснения о том, что такое Document Object Model.
- RegExp в JavaScript | MDN — Здесь вы найдете всё, что нужно знать о конструкторе RegExp.
- Документация Simple HTML DOM — Руководство по манипуляции HTML с помощью Simple HTML DOM.
Ярослав Шадрин
разработчик интерфейсов