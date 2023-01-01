Редактирование ячеек таблицы HTML: двойной клик и сохранение#Работа с DOM #События в браузере #Таблицы
Быстрый ответ
Делаем ячейку
<td> редактируемой с помощью атрибута
contentEditable:
<td contentEditable="true">Текст для редактирования</td>
Совет: Задайте значение
contentEditable равным
"true", чтобы сделать ячейку редактируемой. Это можно сравнить с переводом переключателя в режим чтения-записи в контексте HTML. О тонкостях этого механизма поговорим подробнее ниже. 😉
Активирование редактирования двойным кликом
Для активации редактирования ячейки двойным кликом, следует использовать обработчик события:
document.querySelectorAll('td').forEach(td => {
td.ondblclick = function() {
this.contentEditable = true; // "Ура, мы перешли в режим редактирования!" 🏉
};
});
Обработка событий и сохранение изменений
Важно: Изменения не сохраняются автоматически. Следует отслеживать возникновение события
blur, которое сигнализирует о том, что ячейка потеряла фокус (то есть, редактирование было завершено):
td.onblur = function() {
this.contentEditable = false; // "Время для AJAX, чтобы передать данные на сервер!" 🚛
};
Защита данных с помощью валидации
Гарантируйте целостность данных в вашем приложении путем проверки корректности ввода:
td.onblur = function() {
if (isValid(this.innerText)) {
this.contentEditable = false; // Если всё верно, можно сохранять 👍
} else {
alert('Некорректный ввод!'); // Ошибка! 🚩
this.focus(); // Возвращаем пользователя к редактированию
}
};
Функцию
isValid следует определить согласно правилам валидации данных в вашем приложении.
Дополнение интерфейса динамическим вводом
Добавьте динамики в интерфейс, заменив статический текст на поле ввода
<input>:
td.ondblclick = function() {
let input = document.createElement('input');
input.value = this.innerText; // "Приветствуем новое блестящее поле ввода!" ✨
this.innerHTML = '';
this.appendChild(input);
input.focus();
};
После завершения редактирования убедитесь, что поле
<input> корректно размещается в ячейке и удаляется:
input.onblur = function() {
td.innerHTML = this.value; // Передача данных выполнена, поле ввода отправлено в прошлое!
};
Визуализация
Трансформируйте ячейку от статичного отображения к интерактивной форме:
|Ячейка таблицы (до)
|Ячейка таблицы (после)
|📄 (Простое отображение данных)
|📝✍️ (Теперь редактируемо!)
Редактирование активируется изменением атрибута
contenteditable в ячейках:
<td>📄</td> <!-- Режим просмотра -->
<td contenteditable="true">📝✍️</td> <!-- А вот и режим редактирования! -->
Молодцы, вы освоили интерактивное взаимодействие с таблицами. 😎
Клавиатура — инструмент профи
Используйте клавиатурные сочетания для более удобного редактирования:
input.onkeydown = function(e) {
if (e.key === 'Enter') { // "Завершение редактирования." 🎯
// Сохраняем изменения и выходим из режима редактирования
} else if (e.key === 'Escape') { // "Не так! Всё назад!" 🆘
// Отменяем все изменения и возвращаемся назад
}
};
Безопасность передачи данных
Безопасность передачи данных — важный элемент, влияющий не только на следование лучшим практикам, но и на бизнес-логику:
- Аутентификация с использованием токенов CSRF или API-ключей.
- Обеспечение конфиденциальности данных с помощью HTTPS.
- Реализация санитизации и валидации на стороне сервера для предотвращения XSS-атак.
Проверка совместимости браузеров
contenteditable — функция HTML5. Проверьте, поддерживают ли браузеры ваших пользователей этот функционал.
Минимизация ненужных запросов к серверу
Не забивайте сервер излишними запросами. Внедрите ограничитель, который будет контролировать процесс сохранения данных.
Простота — залог успеха
Следует помнить: простота лучше, чем сложность.
- Работать легче с чистым JavaScript, без использования тяжёлых библиотек.
- Визуальные индикаторы режима редактирования реализованы на CSS.
- Автоматическое выделение текста при переходе в режим редактирования.
Полезные материалы
- contenteditable – HTML: HyperText Markup Language | MDN — Руководство MDN по работе с атрибутом contenteditable.
- HTML Global contenteditable Attribute — Обучающий материал по
contenteditableна W3Schools.
- X-editable :: In-place editing with Twitter Bootstrap, jQuery UI or pure jQuery — Библиотека X-editable для создания продвинутых редактируемых таблиц.
- Top 10 CSS Table Designs — Smashing Magazine — Топ-10 дизайнов таблиц для ваших будущих проектов.
- javascript – Set cursor position on contentEditable <div> – Stack Overflow — Мастер-класс по управлению положением курсора в редактируемых элементах на Stack Overflow.
Тимур Голубев
веб-разработчик