Реализация подтверждения перед удалением: диалог 'Ок'/'Отмена'

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Быстрый ответ

Для создания диалога подтверждения вы можете использовать функцию JavaScript confirm() в сочетании с событием onclick :

HTML Скопировать код <button onclick="return confirm('Вы действительно хотите безвозвратно удалить эти данные?');">Удалить</button>

Нажатие на кнопку "ОК" дает разрешение на удаление, а "Отмена" останавливает этот процесс.

Понимание сути подтверждения пользователем

Поскольку операция удаления данных обычно является необратимой, применение функции confirm() служит как вид защиты, позволяя пользователю передумать и предотвратить потерю данных.

Взаимодействие пользователя

Событие onclick является мощным инструментом в руках веб-разработчика. Его сочетание с confirm() позволяет пользователям легко и ясно подтверждать или отменять команду удаления:

HTML Скопировать код <a href="#" onclick="return confirm('Вы уверены, что хотите выполнить это действие?');">Удалить</a>

Согласованность с дизайном

Так как диалоговое окно confirm() является системным элементом, его отличительная особенность в том, что оно гармонично вписывается в общий стиль страницы и не нарушает визуальную целостность.

Ясное разделение между HTML и JavaScript

Если мы соблюдаем разделение кода между HTML и JavaScript, это помогает писать более структурированный и аккуратный код:

JS Скопировать код function considerBeforeYouDelete() { let userResponse = confirm('Вы уверены, что желаете это удалить?'); if (userResponse) { // Удаление подтверждено! } }

В HTML этот код будет выглядеть так:

HTML Скопировать код <button onclick="return considerBeforeYouDelete()">Удалить</button>

Овладение продвинутыми подтверждениями

Расширяйте пользовательский опыт и уровень контроля над вашим кодом, используя дополнительные возможности.

Применение data-атрибутов для передачи сообщений

Атрибуты HTML5 типа data-* прекрасны для создания скрытых сообщений подтверждения прямо в HTML, сохраняя при этом чистоту кода JavaScript и ясность его функций:

HTML Скопировать код <button data-confirm="Вы наверняка готовы сделать это?">Удалить</button>

После этого извлекаем атрибут в JavaScript:

JS Скопировать код document.querySelector('button[data-confirm]').onclick = function() { return confirm(this.getAttribute('data-confirm')); };

Отмена события

Функция preventDefault() подходит для сложных сценариев удаления, позволяя держать процесс под контролем до момента подтверждения действия пользователем:

JS Скопировать код document.querySelector('button[data-confirm]').onclick = function(e) { if (!confirm(this.getAttribute('data-confirm'))) { e.preventDefault(); // Удаление отменено! } };

Совместимость с различными браузерами

Проверьте, что ваш код JavaScript поддерживает все популярные браузеры, включая старые версии Internet Explorer.

Визуализация

Рассмотрим визуализацию процесса:

До: [📄, 📄, 📄❌, 📄] // Планируем удалить третий документ.

Активируем функцию confirm() :

JS Скопировать код if (confirm('Вы уверены, что хотите выполнить это действие?')) { // Удаление подтверждено! }

Действие ожидает подтверждения:

После подтверждения: [📄, 📄, 🕸️❌] // Удаление еще не произошло.

Если действие подтверждено:

После удаления: [📄, 📄, 📄] // Третий документ был удален.

Если действие отменено:

Без изменений: [📄, 📄, 📄❌, 📄] // Все документы остались на месте.

Переход к индивидуальным решениям

Когда функция confirm() кажется недостаточно гибкой, создавайте собственное решение, которое облегчит использование приложения.

Создание пользовательского модального окна

Вы можете реализовать индивидуальное модальное окно, подходящее под ваш дизайн и предоставляющее варианты интерактивного действия:

HTML Скопировать код <div id="customModal" class="modal"> <div class="modal-content"> <p>Вы действительно хотите удалить?</p> <button id="yesDelete">Да, удалить</button> <button id="noDelete">Нет, сохранить</button> </div> </div>

В JavaScript настройте отображение и скрытие модального окна, а также обработку нажатий на кнопки:

JS Скопировать код document.getElementById('yesDelete').onclick = function() { // Удаление подтверждено. hideModal(); }; document.getElementById('noDelete').onclick = function() { // Удаление отменено. hideModal(); }; function hideModal() { document.getElementById('customModal').style.display = 'none'; }

С учетом предпочтений пользователя

Всегда помните о пользователе и убедитесь, что процесс подтверждения понятен и не вызывает сложностей или недовольства.

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