Реализация плавной прокрутки на JavaScript без jQuery

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Быстрый ответ

Готовы к введению плавной прокрутки? Для этого воспользуемся встроенным методом scrollIntoView :

JS Скопировать код // Отправляемся на вечеринку 🥳 document.getElementById('target').scrollIntoView({ behavior: 'smooth' });

Отлично, правда? А теперь применим плавную прокрутку ко всем якорным ссылкам, простым образом:

JS Скопировать код // Все внутренние ссылки теперь прокручиваются плавно, будто скользят по льду! document.querySelectorAll('a[href^="#"]').forEach(anchor => { anchor.addEventListener('click', e => { e.preventDefault(); // Начинается плавное скольжение! 🛷 document.querySelector(anchor.getAttribute('href')).scrollIntoView({ behavior: 'smooth' }); }); });

Таким образом мы превращаем резкие переходы по якорям в плавные сдвиги.

Разбор: В честь плавной прокрутки

Подробности о scrollIntoView

Метод scrollIntoView позволяет детально настроить параметры объекта:

JS Скопировать код element.scrollIntoView({ behavior: 'smooth', // Кто любит тряски на дороге? Я – нет! block: 'start', // Самое лучшее место – на верху inline: 'nearest' // Всё стильно и со вкусом });

Чудеса прокрутки при помощи window.scrollTo

Желаете полного контроля? Ваш отличный помощник – window.scrollTo . Почувствуйте его магию:

JS Скопировать код const scrollToTop = () => { const c = document.documentElement.scrollTop || document.body.scrollTop; if (c > 0) { window.requestAnimationFrame(scrollToTop); // Здесь никаких виражей! ✈️ window.scrollTo(0, c – c / 8); } }; scrollToTop();

При помощи этой замечательной функции можно плавно прокрутить страницу до вершины, улучшая навигацию.

Как справиться с неожиданным (частные случаи)

Хотя фича scroll-behavior: smooth поддерживается большинством браузеров, стоит быть готовым к встрече с неожиданными ситуациями:

Капризы прокрутки: Пользователи могут начать вмешиваться, прокручивая страницу или производя сенсорные движения в то время, когда идет плавная прокрутка. Примите меры для контроля таких моментов, отслеживая события wheel и touchmove . Проявления динамического содержания: DOM может меняться, изменять положение целевого элемента, например, при загрузке изображений или изменении стилей. Будьте готовы к таким сложностям и не утрачайте бдительность!

Применение CSS для усовершенствования прокрутки

CSS-метод к плавной прокрутке

Кто бы мог предположить, что HTML и CSS могут управлять всем? Знакомьтесь с scroll-behavior — приемом, срабатывающим в качестве CSS-свойства:

CSS Скопировать код html { scroll-behavior: smooth; }

Этот простейший прием позволяет заставить все якорные ссылки и программную прокрутку работать плавно.

Доведением прокрутки до совершенства с помощью CSS

scroll-behavior — это отличный способ постепенного улучшения. Даже если ваш браузер все еще не поддерживает scroll-behavior , прокрутка будет работать, просто без добавленной плавности.

Визуализация

Представим прокрутку как плавное движение по извилистым пейзажам:

Начало: 🚩 (Вершина вашего пути) Путешествие: 🚂💨 (Плавно движущийся поезд страницы) Конечная цель: 🏁 (Целевой элемент)

Обратите внимание на разницу:

До изменений: 🚂🔼 (Резкие, внезапные скачки) После изменений: 🚂⛷️ (Нежные, элегантные скольжения)

Зачем искать энергию (⛽) в jQuery, ведь можно использовать элегантность HTML и CSS?

Профессиональные рекомендации для плавной прокрутки

Оптимизация производительности

Для оптимизации работы вашей анимации, чтобы она не превратилась в "кадр за кадром", используйте window.requestAnimationFrame для более продуктивного и эффективного использования ресурсов.

Поддержка во всех браузерах

Постоянно быть в гуще событий интересно, однако порой следует задуматься о полифилле для старых надежных браузеров. Полифилл для плавной прокрутки, который доступен по ссылкам ниже, покажется вам полезным.

Приоритет доступности

Мы все стремимся создать впечатляющий пользовательский опыт, но при этом нельзя забывать о доступности. Убедитесь, что ваша плавная прокрутка нормально воспринимается пользователями, которые пользуются клавиатурой, и теми, кто зависит от ассистивных технологий.

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