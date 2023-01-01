Регулировка ширины столбцов mat-table в Angular: решение#Веб-разработка #CSS и верстка #Angular
Быстрый ответ
Ширину колонки в
mat-table на Angular можно установить с использованием CSS, присваив класс с уникальным именем, соответствующим наименованию колонки, элементам
mat-header-cell и
mat-cell.
/* Установим ширину колонки "имя пользователя" равной 120 пикселям */
.mat-column-username {
width: 120px;
}
Примените этот класс в определении таблицы:
<ng-container matColumnDef="username">
<th mat-header-cell *matHeaderCellDef class="mat-column-username">Имя пользователя</th>
<td mat-cell *matCellDef="let element" class="mat-column-username">{{element.username}}</td>
</ng-container>
Таким образом, ширина колонки с именем пользователя будет постоянной и равной 120 пикселям.
Настройка mat-таблиц с колонками разной ширины
Разберём различные подходы к регулированию ширины колонок в
mat-table.
Адаптивные колонки с использованием Flex
Создавайте адаптивный дизайн, используя процентные значения для настройки ширины через свойство
flex в CSS.
/* Колонка "вес" займёт 25% ширины таблицы */
.mat-column-weight {
flex: 0 0 25%;
}
Контроль над содержимым при переполнении
Чтобы предотвратить нарушение макета таблицы из-за чрезмерного текста, используйте свойства CSS
word-wrap или
white-space.
/* Текст в колонке "описание" ограничен шириной в 250 пикселей */
.mat-column-description {
width: 250px;
overflow-wrap: break-word;
white-space: normal;
}
Решение для длинных слов: использование переносов
Свойство
hyphens поможет разбить длинные слова на части.
/* Длинные слова в колонке "название продукта" будут переноситься */
.mat-column-productname {
hyphens: auto;
}
Поддержание единообразия и чёткости макета
Для сохранения чёткости макета используйте
table-layout и
width, чтобы колонки в
mat-table были организованным отображением данных.
/* Задаёт вашей mat-table ширину, равную 100% доступной, без искажений */
.mat-table {
table-layout: fixed;
width: 100%;
}
Индивидуализация стилей колонок
Создавайте уникальные CSS-классы для каждого типа колонки.
/* Колонка "цена" с фоном серебристого цвета выделяется среди всех */
.mat-column-price {
width: 80px;
background-color: #f3f3bc;
}
Визуализация
Восприятие вашей
mat-table можно уподобить гоночному треку, на котором расположены дорожки (колонки) разной ширины.
| Гоночный трек Mat-Table | |
| ------------------------ | ----- |
| Фиксированная дорожка | 100px |
| Гибкая дорожка | auto |
| Дорожка минимальной ширины | 50px |
Стили для колонок:
.mat-column-yourColumnName {
width: 100px; // Фиксированная дорожка: обгон невозможен!
min-width: 50px; // Дорожка минимальной ширины: безопасность превыше всего!
max-width: 200px; // Дорожка максимальной ширины: избегаем экстрима!
flex: 0 0 auto; // Гибкая дорожка: для маневров!
}
Присоединяйтесь к гонке!
Адаптация под разные экраны
Создавайте стили с учётом различных размеров экранов, используя проценты или медиазапросы.
/* Дружественная настройка для мобильных устройств */
@media screen and (max-width: 600px) {
.mat-column-mobile {
width: 50%;
}
}
Порядок и структурированность стилей с помощью SCSS
Для поддержания порядка в стилях используйте миксины SCSS.
/* Уменьшает повторение кода и облегчает поддержку проекта */
@mixin column-width($width) {
width: $width;
flex: none;
}
.mat-column-quantity {
@include column-width(150px);
}
Интеграция шаблонов и стилей с Angular Material
Предопределённые классы Angular Material и директивы облегчают взаимодействие между CSS и Angular.
<ng-container matColumnDef="item">
<th mat-header-cell *matHeaderCellDef class="mat-column-item">Позиция</th>
<td mat-cell *matCellDef="let element" class="mat-column-item">{{element.item}}</td>
</ng-container>
Полезные материалы
- Официальная документация Angular Material UI Library — раздел посвящен настройке колонок в
mat-table.
- Полное руководство по тегу Table от CSS-Tricks — подробно объясняет работу с HTML-таблицами и методы их стилизации.
- API-документация angular/flex-layout — материал по созданию адаптивной сетки и настройке колонок в Angular.
- Детальный пример использования Angular Material Data Table — реальные примеры использования и возможностей в действии.
- Базовое руководство по HTML-таблицам на w3schools — основы работы со структурой таблиц.
- «Трекер проблем» Angular Components на GitHub — позволяет найти готовые решения и обсудить вопросы, связанные с таблицами.
Владимир Лисицын
разработчик фронтенда