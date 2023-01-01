Регулировка отступа между маркером и элементом <li> в CSS#CSS и верстка #Списки (ul/ol/li) #Фронтенд CSS
Быстрый ответ
Для того чтобы изменять расстояние между маркером и элементом
<li>, примените CSS свойство
padding. Если вам нужно чтобы маркеры располагались в одной линии с текстом и не выходили за рамки блока, задайте
list-style-position: inside; для элемента
<ul>. Для настройки внутреннего отступа слева в
<li>, укажите значение
padding-left:
ul {
list-style-position: inside;
}
li {
padding-left: 20px; // это свойство контролирует расстояние между маркером и текстом
}
<ul>
<li>Первоклассный элемент</li>
<li>Элемент высокого качества</li>
<li>Элемент, заслуживающий внимания</li>
</ul>
Значение
20px можно настроить по своему усмотрению.
Мастер-класс для охотников за маркерами
Магия псевдоэлементов: создаем собственные маркеры с помощью ::before
ul {
list-style-type: none; // деактивируем стандартные маркеры
}
li::before {
content: "•"; // выбираем символ маркера на своё усмотрение
color: black; // выбираем цвет маркера, соответствующий стилю списка
display: inline-block;
width: 1em;
margin-left: -1em; // приближаем маркер к тексту
}
li {
padding-left: 0; // отключаем внутренние отступы и подчеркиваем маркер
}
Трюк с переносом текста
Для реализации гибкого многострочного текста, который не сливается с маркерами, используйте следующий подход:
li span {
position: relative;
left: 20px; // устанавливаем достаточное расстояние до маркера
}
<ul>
<li><span>Если маркер и текст расположены рядом, между ними должно быть некоторое пространство.</span></li>
</ul>
Обновляем вид маркера
Составьте маркер, который идеально подойдёт под ваш стиль:
li {
background-image: url('your-face.png'); // задаем свою картинку вместо маркера
background-repeat: no-repeat;
background-position: left;
padding-left: 40px; // создаем пространство, чтобы маркер был виден
}
Визуализация
Внизу приведен элемент
<li> с внутренним отступом для маркера, это классический текстовый пропуск:
Маркер: [🔘]
Пространство: [ ]
Текст: [Вот так текст соотносится с маркером]
Внутренний отступ
padding-left обеспечивает ненавязчивое "приватное пространство":
li {
padding-left: 20px; // мы сохраняем комфортное расстояние
}
Результат:
До: [🔘Вот так текст соотносится с маркером]
После: [🔘 Вот так текст соотносится с маркером]
Разбираем сложные моменты
Работа с вложенными списками
В случае с вложенными списками
<ul> или
<ol>, вот пример их оформления:
ul ul { // подмножество элементов списка, требующее особого подхода
padding-left: 30px; // увеличиваем внутренний отступ
}
ul ul li {
padding-left: 15px; // добавочное пространство для каждого внутреннего элемента
}
Поддержка браузерами
Столкнулись с проблемами совместимости браузеров? Имейте в виду, что не все браузеры обрабатывают псевдоэлементы одинаково, поэтому обязательно протестируйте конечную реализацию в разных окружениях.
Единообразие в CSS
Независимо от выбранного вами стиля, единообразие – ключ к хорошему дизайну. Избегайте элементов списка, которые выглядят неуместно или отвлекающе. Стремитесь к чистому и элегантному оформлению.
Полезные материалы
- W3Schools CSS List Tutorial — освойте основы CSS.
- TutorialsPoint: CSS – Lists — ищете учебные материалы? У нас их полно!
- Codrops CSS Reference: Lists — все, что вам нужно знать о стилях списков, разобрано до мелочей!
- Keegan Street: Specificity Calculator — без инструментов никуда, ведь они нужны не только для расчетов!
- Accessible List Bullets with CSS ::before — создавайте доступные списки, ведь каждый заслуживает доступа к информации!
Владимир Лисицын
разработчик фронтенда