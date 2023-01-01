Разница в использовании & и &amp; в параметрах URL

Разница в использовании & и & в параметрах URL#Веб-разработка #Основы HTML #ТехSEO
Быстрый ответ
&amp; – это результат избыточного экранирования HTML-сущности амперсанда (&), которое происходит при повторном преобразовании
&. В HTML для корректного отображения амперсанда достаточно воспользоваться
&.
Пример использования:
Чтобы отобразить символ &, используется
&, а не
&amp;.
Блюдо "Рыба и жареный картофель":
Верное написание:
Рыба & жареный картофель
Неверное написание:
Рыба &amp; жареный картофель
Тем не менее, в контексте URL-адресов и параметров запроса
&amp; может быть использован сознательно. Детальнее об этом мы расскажем позднее.
Анализ символьных ссылок
Обсудим поподробнее, что такое символьные ссылки, как они взаимосвязаны с HTML и URL, и изучим, как с ними практически и стратегически работать.
Единичный амперсанд: когда и зачем его использовать
В HTML сущность
& заменяет символ амперсанда (&). Чтобы корректно отобразить амперсанд и не спутать его с другими символьными ссылками, следует использовать именно
&.
Точка с запятой в символьных ссылках: не игнорируйте её
HTML4 крайне требователен к использованию точки с запятой в символьных ссылках: её пропуск может провоцировать непредсказуемое поведение браузеров. Во избежание путаницы, символьные ссылки нужно всегда заканчивать точкой с запятой.
Особенности обработки амперсандов в URL
В URL
&amp; выполняет свою особую роль, используясь для двойной кодировки амперсандов и обеспечивая корректное разделение параметров запроса в процессе обработки URL.
Визуализация
Представьте
& как защитную оболочку для амперсанда:
До: & После: &
🌪️ → 🛡️ → 🌪️
& наделяет амперсанд защитой от неправильной интерпретации в HTML, сохраняя его истинный смысл в коде.
| Символ | HTML сущность | Значение |
| ------ | ------------- | ------------------ |
| & | & | Буквенный знак 'и' |
Подробности для заинтересованных разработчиков
Вот несколько дополнительных аспектов символьных ссылок, которые могут быть полезны в работе.
URL изящно скрывают свои тайны
В URL использование обычного амперсанда (&) может создавать путаницу. Например,
example.com?param1=value1&amp;param2=value2 помогает серверу воспринять амперсанд как буквальный символ и корректно разделить запрос на параметры.
Веб-браузеры и тяжелости обработки символьных ссылок
Веб-браузеры могут обрабатывать символьные ссылки по-разному. Соблюдение спецификаций HTML4 и HTML5 помогает предотвратить неожиданное поведение при отображении страницы.
Валидация – мотив для самодовольства
Применение символьных ссылок, как
&amp;, в URL-адресах – это хорошая практика, делающая ваши страницы дружелюбными к валидаторам и облегчающая работу парсеров.
Будьте осторожны при использовании символьных ссылок
Неправильное использование символьных ссылок может привести к ошибкам, например
&copy; вместо
©, при котором на странице будет видно "©" вместо символа копирайта (©). Такая ловушка может сбить с толку посетителей.
Глубокое изучение символьных ссылок
Проанализируем символьные ссылки подробнее и разберёмся, как с ними эффективно работать.
Последовательность – залог успешного кодирования
Работая с HTML-текстом или URL-ами, помните, что амперсанды (
&) следует представлять как
&, в то время как
&amp; используют только для кодирования амперсанда в URL. Это обеспечит надёжность вашего кода, его совместимость с браузерами и предотвратит проблемы с валидацией.
Используйте амперсанды грамотно
Подробнее о символьных ссылках и лучших практиках их использования можно узнать из ресурсов, указанных ниже.
Вляние символьных ссылок на пользовательский опыт
Возьмем ситуацию, когда пользователь с ограниченными возможностями зрения использует речевой синтезатор для восприятия вашего сайта. Ошибки типа
&copy; вместо
© могут привести к тому, что устройство будет озвучивать весь код сущности, что только запутает пользователя. Это то, чего стоит избегать.
Полезные материалы
- HTML Символьные Сущности — Отличный гид по специальным символам и сущностям HTML.
- Новые вопросы 'html-entities' на Stack Overflow — Углубите свои знания с помощью обсуждений профессионального сообщества.
- Глифы | CSS-Tricks — Загляните глубже в использование HTML-глифов и символьных ссылок.
- HTML Стандарт — Этот ресурс предоставляет полный список именованных символьных ссылок в HTML.
- HTML Символы, Сущности, Персонажи и Коды — HTML Стрелки — Освойте базу HTML с обширной библиотекой символов, сущностей и кодов.
- Учебник | DigitalOcean — Научитесь практическому использованию кодов сущностей HTML с помощью этого учебника.
Пётр Гончаров
SEO-редактор