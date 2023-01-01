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Регулировка видимости скроллбара в div через CSS
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Регулировка видимости скроллбара в div через CSS

#Веб-разработка  #CSS и верстка  #Фронтенд CSS  
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Быстрый ответ

Для того чтобы полоса прокрутки в элементе div появлялась только при необходимости, применяется CSS-свойство overflow: auto;. Оно обеспечивает отображение полосы прокрутки только в том случае, если содержимое превышает размеры контейнера div.

CSS
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.scroll-when-needed {
  overflow: auto;
}

В HTML коде это будет выглядеть следующим образом:

HTML
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<div class="scroll-when-needed">
  ... содержимое ...
</div>

С помощью класса .scroll-when-needed, установленного на overflow: auto;, полоса прокрутки появится только когда содержимое div не помещается в пределах его размеров.

Пошаговый план для смены профессии

Управление переполнением вдоль определённой оси

В некоторых ситуациях требуется управлять переполнением отдельно для горизонтального и вертикального направлений. В этом случае подойдут свойства overflow-x: auto; и overflow-y: auto;.

CSS
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.scroll-x-when-needed {
  overflow-x: auto; /* Управление горизонтальной полосой прокрутки */
}

.scroll-y-when-needed {
  overflow-y: auto; /* Управление вертикальной полосой прокрутки */
}

Они обеспечат контроль над полосами прокрутки для каждой оси в отдельности, которые будут появляться только в случае, когда содержимое превышает размеры соответствующих сторон div. Это может быть полезнов ситуациях с фиксированными макетами или при динамическом отображении контента.

Визуализация

Представьте себе свойство overflow: auto; как надежного помощника, который всегда к вашим услугам, когда его присутствие необходимо. Это немного похоже на гардеробную, которая наполняется в случае прихода гостей.

Нет гостей 🎭 = Нет пальто 🧥❌
Гости пришли 🎭 = Пальто на месте 🧥✅

Гардеробная (полоса прокрутки) остается пустой, если нет гостей (содержимого). Но как только ситуация меняется, она начинает работать!

CSS
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div {
  overflow-y: auto; /* Открывается "гардеробная", когда это необходимо */
}

Таким образом, полоса прокрутки появляется только при переполнении, сохраняя чистоту и порядок на вашем веб-сайте.

Возможности элемента textarea

Иногда может быть интересно исследовать границы возможностей div. Познакомьтесь – это стилизованное textarea! Подобно элементу Div, оно может быть редактируемым и содержать полосу прокрутки.

CSS
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.auto-hiding-scrollbar {
  overflow: auto; /* Полоса прокрутки появляется только когда требуется */
  resize: none; /* Запрещено изменение размеров элемента пользователем */
}

.auto-hiding-scrollbar:disabled {
  background: transparent; /* Фон невидимый */
  border: none; /* Границы элемента отсутствуют */
}

И пример реализации в HTML:

HTML
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<textarea class="auto-hiding-scrollbar" disabled>
  ... Масса текста ...
</textarea>

Стилизация полосы прокрутки с помощью CSS

Адаптация внешнего вида полосы прокрутки под общий стиль сайта важна для единства дизайна. Современный CSS позволяет создать атрактивную и стильную полосу прокрутки, которая будет совместима с браузерами на движке Webkit.

CSS
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/* Элегантная полоса прокрутки для браузеров на Webkit */
.scroll-when-needed::-webkit-scrollbar {
  width: 12px; /* Немного уменьшенная по ширине полоса прокрутки */
}

.scroll-when-needed::-webkit-scrollbar-thumb {
  border-radius: 10px;
  background-color: darkgrey; /* Ползунок темно-серого цвета */
  border: 3px solid white; /* С белыми границами */
}

Отметим, что стилизация полосы прокрутки поддерживается только в браузерах на основе WebKit, таких как Chrome и Safari.

Тщательность с учётом макета и доступности

При работе с overflow: auto; не забывайте о контейнере div, который служит основной областью для содержимого. Установив фиксированные ширину и высоту, вы гарантируете соблюдение границ. Использование position: relative; станет вашим секретом для сохранения целостности макета.

CSS
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.scroll-when-needed {
  position: relative; /* Стабильность внезапным изменениям */
  width: 500px; /* Достаточное пространство для содержимого */
  height: 300px; /* Высота по вашему усмотрению */
}

Помимо этого, важно обеспечить доступность div для управления с помощью клавиатуры, добавив атрибут tabindex.

HTML
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<div class="scroll-when-needed" tabindex="0">
  ... содержимое, доступное для прокрутки ...
</div>

Забота о производительности браузеров

Глубокое понимание инструментов помогает увеличить эффективность: overflow: auto; предпочтительнее overflow: scroll;, так как последний оказывает нагрузку на браузеры из-за ненужных перерисовок.

CSS
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/* Полоса прокрутки присутствует, но может быть скрыта */
.better-performance {
  overflow: auto;
}

Нагрузка на браузеры снижается, что способствует созданию более плавного пользовательского интерфейса.

Полезные материалы

  1. Современное состояние стилизации полос прокрутки в CSS (2022 год) — детальное руководство по настройке полос прокрутки.
  2. overflow – CSS: Каскадные таблицы стилей | MDN — подробное объяснение темы переполнения от MDN.
  3. HTML – Скрыть полосу прокрутки, но сохранить возможность прокрутки – Stack Overflow — здесь на Stack Overflow вы найдете способы управления видимостью полос прокрутки.
  4. CSS Overflow — протестируйте CSS свойство overflow на практике.
  5. Tutorial | DigitalOcean — доступный учебник о скрытии полос прокрутки при навигации по сайту.
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Какое CSS-свойство используется для управления видимостью полосы прокрутки в элементе `div`?
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Владимир Лисицын

разработчик фронтенда

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