Регулировка расстояния между точками в dotted border CSS

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Для регулировки отступов между точками пунктирной границы необходимо использовать CSS-градиенты:

CSS Скопировать код .element { background-image: linear-gradient(90deg, transparent 75%, red 75%), linear-gradient(0deg, transparent 75%, red 75%); background-size: 4px 4px; background-position: 0 0, 2px 2px; }

В этом коде регулирование background-size и процентных значений в градиентах позволяет настроить размер и расстояния между точками. Не стесняйтесь экспериментировать!

Углубляемся в мир CSS

Регулирование размеров и отступов между точками

Для достижения нового уровня мастерства в CSS вам потребуются следующие свойства:

background-size : Если точки слишком плотно расположены, измените их размер.

: Если точки слишком плотно расположены, измените их размер. background-position : Для создания дополнительного эффекта в всплывающих элементах используйте данное свойство.

: Для создания дополнительного эффекта в используйте данное свойство. border-image : При необходимости более тонкого контроля выбирайте этот параметр!

Расширяем возможности дизайна с помощью псевдоэлементов

Псевдоэлементы ::before и ::after расширяют границы творческих возможностей при оформлении границ:

Свойство content : Проявите себя как художника, создавая необычные украшения вокруг границы.

: Проявите себя как художника, создавая необычные украшения вокруг границы. Трансформации : Добавьте ваши пунктирные границы драматичности с помощью вращений CSS3.

Применяем JavaScript для дополнений

Если возможности CSS оказываются недостаточными, вы можете модифицировать DOM с использованием JavaScript:

Обработчики событий : Как насчет динамического изменения границ при взаимодействии пользователя со страницей?

: Как насчет динамического изменения границ при взаимодействии пользователя со страницей? Манипуляции с DOM: Создавайте или изменяйте стили элементов, чтобы придать живость пунктирным границам.

Визуализация

Для более наглядного представления расстояния в пунктирной границе можно привести такую упрощенную аналогию:

Натяжение струн гитары Визуализация границы Небольшое натяжение = Релакс • • • • • Среднее натяжение = Гармония • • • • • Сильное натяжение = Рок-н-ролл • • • • •

В данном контексте настройка струн гитары соответствует настройке border-style и background-clip :

CSS Скопировать код .element { border-style: dotted; /* Струны натянуты! */ background-clip: padding-box; /* Здесь мы настраиваем амплитуду колебаний! */ }

Отрегулируйте струны вашего дизайна, и интервалы между точками уменьшатся — вот вам и желаемый эффект! 🎶✨

Улучшение через типографику

Оформите пространство между точками, используя типографические принципы:

letter-spacing : Примените это свойство в псевдоэлементе ::after , чтобы создать ощущение пространства в строчных элементах .

: Примените это свойство в псевдоэлементе , чтобы создать ощущение пространства в . text-shadow : Придайте пунктирным границам тени для создания эффекта глубины.

Создаем границы для элементов с закругленными углами

Работа с закругленными углами представляет свои особенности:

Применяйте слои : Экспериментируйте с эффектами границ, чтобы выделить углы элементов.

: Экспериментируйте с эффектами границ, чтобы выделить элементов. Корректировка overflow: hidden; : Подстраивайте значение под ваши дизайнерские потребности.

Осваиваем "песочницу" границ

Ознакомьтесь с этими интерактивными онлайн-инструментами для творчества:

Генератор пунктирных границ : С его помощью можно настраивать границы в реальном времени, немедленно видя результат.

: С его помощью можно настраивать границы в реальном времени, немедленно видя результат. Codepen и JSFiddle: Оба ресурса представляют собой идеальные площадки для детального разработки дизайна границ.

Создание границ с учетом принципов UX/UI

При проектировании границ необходимо учитывать следующее:

Эстетика : Пунктирные границы должны выглядеть гармонично и не выделяться на фоне общего дизайна.

: Пунктирные границы должны выглядеть гармонично и не выделяться на фоне общего дизайна. Удобство использования: Границы должны служить ориентирами для взгляда, не вызывая визуального шума.

Полезные материалы