Реализация подтверждения перед удалением: диалог 'Ок'/'Отмена'#Работа с DOM #События в браузере
Быстрый ответ
Для создания диалога подтверждения вы можете использовать функцию JavaScript
confirm() в сочетании с событием
onclick:
<button onclick="return confirm('Вы действительно хотите безвозвратно удалить эти данные?');">Удалить</button>
Нажатие на кнопку "ОК" дает разрешение на удаление, а "Отмена" останавливает этот процесс.
Понимание сути подтверждения пользователем
Поскольку операция удаления данных обычно является необратимой, применение функции
confirm() служит как вид защиты, позволяя пользователю передумать и предотвратить потерю данных.
Взаимодействие пользователя
Событие
onclick является мощным инструментом в руках веб-разработчика. Его сочетание с
confirm() позволяет пользователям легко и ясно подтверждать или отменять команду удаления:
<a href="#" onclick="return confirm('Вы уверены, что хотите выполнить это действие?');">Удалить</a>
Согласованность с дизайном
Так как диалоговое окно
confirm() является системным элементом, его отличительная особенность в том, что оно гармонично вписывается в общий стиль страницы и не нарушает визуальную целостность.
Ясное разделение между HTML и JavaScript
Если мы соблюдаем разделение кода между HTML и JavaScript, это помогает писать более структурированный и аккуратный код:
function considerBeforeYouDelete() {
let userResponse = confirm('Вы уверены, что желаете это удалить?');
if (userResponse) {
// Удаление подтверждено!
}
}
В HTML этот код будет выглядеть так:
<button onclick="return considerBeforeYouDelete()">Удалить</button>
Овладение продвинутыми подтверждениями
Расширяйте пользовательский опыт и уровень контроля над вашим кодом, используя дополнительные возможности.
Применение data-атрибутов для передачи сообщений
Атрибуты HTML5 типа
data-* прекрасны для создания скрытых сообщений подтверждения прямо в HTML, сохраняя при этом чистоту кода JavaScript и ясность его функций:
<button data-confirm="Вы наверняка готовы сделать это?">Удалить</button>
После этого извлекаем атрибут в JavaScript:
document.querySelector('button[data-confirm]').onclick = function() {
return confirm(this.getAttribute('data-confirm'));
};
Отмена события
Функция
preventDefault() подходит для сложных сценариев удаления, позволяя держать процесс под контролем до момента подтверждения действия пользователем:
document.querySelector('button[data-confirm]').onclick = function(e) {
if (!confirm(this.getAttribute('data-confirm'))) {
e.preventDefault(); // Удаление отменено!
}
};
Совместимость с различными браузерами
Проверьте, что ваш код JavaScript поддерживает все популярные браузеры, включая старые версии Internet Explorer.
Визуализация
Рассмотрим визуализацию процесса:
До: [📄, 📄, 📄❌, 📄] // Планируем удалить третий документ.
Активируем функцию
confirm():
if (confirm('Вы уверены, что хотите выполнить это действие?')) {
// Удаление подтверждено!
}
Действие ожидает подтверждения:
После подтверждения: [📄, 📄, 🕸️❌] // Удаление еще не произошло.
Если действие подтверждено:
После удаления: [📄, 📄, 📄] // Третий документ был удален.
Если действие отменено:
Без изменений: [📄, 📄, 📄❌, 📄] // Все документы остались на месте.
Переход к индивидуальным решениям
Когда функция
confirm() кажется недостаточно гибкой, создавайте собственное решение, которое облегчит использование приложения.
Создание пользовательского модального окна
Вы можете реализовать индивидуальное модальное окно, подходящее под ваш дизайн и предоставляющее варианты интерактивного действия:
<div id="customModal" class="modal">
<div class="modal-content">
<p>Вы действительно хотите удалить?</p>
<button id="yesDelete">Да, удалить</button>
<button id="noDelete">Нет, сохранить</button>
</div>
</div>
В JavaScript настройте отображение и скрытие модального окна, а также обработку нажатий на кнопки:
document.getElementById('yesDelete').onclick = function() {
// Удаление подтверждено.
hideModal();
};
document.getElementById('noDelete').onclick = function() {
// Удаление отменено.
hideModal();
};
function hideModal() {
document.getElementById('customModal').style.display = 'none';
}
С учетом предпочтений пользователя
Всегда помните о пользователе и убедитесь, что процесс подтверждения понятен и не вызывает сложностей или недовольства.
Полезные материалы
- Window: confirm() method – Web APIs | MDN — Описание функции
window.confirm().
- Interaction: alert, prompt, confirm – JavaScript.info — Подборка советов по работе с интерактивными диалоговыми окнами.
- Considerations for Styling a Modal | CSS-Tricks — Советы по стилизации модальных окон.
- How to create a dialog with “Ok” and “Cancel” options – Stack Overflow — Совместное создание диалогового окна на Stack Overflow.
- GitHub – ghosh/Micromodal: ⭕ Tiny javascript library for creating accessible modal dialogs — Библиотека для разработчиков, которые хотят создать настраиваемые модальные окна.
- How To Make Modal Windows Better For Everyone — Smashing Magazine — Рекомендации по созданию модальных окон, удобных для использования всем пользователям.
Тимур Голубев
веб-разработчик