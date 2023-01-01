Разница в использовании lang="en" и lang="en-US" в HTML

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Быстрый ответ

lang="en" является общим обозначением для английского языка, тогда как lang="en-US" указывает на американский вариант английского языка. Это отличие влияет на орфографию, грамматику и форматирование текста, что критически важно для средств обеспечения доступности и поисковых систем.

HTML Скопировать код <!-- Здесь указан английский язык без привязки к конкретной стране! --> <html lang="en"> <!-- Здесь английский указан с уточнением — американский вариант! --> <html lang="en-US">

Языковая специфика: инструмент SEO и обеспечения доступности

Атрибут 'lang' и средства обеспечения доступности

Атрибут lang важен не только для грамматиков. Он необходим для обеспечения доступности веб-контента: скринридеры используют его для корректного чтения текста. Например, <html lang="en-GB"> подсказывает средствам синтеза речи использовать британский акцент, что может вызвать дискуссии на тему корректного произношения слова "tomato".

Атрибут 'lang' и оптимизация SEO

Но важно не только как звучит речь! lang также влияет на то, увидит ли американец, ищущий "colorful design", веб-страницу из Великобритании с "colourful designs". Метаданные lang помогают адаптировать контент под целевую аудиторию, улучшая его поисковую продвижение.

Приложения, учитывающие региональные особенности

Некоторые приложения и инструменты реагируют на lang="en-US" , адаптируя контент под американскую аудиторию. Например, они могут акцентировать внимание на праздниках США, не учитывая других стран. Таким образом, программное обеспечение приспосабливается к локальным особенностям.

Особенности атрибута 'lang'

Когда специфика делает разницу

lang может быть таким общим, как 'en', или таким конкретным, как 'en-US' или 'en-GB'. Это становится особо важным, когда для контента нужно использовать игры слов или сленг.

Невалидные и нестандартные коды

Код en-ES (английский, адаптированный под Испанию) может показаться уместным, но он не соответствует стандартам. Следует использовать только коды, принятые по ISO 639-1 для языков и ISO 3166-1 alpha-2 для стран.

Точность с подтегами IANA

Для особо требовательных к грамматике пользователей существует база данных IANA, предлагающая большой выбор подтегов для точной идентификации языков.

Визуализация

Сравнивать новые понятия с известными вещами помогает понять суть. Рассмотрим пример телефонных звонков.

Markdown Скопировать код Представьте, что вы лицом к лицу с необходимостью позвонить другу. Что вы сделаете?

Международный звонок (аналог lang="en" )

Markdown Скопировать код 📞 Вы звоните другу, говорящему на английском языке. // И не имеет значения, в какой он стране, верно?

Межштатный звонок (эквивалент lang="en-US" )

Markdown Скопировать код 📞 Вы звоните другу, который живет в США. // Потому что особенности общения зависят от региона, правда?

Markdown Скопировать код **Итак:** `<html lang="en">` как приглашение всем англоязычным. `<html lang="en-US">` как приглашение для американцев на День Благодарения.

Теперь атрибут lang воспринимается как международный инструмент, помогающий выбрать правильный лингвистический подход к аудитории.

Не просто кодируйте. Принимайте во внимание региональные особенности!

E-Commerce : Неверное использование lang может вызвать проблемы. Если вы, например, продаете микроволновые печи в Великобритании с lang="en-US" , британский покупатель предположит, что настройки адаптированы для США.

Образование : Заставив американских учащихся писать "color" как "colour", вы можете ввести их в заблуждение. Проверяйте, соответствует ли атрибут lang языку обучения.

Новости: Придется работать над SEO, если сообщать американцам о "листве в Центральном парке", когда они ожидают увидеть "осеннюю листву в Гайд-парке".

Что может выйти не так

Обеспечение доступности : Неверно указанный язык может ввести в заблуждение пользователей скринридеров.

Проблемы с SEO : Неправильный выбор атрибута lang может негативно повлиять на видимость вашего контента в поисковых системах.

Ошибки доставки контента: Приложения, ориентированные на определенную регион, могут предоставлять нерелевантный контент, если атрибут lang не соответствует региону пользователя.

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