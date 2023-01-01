Регулярные выражения: выбор текста между тегами в HTML

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Быстрый ответ

Если вам требуется извлечь текст, заключенный между HTML-тегами, вы можете использовать следующее регулярное выражение: (?<=<tag>).+?(?=</tag>) . Вместо tag вставьте название нужного вам тега. Например, для тега <div> , это выглядит так:

(?<=<div>).+?(?=</div>)

Здесь были применены позитивный просмотр назад (?<=<tag>) и позитивный просмотр вперёд (?=</tag>) для точной отсечки текста, находящегося внутри тегов <div> , не включая сами теги в выборку. Однако стоит помнить, что использование регулярных выражений для обработки HTML может усложниться при наличии вложенных тегов.

Сложность превыше краткости

В серьезных случаях, при наличии вложенных тегов, регулярные выражения могут быть неэффективны. В таких случаях на помощь приходит DOM парсер, который специально создан для работы с HTML структурами.

Если ваше JavaScript-окружение не поддерживает lookbehind, вы можете применить незахватывающие группы:

// Немножко магии Гэндальфа? // "Только текст между тегами, используя упрощённую форму регулярного выражения!" (?:<div>)(.+?)(?:</div>)

Для регистронезависимого поиска применяйте модификаторы регулярных выражений. Например, i или s для активации dotall режима, который учитывает переносы строк. Не забывайте, предварительно тестировать свои шаблоны перед тем, как применять их.

Переносящие строки и пробивающие стены

Если ваша задача связана с мультистрочными тегами, то стоит скорректировать ваше регулярное выражение таким образом, чтобы оно учитывало переносы строк. Здесь ваша битва с регулярками примет следующий вид:

// Это больше похоже на битву персонажей мультфильма против переносов строк. // "Новые строки, будьте готовы к захвату!" (?<=<div>)[\s\S]+?(?=</div>)

Эта модификация позволяет "поймать" текст, перенесённый на новую строку внутри тегов <div> .

Прогресс в работе со сложными структурами

Сложный HTML можно сравнить с крепостью, у которой не просто преодолеть оборону:

Масштаб данных: делайте ваши шаблоны как можно более эффективными и точечными, чтобы ускорить процесс парсинга.

делайте ваши шаблоны как можно более эффективными и точечными, чтобы ускорить процесс парсинга. Обработка данных после извлечения: заранее подумайте, как будут обрабатываться извлеченные данные.

заранее подумайте, как будут обрабатываться извлеченные данные. Устойчивость к крайним ситуациям: ваше регулярное выражение должно быть готово к нестандартным HTML-структурам.

В качестве последнего соображения вы можете использовать DOM API или такие библиотеки, как Beautiful Soup для Python, эффективно работающие с сложным HTML.

Создание своего инструментария для работы с регулярными выражениями

Применяйте lookarounds для точного выбора нужного текста.

для точного выбора нужного текста. Если вам необходимо захватить буквенно-цифровые символы и пробелы, используйте [\w\s]+ .

. Производите подстройку стратегий в зависимости от особенностей вашего JavaScript-окружения, если он не поддерживает lookbehinds.

Обращайте внимание на работы с символами переноса строки , чтобы не упустить содержимое, разделённое на разные строки.

, чтобы не упустить содержимое, разделённое на разные строки. Будьте готовы к неожиданным ситуациям — уверены, они обязательно произойдут!

Визуализация

Представьте себе задачу, будто это сбор урожая в саду: среди многих деревьев вам нужно собрать плоды именно с того, что находится между "оградами" из <div> :

Сад: <tag1>Яблоки</tag1><div>Груши</div><tag2>Апельсины</tag2>

И тут ваша "машина" регулярных выражений приступает к работе:

// "Беги, машина, беги!" (?<=<div>).+?(?=</div>)

Когда "машина" закончит сбор урожая, у вас будет:

| Фрукты в корзине | Фрукт (текст) | | ------------------ | -------------- | | Начальное (<div>Груши</div>) | Груши |

Мы поздравляем вас с успешной работой с регулярным выражением!

Регулярные выражения как процесс производства

Создание регулярных выражений ближе к работе на конвейере, нежели к магии:

Захватывающие группы в регулярных выражениях — это ваши инструменты для извлечения именно тех данных, которые вам нужны.

в регулярных выражениях — это ваши инструменты для извлечения именно тех данных, которые вам нужны. Используйте незахватывающие группы и классы символов для решения тех проблем, которые доставляют ограничения JavaScript.

и для решения тех проблем, которые доставляют ограничения JavaScript. Для проверки шаблонов до их применения вы можете обращаться к онлайн-сервисам, вроде regex101.com.

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