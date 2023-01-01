Реализация рисования мышью на HTML5 Canvas с JS

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Быстрый ответ

Для создания рисунков с помощью мыши непосредственно на "холсте" (canvas) необходимо ввести несколько строчек JavaScript кода. Вначале подготовьте сам элемент канваса:

HTML Скопировать код <canvas id="drawCanvas" width="300" height="300"></canvas>

Затем задайте обработчики событий для мыши:

JS Скопировать код const canvas = document.getElementById('drawCanvas'); const ctx = canvas.getContext('2d'); let isDrawing = false; canvas.onmousedown = ({offsetX, offsetY}) => { isDrawing = true; ctx.beginPath(); ctx.moveTo(offsetX, offsetY); }; canvas.onmousemove = ({offsetX, offsetY}) => { if (isDrawing) { ctx.lineTo(offsetX, offsetY); ctx.stroke(); } }; canvas.onmouseup = () => { isDrawing = false; };

Нажмите и перемещайте мышь по канвасу, наблюдая за тем, как рисунок преобразуется. Чтобы сделать рисунок еще более детализированным, настройте свойства ctx.lineWidth и ctx.strokeStyle .

Улучшаем инструменты для рисования

Совершенствуйте инструмент для рисования, дополняя его новыми возможностями и улучшениями.

Добавляем настройки по выбору

Вставьте выбор цвета и регулировку толщины линии:

HTML Скопировать код <label>Выберите цвет: <input type="color" id="colorPicker" value="#000000"></label> <label>Настройте ширину линии: <input type="number" id="lineWidth" min="1" value="1"></label>

Синхронизируйте цвет и толщину линии с выбранными параметрами:

JS Скопировать код const colorPicker = document.getElementById('colorPicker'); const lineWidth = document.getElementById('lineWidth'); ctx.strokeStyle = colorPicker.value; ctx.lineWidth = lineWidth.value; colorPicker.addEventListener('change', () => ctx.strokeStyle = colorPicker.value); lineWidth.addEventListener('change', () => ctx.lineWidth = lineWidth.value);

Сохраняем результат

Добавим кнопку для сохранения созданного рисунка:

HTML Скопировать код <button id="saveBtn">Сохранить свой шедевр 🏛️</button>

Инициируйте сохранение при нажатии на созданную кнопку:

JS Скопировать код document.getElementById('saveBtn').addEventListener('click', () => { const dataURL = canvas.toDataURL('image/png'); const a = document.createElement('a'); a.href = dataURL; a.download = 'canvas-masterpiece.png'; a.click(); });

Вносим исправления и корректировки

Добавим функцию исправления ошибок с помощью стирки:

HTML Скопировать код <button id="eraserBtn">Забудем, что это было 🧽</button>

При включении режима стирания переключайтесь на прозрачный цвет или на цвет фона:

JS Скопировать код document.getElementById('eraserBtn').addEventListener('click', () => { ctx.globalCompositeOperation = 'destination-out'; ctx.lineWidth = 10; });

Не забывайте возвращать стандартные настройки после работы стирки:

JS Скопировать код colorPicker.addEventListener('change', () => { ctx.globalCompositeOperation = 'source-over'; ctx.strokeStyle = colorPicker.value; });

Визуализация

Представим наглядно процесс рисования на HTML5 Canvas с помощью символики Emoji:

Markdown Скопировать код Холст ➡️ [🎨] Движение мыши ➡️ [🐭🖌️] Активность рисования ➡️ [👨‍🎨]

Воспринимайте мышь как свой цифровой кистью:

Markdown Скопировать код Нажатие кнопки [🐭🖌️]: Начинаем рисование Перемещение [🖌️➡️🖼️]: Продолжаем набросок Отпускание кнопки [✋]: Завершаем процесс рисования

Наслаждайтесь процессом создания искусства:

Markdown Скопировать код Перед началом: [Чистый лист 🕳️] Во время рисования: [Наносим рисунок 🌈🖌️] После завершения: [Готовое произведение 🖼️✨]

Основы объектно-ориентированного программирования: Упакуем ваш код в класс

Каждое действие — это роль, а исполнителем становится класс SignTool:

JS Скопировать код class SignTool { constructor(canvasId, options) { this.canvas = document.getElementById(canvasId); this.ctx = this.canvas.getContext('2d'); this.setOptions(options); this.attachEventListeners(); } // ...дальнейшие разработки }

Создавайте масштабируемые приложения, которые умеют подстраиваться под любые экраны:

JS Скопировать код resizeCanvas() { this.canvas.width = window.innerWidth; this.canvas.height = window.innerHeight; this.ctx.strokeStyle = this.options.color; this.ctx.lineWidth = this.options.lineWidth; }

Овладейте ctx.lineJoin и ctx.lineCap для создания более плавных линий. Пробуйте ctx.createPattern() и ctx.createLinearGradient() , чтобы придать изображению атмосферу. Если вы готовы к большему, воспользуйтесь pressure.js , чтобы имитировать давление кисти при рисовании.

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