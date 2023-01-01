Реализация эффекта затухания текста в CSS при overflow

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Быстрый ответ

Чтобы создать эффект затемнения текста при переполнении контейнера, внесите следующие изменения в CSS: установите свойство overflow: hidden для контейнера и используйте псевдоэлемент :after с градиентом, переходящим от прозрачного цвета к цвету фона контейнера. Пример кода:

CSS Скопировать код .fade-text { position: relative; overflow: hidden; max-height: 100px; } .fade-text:after { content: ''; position: absolute; bottom: 0; width: 100%; height: 40px; background: linear-gradient(to bottom, rgba(255,255,255,0), #FFF); }

Соответствующий HTML-код выглядит так:

HTML Скопировать код <div class="fade-text">Текст, входящий за границы контейнера, плавно затухает снизу.</div>

Основные параметры для настройки эффекта затухания — это свойство height псевдоэлемента :after и альфа-канал rgba в градиенте.

Подробное объяснение

Реализация эффекта затемнения текста при выходе за пределы контейнера осуществляется с использованием CSS-градиентов, при этом не требуется использование JavaScript. Давайте подробнее разберем этот механизм.

Принцип работы градиента

При использовании linear-gradient обеспечивается плавный переход от полной прозрачности к цвету, который соответствует фону контейнера.

Кроссбраузерность

Для обеспечения поддержки в различных браузерах используйте соответствующие префиксы. Например, для движка WebKit примените такую запись:

CSS Скопировать код .fade-text:after { background: -webkit-linear-gradient(bottom, rgba(255,255,255,0) 60%, #FFF); background: linear-gradient(to bottom, rgba(255,255,255,0) 60%, #FFF); }

Таким образом, эффект затемнения текста будет корректно отображаться в большинстве браузеров.

Настройка области затемнения

Используя свойства max-height или height , вы можете задать область, в которой текст останется видимым, а за её пределами начнёт затемнение. Для регулирования самого эффекта затухания нужно изменить высоту псевдоэлемента :after :

CSS Скопировать код .fade-text { max-height: 200px; } .fade-text:after { height: 60px; }

Позиционирование псевдоэлемента :after

Псевдоэлемент :after располагается с абсолютным позиционированием внутри контейнера с относительным позиционированием, создавая таким образом иллюзию затухающего текста.

Примеры

Для демонстрации и тестирования примеров в реальном времени используйте такие онлайн-площадки, как jsFiddle или CodePen.

Визуализация

Представьте себе, что текст — это гости, идущие на вечеринку на бэкярде через узкие ворота. Если они не проходят, они начинают плавно растворяться в тумане:

До: 🚶‍♀️🚶🚶‍♂️||____||🌼🎉 После: 🚶‍♀️🚶💨||____||🌼🎉

CSS обеспечивает элегантный способ управления переполнением текста, сохраняя страницу аккуратной и удобной для восприятия пользователями.

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