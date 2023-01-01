Разрешенные символы в DOM ID: тире, подчеркивания и другие#Основы HTML #Работа с DOM #Идентификаторы и классы
Быстрый ответ
Для идентификаторов DOM в HTML верно следующее: они должны начинаться с букв (A-Z/a-z) и могут включать буквы, цифры (0-9), дефисы (-), подчеркивания (_), двоеточия (:) и точки (.):
<div id="id-123"></div> <!-- Верный идентификатор, проблем не возникнет! 👍 -->
Начинать идентификатор с цифр или использовать специальные символы противоречит правилам:
<div id="123abc"></div> <!-- Подобное использование ошибочно 😅 -->
Важно обеспечивать уникальность идентификаторов, ведь в рамках одного документа они должны быть не повторяющимися.
Правила идентификаторов в HTML и XHTML
Правила допускается символов в атрибуте ID в HTML и XHTML отличаются. HTML крайне толерантен в этом отношении, XHTML же строго следует правилам XML.
От простого к сложному: символы и строки
UTF-16: представление DOMString
В JavaScript идентификаторы обозначаются типом
DOMString с кодировкой UTF-16, что позволяет использовать практически любой символ UTF-16. Однако следование стандартам HTML обязательно для избежания ошибок.
Специальные символы: использовать или нет?
Специальные символы, отличные от стандартных, а также пробелы или знаки пунктуации (кроме дефисов и подчеркиваний), использовать, несмотря на приятность их восприятия, все же не стоит.
Взаимодействие с двоеточиями: использование пространств имён XML
В XHTML идентификаторы с двоеточиями имеют большое значение из-за их роли в XML namespaces. В XHTML значительно больше внимания уделяется соблюдению правил, чем в HTML.
Упрощаем себе жизнь
Исторические особенности HTML
Некоторые символы могут вызывать сбои в системах, поддерживающих устаревшие версии HTML. Для обеспечения стабильной работы необходимо следовать спецификациям W3C.
Важность доступности
Ваши идентификаторы могут взаимодействовать с скринридерами, инструментами доступности и ролями ARIA Landmark. Важно сделать их максимально очевидными и информативными.
Визуализация — понятные и четкие обозначения
Представьте, что символы стоят в очереди за правом быть частью вашего "Города идентификаторов":
Добро пожаловать в "Город идентификаторов"! Ваш адрес соответствует символу вашего ID. 🏠
[🏠1a] [🏠-2b] [🏠_3c] ... [🏠N]
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Допустимо! Допустимо! Допустимо! ... Допустимо!
Адреса, основанные на недопустимых символах, не пройдут отбор и не смогут стать частью "Города идентификаторов":
В нашем "Городе идентификаторов" каждый адрес начинается с буквы или подчеркивания, идущих впереди цифр, дефисов, букв или подчеркиваний.
**Пример ID дома: [🏠_myHouse123]** <!-- В продаже: уютный дом с тремя комнатами! -->
Если ваш идентификатор состоит только из допустимых символов, добро пожаловать в "Город идентификаторов"!
Полезные материалы
- Глобальная структура HTML-документа – Спецификация W3C, включая атрибут id.
- Свойство id элемента – Веб API | MDN – Подробные примеры и описания использования атрибута id.
- HTML Стандарт – Актуальная спецификация WhatWG для атрибута ID.
- Разница между ID и классом | CSS-Tricks – Анализ ID по сравнению с классами и наиболее эффективные практики их использования.
- Глобальный атрибут id в HTML – Руководство по использованию атрибута id и примеры.
- Какие значения могут быть у атрибута id в HTML? – Stack Overflow – Обсуждение сообщества о атрибуте id в HTML.
- Представление в HTML – Обзор W3C представления символов в HTML.
Тимур Голубев
веб-разработчик