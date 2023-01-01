Реализация Drag and Drop для мобильных устройств в HTML

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Для того чтобы реализовать функцию перетаскивания элементов (Drag and Drop) в мобильном приложении, нужно привязать к элементу событие touchmove и корректировать его положение исходя из координат прикосновения. Чтобы исключить конфликт с прокруткой страницы, используйте метод e.preventDefault() .

JS Скопировать код element.addEventListener('touchmove', e => { let touch = e.targetTouches[0]; element.style.left = `${touch.pageX}px`; element.style.top = `${touch.pageY}px`; e.preventDefault(); }, false);

Важно учесть: данное решение предназначено для обработки единичного прикосновения. В случае необходимости работы с многоточием потребуется отслеживание идентификаторов прикосновений.

Знакомство с jQuery

Если вы активно используете jQuery UI, обратите внимание на библиотеку jQuery UI Touch Punch. Она расширяет функционал перетаскивания в jQuery UI, обеспечивая совместимость с сенсорными управлениями на устройствах iPad, iPhone и Android. Достаточно просто подключить её после основной библиотеки jQuery UI.

Выбор других библиотек

Если вы склоняетесь к использованию "чистого" JavaScript или не применяете jQuery, взгляните на полифилл от Бернардо Кастильо. Он позволяет адаптировать уже написанный код для работы с функцией перетаскивания на мобильных устройствах.

Библиотека Greensock предоставляет более обширный функционал, включая перетаскивание, вращение и масштабирование. В свою очередь, Sencha Touch идеально подходит для разработки усложнённых мобильных веб-приложений и предлагает инструменты для сенсорного управления, но она преимущественно ориентирована на браузеры, основанные на Webkit.

В качестве эффективного и независимого решения выделяется Sortable JS. Он облегчает работу с функцией перетаскивания и совместим с сенсорными устройствами без привязки к jQuery.

Полезные рекомендации для реализации

Составляйте собственные обработчики касаний, учитывая особенности вашего приложения.

Используйте Modernizr для проверки поддержки сенсорного управления и условной загрузки необходимых скриптов для обеспечения полной совместимости.

для проверки поддержки сенсорного управления и условной загрузки необходимых скриптов для обеспечения полной совместимости. Продумайте ведение распространения событий и стандартные действия, так как они могут существенно влиять на удобство пользовательского интерфейса.

Проводите тестирование на различных устройствах, так как не все решения являются универсальными.

Визуализация

Для более понятного представления о технике перетаскивания на мобильных устройствах можно провести аналогию с игрой в футбол. Пальцы играют роль футболистов, а управление элементами – это ведение мяча и нанесение ударов по воротам.

Markdown Скопировать код 🖐️📲 ⚽️ -> Ведение мяча (элемента) 📍🥅 -> Попытка забросить его в ворота (целевая зона)

Аккуратное контролирование мяча в футболе аналогично управлению HTML-элементами при помощи сенсорного управления.

Markdown Скопировать код 🖐️: Действия на сенсорном экране (касание, удержание, перетаскивание) ⚽️: HTML-элемент 🥅: Целевая зона для расположения элемента

Проведение игры становится ещё более захватывающим на поле сенсорного экрана!

Решение часто возникающих проблем

При внедрении функции перетаскивания на мобильных устройствах могут возникнуть определенные сложности. Проблемы с прокруткой или мультитачем можно устранить, используя e.preventDefault() в обработчиках событий и отслеживая e.targetTouches для идентификации прикосновений.

Чтобы избежать колебания элементов при их перетаскивании:

Вставьте CSS-переходы для достижения плавности анимации.

Настройте z-index, чтобы перемещаемые объекты всегда отображались на переднем плане.

Полезные материалы