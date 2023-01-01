Регулировка отступа между маркером и элементом <li> в CSS

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Быстрый ответ

Для того чтобы изменять расстояние между маркером и элементом <li> , примените CSS свойство padding . Если вам нужно чтобы маркеры располагались в одной линии с текстом и не выходили за рамки блока, задайте list-style-position: inside; для элемента <ul> . Для настройки внутреннего отступа слева в <li> , укажите значение padding-left :

CSS Скопировать код ul { list-style-position: inside; } li { padding-left: 20px; // это свойство контролирует расстояние между маркером и текстом }

HTML Скопировать код <ul> <li>Первоклассный элемент</li> <li>Элемент высокого качества</li> <li>Элемент, заслуживающий внимания</li> </ul>

Значение 20px можно настроить по своему усмотрению.

Мастер-класс для охотников за маркерами

Магия псевдоэлементов: создаем собственные маркеры с помощью ::before

CSS Скопировать код ul { list-style-type: none; // деактивируем стандартные маркеры } li::before { content: "•"; // выбираем символ маркера на своё усмотрение color: black; // выбираем цвет маркера, соответствующий стилю списка display: inline-block; width: 1em; margin-left: -1em; // приближаем маркер к тексту } li { padding-left: 0; // отключаем внутренние отступы и подчеркиваем маркер }

Трюк с переносом текста

Для реализации гибкого многострочного текста, который не сливается с маркерами, используйте следующий подход:

CSS Скопировать код li span { position: relative; left: 20px; // устанавливаем достаточное расстояние до маркера }

HTML Скопировать код <ul> <li><span>Если маркер и текст расположены рядом, между ними должно быть некоторое пространство.</span></li> </ul>

Обновляем вид маркера

Составьте маркер, который идеально подойдёт под ваш стиль:

CSS Скопировать код li { background-image: url('your-face.png'); // задаем свою картинку вместо маркера background-repeat: no-repeat; background-position: left; padding-left: 40px; // создаем пространство, чтобы маркер был виден }

Визуализация

Внизу приведен элемент <li> с внутренним отступом для маркера, это классический текстовый пропуск:

Markdown Скопировать код Маркер: [🔘] Пространство: [ ] Текст: [Вот так текст соотносится с маркером]

Внутренний отступ padding-left обеспечивает ненавязчивое "приватное пространство":

CSS Скопировать код li { padding-left: 20px; // мы сохраняем комфортное расстояние }

Markdown Скопировать код Результат: До: [🔘Вот так текст соотносится с маркером] После: [🔘 Вот так текст соотносится с маркером]

Разбираем сложные моменты

Работа с вложенными списками

В случае с вложенными списками <ul> или <ol> , вот пример их оформления:

CSS Скопировать код ul ul { // подмножество элементов списка, требующее особого подхода padding-left: 30px; // увеличиваем внутренний отступ } ul ul li { padding-left: 15px; // добавочное пространство для каждого внутреннего элемента }

Поддержка браузерами

Столкнулись с проблемами совместимости браузеров? Имейте в виду, что не все браузеры обрабатывают псевдоэлементы одинаково, поэтому обязательно протестируйте конечную реализацию в разных окружениях.

Единообразие в CSS

Независимо от выбранного вами стиля, единообразие – ключ к хорошему дизайну. Избегайте элементов списка, которые выглядят неуместно или отвлекающе. Стремитесь к чистому и элегантному оформлению.

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