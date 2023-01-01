Разница в использовании lang="en" и lang="en-US" в HTML#Основы HTML #ТехSEO #SEO в HTML
Быстрый ответ
lang="en" является общим обозначением для английского языка, тогда как
lang="en-US" указывает на американский вариант английского языка. Это отличие влияет на орфографию, грамматику и форматирование текста, что критически важно для средств обеспечения доступности и поисковых систем.
<!-- Здесь указан английский язык без привязки к конкретной стране! -->
<html lang="en">
<!-- Здесь английский указан с уточнением — американский вариант! -->
<html lang="en-US">
Языковая специфика: инструмент SEO и обеспечения доступности
Атрибут 'lang' и средства обеспечения доступности
Атрибут
lang важен не только для грамматиков. Он необходим для обеспечения доступности веб-контента: скринридеры используют его для корректного чтения текста. Например,
<html lang="en-GB"> подсказывает средствам синтеза речи использовать британский акцент, что может вызвать дискуссии на тему корректного произношения слова "tomato".
Атрибут 'lang' и оптимизация SEO
Но важно не только как звучит речь!
lang также влияет на то, увидит ли американец, ищущий "colorful design", веб-страницу из Великобритании с "colourful designs". Метаданные
lang помогают адаптировать контент под целевую аудиторию, улучшая его поисковую продвижение.
Приложения, учитывающие региональные особенности
Некоторые приложения и инструменты реагируют на
lang="en-US", адаптируя контент под американскую аудиторию. Например, они могут акцентировать внимание на праздниках США, не учитывая других стран. Таким образом, программное обеспечение приспосабливается к локальным особенностям.
Особенности атрибута 'lang'
Когда специфика делает разницу
lang может быть таким общим, как 'en', или таким конкретным, как 'en-US' или 'en-GB'. Это становится особо важным, когда для контента нужно использовать игры слов или сленг.
Невалидные и нестандартные коды
Код
en-ES (английский, адаптированный под Испанию) может показаться уместным, но он не соответствует стандартам. Следует использовать только коды, принятые по ISO 639-1 для языков и ISO 3166-1 alpha-2 для стран.
Точность с подтегами IANA
Для особо требовательных к грамматике пользователей существует база данных IANA, предлагающая большой выбор подтегов для точной идентификации языков.
Визуализация
Сравнивать новые понятия с известными вещами помогает понять суть. Рассмотрим пример телефонных звонков.
Представьте, что вы лицом к лицу с необходимостью позвонить другу. Что вы сделаете?
Международный звонок (аналог
lang="en")
📞 Вы звоните другу, говорящему на английском языке.
// И не имеет значения, в какой он стране, верно?
Межштатный звонок (эквивалент
lang="en-US")
📞 Вы звоните другу, который живет в США.
// Потому что особенности общения зависят от региона, правда?
**Итак:**
`<html lang="en">` как приглашение всем англоязычным.
`<html lang="en-US">` как приглашение для американцев на День Благодарения.
Теперь атрибут
lang воспринимается как международный инструмент, помогающий выбрать правильный лингвистический подход к аудитории.
Не просто кодируйте. Принимайте во внимание региональные особенности!
E-Commerce: Неверное использование
langможет вызвать проблемы. Если вы, например, продаете микроволновые печи в Великобритании с
lang="en-US", британский покупатель предположит, что настройки адаптированы для США.
Образование: Заставив американских учащихся писать "color" как "colour", вы можете ввести их в заблуждение. Проверяйте, соответствует ли атрибут
langязыку обучения.
Новости: Придется работать над SEO, если сообщать американцам о "листве в Центральном парке", когда они ожидают увидеть "осеннюю листву в Гайд-парке".
Что может выйти не так
Обеспечение доступности: Неверно указанный язык может ввести в заблуждение пользователей скринридеров.
Проблемы с SEO: Неправильный выбор атрибута
langможет негативно повлиять на видимость вашего контента в поисковых системах.
Ошибки доставки контента: Приложения, ориентированные на определенную регион, могут предоставлять нерелевантный контент, если атрибут
langне соответствует региону пользователя.
Полезные материалы
- Двух- или трехбуквенные коды языков ISO — узнайте, какой длины должен быть код языка по стандартам W3C.
- Теги языков в HTML и XML — дополнительная информация о тегах
lang.
- Информация о BCP 47 — руководство по использованию тегов для указания языка.
- lang – HTML: язык гипертекстовой разметки | MDN — подробный гид по атрибуту
langот Mozilla.
- Стандарт HTML — официальное руководство по атрибуту
lang.
- WebAIM: создание сайтов, совместимых с экранными читалками — советы по обеспечению доступности веб-сайтов для скринридеров.
Пётр Гончаров
SEO-редактор