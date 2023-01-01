Регулировка видимости скроллбара в div через CSS

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Быстрый ответ

Для того чтобы полоса прокрутки в элементе div появлялась только при необходимости, применяется CSS-свойство overflow: auto; . Оно обеспечивает отображение полосы прокрутки только в том случае, если содержимое превышает размеры контейнера div .

CSS Скопировать код .scroll-when-needed { overflow: auto; }

В HTML коде это будет выглядеть следующим образом:

HTML Скопировать код <div class="scroll-when-needed"> ... содержимое ... </div>

С помощью класса .scroll-when-needed , установленного на overflow: auto; , полоса прокрутки появится только когда содержимое div не помещается в пределах его размеров.

Управление переполнением вдоль определённой оси

В некоторых ситуациях требуется управлять переполнением отдельно для горизонтального и вертикального направлений. В этом случае подойдут свойства overflow-x: auto; и overflow-y: auto; .

CSS Скопировать код .scroll-x-when-needed { overflow-x: auto; /* Управление горизонтальной полосой прокрутки */ } .scroll-y-when-needed { overflow-y: auto; /* Управление вертикальной полосой прокрутки */ }

Они обеспечат контроль над полосами прокрутки для каждой оси в отдельности, которые будут появляться только в случае, когда содержимое превышает размеры соответствующих сторон div . Это может быть полезнов ситуациях с фиксированными макетами или при динамическом отображении контента.

Визуализация

Представьте себе свойство overflow: auto; как надежного помощника, который всегда к вашим услугам, когда его присутствие необходимо. Это немного похоже на гардеробную, которая наполняется в случае прихода гостей.

Нет гостей 🎭 = Нет пальто 🧥❌ Гости пришли 🎭 = Пальто на месте 🧥✅

Гардеробная (полоса прокрутки) остается пустой, если нет гостей (содержимого). Но как только ситуация меняется, она начинает работать!

CSS Скопировать код div { overflow-y: auto; /* Открывается "гардеробная", когда это необходимо */ }

Таким образом, полоса прокрутки появляется только при переполнении, сохраняя чистоту и порядок на вашем веб-сайте.

Возможности элемента textarea

Иногда может быть интересно исследовать границы возможностей div . Познакомьтесь – это стилизованное textarea ! Подобно элементу Div, оно может быть редактируемым и содержать полосу прокрутки.

CSS Скопировать код .auto-hiding-scrollbar { overflow: auto; /* Полоса прокрутки появляется только когда требуется */ resize: none; /* Запрещено изменение размеров элемента пользователем */ } .auto-hiding-scrollbar:disabled { background: transparent; /* Фон невидимый */ border: none; /* Границы элемента отсутствуют */ }

И пример реализации в HTML:

HTML Скопировать код <textarea class="auto-hiding-scrollbar" disabled> ... Масса текста ... </textarea>

Стилизация полосы прокрутки с помощью CSS

Адаптация внешнего вида полосы прокрутки под общий стиль сайта важна для единства дизайна. Современный CSS позволяет создать атрактивную и стильную полосу прокрутки, которая будет совместима с браузерами на движке Webkit.

CSS Скопировать код /* Элегантная полоса прокрутки для браузеров на Webkit */ .scroll-when-needed::-webkit-scrollbar { width: 12px; /* Немного уменьшенная по ширине полоса прокрутки */ } .scroll-when-needed::-webkit-scrollbar-thumb { border-radius: 10px; background-color: darkgrey; /* Ползунок темно-серого цвета */ border: 3px solid white; /* С белыми границами */ }

Отметим, что стилизация полосы прокрутки поддерживается только в браузерах на основе WebKit, таких как Chrome и Safari.

Тщательность с учётом макета и доступности

При работе с overflow: auto; не забывайте о контейнере div , который служит основной областью для содержимого. Установив фиксированные ширину и высоту, вы гарантируете соблюдение границ. Использование position: relative; станет вашим секретом для сохранения целостности макета.

CSS Скопировать код .scroll-when-needed { position: relative; /* Стабильность внезапным изменениям */ width: 500px; /* Достаточное пространство для содержимого */ height: 300px; /* Высота по вашему усмотрению */ }

Помимо этого, важно обеспечить доступность div для управления с помощью клавиатуры, добавив атрибут tabindex .

HTML Скопировать код <div class="scroll-when-needed" tabindex="0"> ... содержимое, доступное для прокрутки ... </div>

Забота о производительности браузеров

Глубокое понимание инструментов помогает увеличить эффективность: overflow: auto; предпочтительнее overflow: scroll; , так как последний оказывает нагрузку на браузеры из-за ненужных перерисовок.

CSS Скопировать код /* Полоса прокрутки присутствует, но может быть скрыта */ .better-performance { overflow: auto; }

Нагрузка на браузеры снижается, что способствует созданию более плавного пользовательского интерфейса.

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