Реализация эффекта размытия для div в CSS: кросс-браузерное решение#Веб-разработка #CSS и верстка #Фронтенд CSS
Быстрый ответ
Чтобы сымитировать эффект стекла, примените свойство
backdrop-filter: blur() и определите полупрозрачный фон для оверлея. Вот пример быстрой реализации:
/* Простой эффект "стекла" */
.glass-effect {
backdrop-filter: blur(10px); /* Добавление эффекта размытия */
background: rgba(255, 255, 255, 0.5); /* Установка полупрозрачного фона */
}
Присвойте этот CSS-класс элементу, чтобы оверлей отображался поверх контента.
Кроссбраузерная совместимость
Перед тем как продолжить, убедимся, что свойство
backdrop-filter поддерживается все целевыми браузерами. К сожалению, Firefox и IE могут иметь проблемы с этим свойством. Проверьте актуальную информацию о поддержке на caniuse.com.
Для пользователей других браузеров можно применить SVG-фильтр. Это может показаться сложным, но результат стоит потраченных усилий. Вот пример применения SVG-фильтра:
/* "Старошкольный" метод создания эффекта "стекла" */
<svg>
<filter id="blur-effect" x="0" y="0" width="100%" height="100%">
<feGaussianBlur in="SourceGraphic" stdDeviation="5"/>
</filter>
</svg>
А реализация в CSS будет выглядеть так:
/* Теперь охват поддержки браузерами расширяется! */
.glass-effect {
filter: url(#blur-effect);
background: rgba(255, 255, 255, 0.5); /* Здесь тоже присутствует полупрозрачность */
}
Оптимизация и лучшие практики
Подготовка изображений
Для улучшения совместимости имеет смысл использовать предварительно размытые изображения и автоматизировать их создание или произвести редактирование вручную в любимом графическом редакторе.
Добавление объема с использованием тени
Применение
box-shadow к оверлею создает дополнительную глубину и вносит ощущение объема.
/* Объемность делает эффект более завершенным */
.glass-effect {
box-shadow: 0 4px 6px rgba(0, 0, 0, 0.1);
}
Оверлей на весь экран
Размытый оверлей, покрывающий весь экран, выглядит как плащ супергероя:
/* Наш оверлей адаптирован под любой размер экрана */
.glass-effect {
position: fixed;
top: 0;
left: 0;
width: 100%;
height: 100%;
}
Сложные ситуации
Балансировка между эффектами
Комбинирование нескольких эффектов размытия требует аккуратного подхода и учета производительности — браузер не должен замедляться.
Простота — залог успеха
Чем простей код, тем легче его поддерживать и отлаживать, что в долгосрочной перспективе сэкономит вам время.
Избегайте размытия текста
Как ни странно, текст не должен выглядеть размытым. Избегайте применения
filter: blur() к элементам с текстом, чтобы сохранить его читаемостью.
Визуализация
Возьмите два стекла: одно прозрачное, которое символизирует контент, и одно матовое, играющее роль оверлея. Матовое стекло создает эффект размытия для всего, что находится позади него:
Прозрачное Стекло (🪟): [Контент]
Матовое Стекло (🌫️): [Размытый Оверлей]
Комбинируем их:
🪟 + 🌫️ = Контент с **Эффектом "Стеклянного" Размытия**
# Оверлей (🌫️) придает матовость содержимому, находящемуся за ним (🪟).
Сценарии применения
Модальные окна с акцентом
Модальные окна в состоянии сильно привлечь к себе внимание. Размытие фона помогает снизить акцент на остальных элементах интерфейса.
/* Фокусировка внимания через размытие — это очень символично */
.modal-overlay {
backdrop-filter: blur(5px);
background: rgba(0, 0, 0, 0.4);
}
Утонченное снижение акцента
Создайте акцент на важных элементах интерфейса, слегка затемняя фон.
/* Элементы взаимодействия выходят на первый план */
.menu-active .page-background {
backdrop-filter: blur(3px);
}
Динамические и визуально насыщенные фоны
Эффект "стекла" добавляет изысканный штрих к дизайну, когда используются динамические и сложные фоновые изображения.
Полезные материалы
- backface-visibility – CSS: Каскадные таблицы стилей | MDN — руководство по работе с
backface-visibilityдля эффектов 3D-трансформации.
- Полное руководство по элементу Table | CSS-Tricks — всеобъемлющее руководство по стилизации элемента
table.
- Порядок накладывания фонов | CSS-Tricks — практическое руководство по применению множественных фонов и слоев в CSS.
- CSS Backdrop Filter | Can I use... Support tables for HTML5, CSS3, etc — справочник по поддержке и совместимости свойства
backdrop-filterв CSS.
- filter – CSS: Каскадные таблицы стилей | MDN — обзор возможностей CSS-фильтров, включая размытие.
- Размораживание стекла с использованием CSS-фильтров | CSS-Tricks — гайд по созданию эффекта замороженного стекла с использованием CSS-фильтров.
- blur() – CSS: Каскадные таблицы стилей | MDN — инструкция по созданию эффектов размытия с помощью функции CSS
blur().
Владимир Лисицын
разработчик фронтенда