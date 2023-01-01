Реализация эффекта размытия для div в CSS: кросс-браузерное решение

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Быстрый ответ

Чтобы сымитировать эффект стекла, примените свойство backdrop-filter: blur() и определите полупрозрачный фон для оверлея. Вот пример быстрой реализации:

CSS Скопировать код /* Простой эффект "стекла" */ .glass-effect { backdrop-filter: blur(10px); /* Добавление эффекта размытия */ background: rgba(255, 255, 255, 0.5); /* Установка полупрозрачного фона */ }

Присвойте этот CSS-класс элементу, чтобы оверлей отображался поверх контента.

Кроссбраузерная совместимость

Перед тем как продолжить, убедимся, что свойство backdrop-filter поддерживается все целевыми браузерами. К сожалению, Firefox и IE могут иметь проблемы с этим свойством. Проверьте актуальную информацию о поддержке на caniuse.com.

Для пользователей других браузеров можно применить SVG-фильтр. Это может показаться сложным, но результат стоит потраченных усилий. Вот пример применения SVG-фильтра:

HTML Скопировать код /* "Старошкольный" метод создания эффекта "стекла" */ <svg> <filter id="blur-effect" x="0" y="0" width="100%" height="100%"> <feGaussianBlur in="SourceGraphic" stdDeviation="5"/> </filter> </svg>

А реализация в CSS будет выглядеть так:

CSS Скопировать код /* Теперь охват поддержки браузерами расширяется! */ .glass-effect { filter: url(#blur-effect); background: rgba(255, 255, 255, 0.5); /* Здесь тоже присутствует полупрозрачность */ }

Оптимизация и лучшие практики

Подготовка изображений

Для улучшения совместимости имеет смысл использовать предварительно размытые изображения и автоматизировать их создание или произвести редактирование вручную в любимом графическом редакторе.

Добавление объема с использованием тени

Применение box-shadow к оверлею создает дополнительную глубину и вносит ощущение объема.

CSS Скопировать код /* Объемность делает эффект более завершенным */ .glass-effect { box-shadow: 0 4px 6px rgba(0, 0, 0, 0.1); }

Оверлей на весь экран

Размытый оверлей, покрывающий весь экран, выглядит как плащ супергероя:

CSS Скопировать код /* Наш оверлей адаптирован под любой размер экрана */ .glass-effect { position: fixed; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; }

Сложные ситуации

Балансировка между эффектами

Комбинирование нескольких эффектов размытия требует аккуратного подхода и учета производительности — браузер не должен замедляться.

Простота — залог успеха

Чем простей код, тем легче его поддерживать и отлаживать, что в долгосрочной перспективе сэкономит вам время.

Избегайте размытия текста

Как ни странно, текст не должен выглядеть размытым. Избегайте применения filter: blur() к элементам с текстом, чтобы сохранить его читаемостью.

Визуализация

Возьмите два стекла: одно прозрачное, которое символизирует контент, и одно матовое, играющее роль оверлея. Матовое стекло создает эффект размытия для всего, что находится позади него:

Markdown Скопировать код Прозрачное Стекло (🪟): [Контент] Матовое Стекло (🌫️): [Размытый Оверлей]

Комбинируем их:

Markdown Скопировать код 🪟 + 🌫️ = Контент с **Эффектом "Стеклянного" Размытия** # Оверлей (🌫️) придает матовость содержимому, находящемуся за ним (🪟).

Сценарии применения

Модальные окна с акцентом

Модальные окна в состоянии сильно привлечь к себе внимание. Размытие фона помогает снизить акцент на остальных элементах интерфейса.

CSS Скопировать код /* Фокусировка внимания через размытие — это очень символично */ .modal-overlay { backdrop-filter: blur(5px); background: rgba(0, 0, 0, 0.4); }

Утонченное снижение акцента

Создайте акцент на важных элементах интерфейса, слегка затемняя фон.

CSS Скопировать код /* Элементы взаимодействия выходят на первый план */ .menu-active .page-background { backdrop-filter: blur(3px); }

Динамические и визуально насыщенные фоны

Эффект "стекла" добавляет изысканный штрих к дизайну, когда используются динамические и сложные фоновые изображения.

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