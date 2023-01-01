Регулировка видимости скроллбара в div через CSS#Веб-разработка #CSS и верстка #Фронтенд CSS
Быстрый ответ
Для того чтобы полоса прокрутки в элементе
div появлялась только при необходимости, применяется CSS-свойство
overflow: auto;. Оно обеспечивает отображение полосы прокрутки только в том случае, если содержимое превышает размеры контейнера
div.
.scroll-when-needed {
overflow: auto;
}
В HTML коде это будет выглядеть следующим образом:
<div class="scroll-when-needed">
... содержимое ...
</div>
С помощью класса
.scroll-when-needed, установленного на
overflow: auto;, полоса прокрутки появится только когда содержимое
div не помещается в пределах его размеров.
Управление переполнением вдоль определённой оси
В некоторых ситуациях требуется управлять переполнением отдельно для горизонтального и вертикального направлений. В этом случае подойдут свойства
overflow-x: auto; и
overflow-y: auto;.
.scroll-x-when-needed {
overflow-x: auto; /* Управление горизонтальной полосой прокрутки */
}
.scroll-y-when-needed {
overflow-y: auto; /* Управление вертикальной полосой прокрутки */
}
Они обеспечат контроль над полосами прокрутки для каждой оси в отдельности, которые будут появляться только в случае, когда содержимое превышает размеры соответствующих сторон
div. Это может быть полезнов ситуациях с фиксированными макетами или при динамическом отображении контента.
Визуализация
Представьте себе свойство
overflow: auto; как надежного помощника, который всегда к вашим услугам, когда его присутствие необходимо. Это немного похоже на гардеробную, которая наполняется в случае прихода гостей.
Нет гостей 🎭 = Нет пальто 🧥❌
Гости пришли 🎭 = Пальто на месте 🧥✅
Гардеробная (полоса прокрутки) остается пустой, если нет гостей (содержимого). Но как только ситуация меняется, она начинает работать!
div {
overflow-y: auto; /* Открывается "гардеробная", когда это необходимо */
}
Таким образом, полоса прокрутки появляется только при переполнении, сохраняя чистоту и порядок на вашем веб-сайте.
Возможности элемента textarea
Иногда может быть интересно исследовать границы возможностей
div. Познакомьтесь – это стилизованное
textarea! Подобно элементу Div, оно может быть редактируемым и содержать полосу прокрутки.
.auto-hiding-scrollbar {
overflow: auto; /* Полоса прокрутки появляется только когда требуется */
resize: none; /* Запрещено изменение размеров элемента пользователем */
}
.auto-hiding-scrollbar:disabled {
background: transparent; /* Фон невидимый */
border: none; /* Границы элемента отсутствуют */
}
И пример реализации в HTML:
<textarea class="auto-hiding-scrollbar" disabled>
... Масса текста ...
</textarea>
Стилизация полосы прокрутки с помощью CSS
Адаптация внешнего вида полосы прокрутки под общий стиль сайта важна для единства дизайна. Современный CSS позволяет создать атрактивную и стильную полосу прокрутки, которая будет совместима с браузерами на движке Webkit.
/* Элегантная полоса прокрутки для браузеров на Webkit */
.scroll-when-needed::-webkit-scrollbar {
width: 12px; /* Немного уменьшенная по ширине полоса прокрутки */
}
.scroll-when-needed::-webkit-scrollbar-thumb {
border-radius: 10px;
background-color: darkgrey; /* Ползунок темно-серого цвета */
border: 3px solid white; /* С белыми границами */
}
Отметим, что стилизация полосы прокрутки поддерживается только в браузерах на основе WebKit, таких как Chrome и Safari.
Тщательность с учётом макета и доступности
При работе с
overflow: auto; не забывайте о контейнере
div, который служит основной областью для содержимого. Установив фиксированные ширину и высоту, вы гарантируете соблюдение границ. Использование
position: relative; станет вашим секретом для сохранения целостности макета.
.scroll-when-needed {
position: relative; /* Стабильность внезапным изменениям */
width: 500px; /* Достаточное пространство для содержимого */
height: 300px; /* Высота по вашему усмотрению */
}
Помимо этого, важно обеспечить доступность
div для управления с помощью клавиатуры, добавив атрибут
tabindex.
<div class="scroll-when-needed" tabindex="0">
... содержимое, доступное для прокрутки ...
</div>
Забота о производительности браузеров
Глубокое понимание инструментов помогает увеличить эффективность:
overflow: auto; предпочтительнее
overflow: scroll;, так как последний оказывает нагрузку на браузеры из-за ненужных перерисовок.
/* Полоса прокрутки присутствует, но может быть скрыта */
.better-performance {
overflow: auto;
}
Нагрузка на браузеры снижается, что способствует созданию более плавного пользовательского интерфейса.
Полезные материалы
- Современное состояние стилизации полос прокрутки в CSS (2022 год) — детальное руководство по настройке полос прокрутки.
- overflow – CSS: Каскадные таблицы стилей | MDN — подробное объяснение темы переполнения от MDN.
- HTML – Скрыть полосу прокрутки, но сохранить возможность прокрутки – Stack Overflow — здесь на Stack Overflow вы найдете способы управления видимостью полос прокрутки.
- CSS Overflow — протестируйте CSS свойство overflow на практике.
- Tutorial | DigitalOcean — доступный учебник о скрытии полос прокрутки при навигации по сайту.
Владимир Лисицын
разработчик фронтенда