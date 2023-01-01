Регулировка расстояния между точками в dotted border CSS#Веб-разработка #CSS и верстка #Фронтенд CSS
Быстрый ответ
Для регулировки отступов между точками пунктирной границы необходимо использовать CSS-градиенты:
.element {
background-image:
linear-gradient(90deg, transparent 75%, red 75%),
linear-gradient(0deg, transparent 75%, red 75%);
background-size: 4px 4px;
background-position: 0 0, 2px 2px;
}
В этом коде регулирование
background-size и процентных значений в градиентах позволяет настроить размер и расстояния между точками. Не стесняйтесь экспериментировать!
Углубляемся в мир CSS
Регулирование размеров и отступов между точками
Для достижения нового уровня мастерства в CSS вам потребуются следующие свойства:
background-size: Если точки слишком плотно расположены, измените их размер.
background-position: Для создания дополнительного эффекта в всплывающих элементах используйте данное свойство.
border-image: При необходимости более тонкого контроля выбирайте этот параметр!
Расширяем возможности дизайна с помощью псевдоэлементов
Псевдоэлементы
::before и
::after расширяют границы творческих возможностей при оформлении границ:
- Свойство
content: Проявите себя как художника, создавая необычные украшения вокруг границы.
Трансформации: Добавьте ваши пунктирные границы драматичности с помощью вращений CSS3.
Применяем JavaScript для дополнений
Если возможности CSS оказываются недостаточными, вы можете модифицировать DOM с использованием JavaScript:
- Обработчики событий: Как насчет динамического изменения границ при взаимодействии пользователя со страницей?
- Манипуляции с DOM: Создавайте или изменяйте стили элементов, чтобы придать живость пунктирным границам.
Визуализация
Для более наглядного представления расстояния в пунктирной границе можно привести такую упрощенную аналогию:
|Натяжение струн гитары
|Визуализация границы
|Небольшое натяжение = Релакс
|• • • • •
|Среднее натяжение = Гармония
|• • • • •
|Сильное натяжение = Рок-н-ролл
|• • • • •
В данном контексте настройка струн гитары соответствует настройке
border-style и
background-clip:
.element {
border-style: dotted; /* Струны натянуты! */
background-clip: padding-box; /* Здесь мы настраиваем амплитуду колебаний! */
}
Отрегулируйте струны вашего дизайна, и интервалы между точками уменьшатся — вот вам и желаемый эффект! 🎶✨
Улучшение через типографику
Оформите пространство между точками, используя типографические принципы:
letter-spacing: Примените это свойство в псевдоэлементе
::after, чтобы создать ощущение пространства в строчных элементах.
text-shadow: Придайте пунктирным границам тени для создания эффекта глубины.
Создаем границы для элементов с закругленными углами
Работа с закругленными углами представляет свои особенности:
- Применяйте слои: Экспериментируйте с эффектами границ, чтобы выделить углы элементов.
- Корректировка
overflow: hidden;: Подстраивайте значение под ваши дизайнерские потребности.
Осваиваем "песочницу" границ
Ознакомьтесь с этими интерактивными онлайн-инструментами для творчества:
- Генератор пунктирных границ: С его помощью можно настраивать границы в реальном времени, немедленно видя результат.
- Codepen и JSFiddle: Оба ресурса представляют собой идеальные площадки для детального разработки дизайна границ.
Создание границ с учетом принципов UX/UI
При проектировании границ необходимо учитывать следующее:
- Эстетика: Пунктирные границы должны выглядеть гармонично и не выделяться на фоне общего дизайна.
- Удобство использования: Границы должны служить ориентирами для взгляда, не вызывая визуального шума.
Полезные материалы
- "Простые стили для
<hr>" — Обнаружьте уникальные стили для ваших горизонтальных линий на CSS Tricks.
- 'border-style – CSS: Каскадные таблицы стилей | MDN' — Посмотрите на
border-styleв MDN Web Docs.
- 'CSS Borders' — Углубите свои знания о CSS-границах с помощью руководства от W3Schools.
- 'load – jQuery action after "switch" event – Stack Overflow' — Этот раздел на Stack Overflow поможет вам с настройкой стилей после различных событий JavaScript.
- 'Только подождите...' — Исследуйте расширенные способы работы с CSS-границами на CodePen, предлагающем множество примеров и кодов.
Владимир Лисицын
разработчик фронтенда