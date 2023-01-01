Редактирование ячеек таблицы HTML: двойной клик и сохранение

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Быстрый ответ

Делаем ячейку <td> редактируемой с помощью атрибута contentEditable :

HTML Скопировать код <td contentEditable="true">Текст для редактирования</td>

Совет: Задайте значение contentEditable равным "true" , чтобы сделать ячейку редактируемой. Это можно сравнить с переводом переключателя в режим чтения-записи в контексте HTML. О тонкостях этого механизма поговорим подробнее ниже. 😉

Активирование редактирования двойным кликом

Для активации редактирования ячейки двойным кликом, следует использовать обработчик события:

JS Скопировать код document.querySelectorAll('td').forEach(td => { td.ondblclick = function() { this.contentEditable = true; // "Ура, мы перешли в режим редактирования!" 🏉 }; });

Обработка событий и сохранение изменений

Важно: Изменения не сохраняются автоматически. Следует отслеживать возникновение события blur , которое сигнализирует о том, что ячейка потеряла фокус (то есть, редактирование было завершено):

JS Скопировать код td.onblur = function() { this.contentEditable = false; // "Время для AJAX, чтобы передать данные на сервер!" 🚛 };

Защита данных с помощью валидации

Гарантируйте целостность данных в вашем приложении путем проверки корректности ввода:

JS Скопировать код td.onblur = function() { if (isValid(this.innerText)) { this.contentEditable = false; // Если всё верно, можно сохранять 👍 } else { alert('Некорректный ввод!'); // Ошибка! 🚩 this.focus(); // Возвращаем пользователя к редактированию } };

Функцию isValid следует определить согласно правилам валидации данных в вашем приложении.

Дополнение интерфейса динамическим вводом

Добавьте динамики в интерфейс, заменив статический текст на поле ввода <input> :

JS Скопировать код td.ondblclick = function() { let input = document.createElement('input'); input.value = this.innerText; // "Приветствуем новое блестящее поле ввода!" ✨ this.innerHTML = ''; this.appendChild(input); input.focus(); };

После завершения редактирования убедитесь, что поле <input> корректно размещается в ячейке и удаляется:

JS Скопировать код input.onblur = function() { td.innerHTML = this.value; // Передача данных выполнена, поле ввода отправлено в прошлое! };

Визуализация

Трансформируйте ячейку от статичного отображения к интерактивной форме:

Ячейка таблицы (до) Ячейка таблицы (после) 📄 (Простое отображение данных) 📝✍️ (Теперь редактируемо!)

Редактирование активируется изменением атрибута contenteditable в ячейках:

HTML Скопировать код <td>📄</td> <!-- Режим просмотра --> <td contenteditable="true">📝✍️</td> <!-- А вот и режим редактирования! -->

Молодцы, вы освоили интерактивное взаимодействие с таблицами. 😎

Клавиатура — инструмент профи

Используйте клавиатурные сочетания для более удобного редактирования:

JS Скопировать код input.onkeydown = function(e) { if (e.key === 'Enter') { // "Завершение редактирования." 🎯 // Сохраняем изменения и выходим из режима редактирования } else if (e.key === 'Escape') { // "Не так! Всё назад!" 🆘 // Отменяем все изменения и возвращаемся назад } };

Безопасность передачи данных

Безопасность передачи данных — важный элемент, влияющий не только на следование лучшим практикам, но и на бизнес-логику:

Аутентификация с использованием токенов CSRF или API-ключей .

с использованием или . Обеспечение конфиденциальности данных с помощью HTTPS .

. Реализация санитизации и валидации на стороне сервера для предотвращения XSS-атак.

Проверка совместимости браузеров

contenteditable — функция HTML5. Проверьте, поддерживают ли браузеры ваших пользователей этот функционал.

Минимизация ненужных запросов к серверу

Не забивайте сервер излишними запросами. Внедрите ограничитель, который будет контролировать процесс сохранения данных.

Простота — залог успеха

Следует помнить: простота лучше, чем сложность.

Работать легче с чистым JavaScript , без использования тяжёлых библиотек.

, без использования тяжёлых библиотек. Визуальные индикаторы режима редактирования реализованы на CSS .

. Автоматическое выделение текста при переходе в режим редактирования.

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