Реализация слайдера и отображение значений в HTML5 без jQuery#Основы HTML #Работа с DOM #Инпуты и типы полей
Быстрый ответ
Для того чтобы отображать значение ползунка выбора диапазона в режиме реального времени, привяжите событие
oninput к элементу, который будет отображать значение. Это обеспечит моментальное обновление информации.
Вот простой пример реализации:
<input type="range" min="1" max="100" value="50" oninput="valueDisplay.textContent=this.value">
<span id="valueDisplay">50</span>
Таким образом, элемент
valueDisplay немедленно отражает положение ползунка, и при этом нет необходимости писать дополнительный код на JavaScript.
Подсказки: динамическое обновление
Динамическое обновление в современных браузерах
Чтобы сделать пользовательский интерфейс с поддержкой динамического обновления в режиме реального времени, особенно в браузерах, основанных на WebKit, можно использовать событие
oninput:
<input type="range" id="rangeInput" min="0" max="100" value="50" oninput="document.getElementById('textValue').value = this.value">
<input type="text" id="textValue" value="50">
Примечание: Этот метод корректно работает во всех современных браузерах.
Поддержка доступности!
Следует уделять внимание доступности: использование тега
<label> поможет программам чтения с экрана:
<label for="rangeInput">Регулировка громкости:</label>
<input type="range" id="rangeInput" min="0" max="100" value="50" oninput="document.getElementById('textValue').value = this.value">
<input type="text" id="textValue" value="50" aria-live="polite">
Редактируемое число — новая подсказка
Если заменить элемент отображения значения на
<input type="number">, пользователи смогут самостоятельно регулировать значение и сразу видеть изменения на ползунке:
<input type="range" id="rangeInput" min="0" max="100" value="50" oninput="numberValue.value = this.value">
<input type="number" id="numberValue" value="50" oninput="rangeInput.value = this.value">
Примечание: Относитесь к вводимым пользователями данными с осторожностью!
Визуализация
Представьте себе, что ваших руках регулятор громкости, поворачивая который, вы меняете уровень звука:
🔊
🔈-------🔉
На регуляторе есть маркеры с числовыми значениями, которые обозначают уровень громкости:
100
0 ------- 50
Аналогично работает и ползунок
range. Он плавно перемещается по диапазону значений, предоставляя визуальную обратную связь.
<input type="range" id="rangeSlider" min="0" max="100" value="50" oninput="this.nextElementSibling.value = this.value">
<output for="rangeSlider">50</output>
Поверните регулятор или переместите ползунок, чтобы увидеть, как числовое значение меняется вместе с уровнем громкости.
🎚️🔢: Вращайте, перемещайте, пробуйте — вам не придется догадываться о значении!
Стильно, модно, молодежно: сочетание двух подходов
Ставим стильные акценты
Добавьте немного индивидуальности вашему ползунку, стилизуя его с помощью CSS:
<input type="range" style="height:25px; background:#ddd;" oninput="valueDisplay.textContent=this.value">
<span id="valueDisplay">50</span>
В совершенстве кроются детали
Увеличивайте уровень профессионализма своего проекта, добавляя вычисляемое позиционирование для элемента отображения значения. Должны быть приняты во внимание положение ползунка и его ширина:
#rangeValue {
position: absolute;
bottom: -25px;
left: 50%;
}
Отзывчивость — тенденция, ставшая классикой
Продемонстрируйте заботу о пользователе, создав гибкую отзывчивую версию ползунка:
@media screen and (max-width: 600px) {
#rangeSlider {
width: 100%;
}
}
@media screen and (min-width: 601px) {
#rangeSlider {
width: 300px;
}
}
Продвинутые техники и трюки
Использование клавиатуры
Добавьте поддержку управления ползунком при помощи клавиш клавиатуры, чтобы обеспечить максимальное удобство для пользователей, когда элемент находится в фокусе:
<input type="range" tabindex="0">
Примечание: Стрелки клавиатуры активны только при установленном фокусе на элементе!
Качественные реалии без jQuery
Обновить значения в реальном времени можно и без использования jQuery. Чистый JavaScript вполне способен справиться с этой задачей:
<input type="range" id="rangeInput" min="0" max="100" value="50" oninput="document.getElementById('textValue').value = this.value">
<input type="text" id="textValue" value="50">
Примечание: Если задачу можно решить просто, зачем усложнять?
Единицы измерения на стороне восприятия
При отображении значений рекомендуется добавлять единицы измерения. Это поможет пользователю точнее ориентироваться:
<input type="range" oninput="updateValueWithUnit(this.value)">
function updateValueWithUnit(value){
document.getElementById('valueDisplay').textContent = value + " единиц";
}
Примечание: Этот визуальный элемент улучшает восприятие информации на 200%. Просто возьмите на вооружение этот факт.
Полезные материалы
<input type="range"> – HTML: HyperText Markup Language | MDN— справочник MDN с полной информацией и примерами использования HTML5
rangeinput.
- Styling Cross-Browser Compatible Range Inputs with CSS | CSS-Tricks — тонкости кроссбраузерной стилизации
rangeinput.
- HTML DOM Input Range Object — обзор возможностей манипулирования ползунками
rangeс использованием JavaScript.
- Color Viewer Slider Example | APG | WAI | W3C — примеры доступного дизайна ползунков с использованием ARIA-правил.
- Forms, controls — подробности обработки событий для HTML-форм, включая
rangeinput.
Тимур Голубев
веб-разработчик