Регулировка ширины столбцов mat-table в Angular: решение

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Быстрый ответ

Ширину колонки в mat-table на Angular можно установить с использованием CSS, присваив класс с уникальным именем, соответствующим наименованию колонки, элементам mat-header-cell и mat-cell .

CSS Скопировать код /* Установим ширину колонки "имя пользователя" равной 120 пикселям */ .mat-column-username { width: 120px; }

Примените этот класс в определении таблицы:

HTML Скопировать код <ng-container matColumnDef="username"> <th mat-header-cell *matHeaderCellDef class="mat-column-username">Имя пользователя</th> <td mat-cell *matCellDef="let element" class="mat-column-username">{{element.username}}</td> </ng-container>

Таким образом, ширина колонки с именем пользователя будет постоянной и равной 120 пикселям.

Настройка mat-таблиц с колонками разной ширины

Разберём различные подходы к регулированию ширины колонок в mat-table .

Адаптивные колонки с использованием Flex

Создавайте адаптивный дизайн, используя процентные значения для настройки ширины через свойство flex в CSS.

CSS Скопировать код /* Колонка "вес" займёт 25% ширины таблицы */ .mat-column-weight { flex: 0 0 25%; }

Контроль над содержимым при переполнении

Чтобы предотвратить нарушение макета таблицы из-за чрезмерного текста, используйте свойства CSS word-wrap или white-space .

CSS Скопировать код /* Текст в колонке "описание" ограничен шириной в 250 пикселей */ .mat-column-description { width: 250px; overflow-wrap: break-word; white-space: normal; }

Решение для длинных слов: использование переносов

Свойство hyphens поможет разбить длинные слова на части.

CSS Скопировать код /* Длинные слова в колонке "название продукта" будут переноситься */ .mat-column-productname { hyphens: auto; }

Поддержание единообразия и чёткости макета

Для сохранения чёткости макета используйте table-layout и width , чтобы колонки в mat-table были организованным отображением данных.

CSS Скопировать код /* Задаёт вашей mat-table ширину, равную 100% доступной, без искажений */ .mat-table { table-layout: fixed; width: 100%; }

Индивидуализация стилей колонок

Создавайте уникальные CSS-классы для каждого типа колонки.

CSS Скопировать код /* Колонка "цена" с фоном серебристого цвета выделяется среди всех */ .mat-column-price { width: 80px; background-color: #f3f3bc; }

Визуализация

Восприятие вашей mat-table можно уподобить гоночному треку, на котором расположены дорожки (колонки) разной ширины.

Markdown Скопировать код | Гоночный трек Mat-Table | | | ------------------------ | ----- | | Фиксированная дорожка | 100px | | Гибкая дорожка | auto | | Дорожка минимальной ширины | 50px |

Стили для колонок:

CSS Скопировать код .mat-column-yourColumnName { width: 100px; // Фиксированная дорожка: обгон невозможен! min-width: 50px; // Дорожка минимальной ширины: безопасность превыше всего! max-width: 200px; // Дорожка максимальной ширины: избегаем экстрима! flex: 0 0 auto; // Гибкая дорожка: для маневров! }

Присоединяйтесь к гонке!

Адаптация под разные экраны

Создавайте стили с учётом различных размеров экранов, используя проценты или медиазапросы.

CSS Скопировать код /* Дружественная настройка для мобильных устройств */ @media screen and (max-width: 600px) { .mat-column-mobile { width: 50%; } }

Порядок и структурированность стилей с помощью SCSS

Для поддержания порядка в стилях используйте миксины SCSS.

scss Скопировать код /* Уменьшает повторение кода и облегчает поддержку проекта */ @mixin column-width($width) { width: $width; flex: none; } .mat-column-quantity { @include column-width(150px); }

Интеграция шаблонов и стилей с Angular Material

Предопределённые классы Angular Material и директивы облегчают взаимодействие между CSS и Angular.

HTML Скопировать код <ng-container matColumnDef="item"> <th mat-header-cell *matHeaderCellDef class="mat-column-item">Позиция</th> <td mat-cell *matCellDef="let element" class="mat-column-item">{{element.item}}</td> </ng-container>

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